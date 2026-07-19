Leão lascia il Milan? Arriva la svolta: fissato il prezzo, tre club ci provano

Nel corso della sessione di questo calciomercato, il Milan sta cercando di essere attivo e presente nonostante le varie discussioni post campionato e l’addio di Allegri che ha fatto molto “rumore” tra la tifoseria rossonera. Ora si cerca di cambiare, con Ibrahimovic solito protagonista e Gerry Cardinale pronto a monitorare la situazione. Massimo Calvelli, in ruolo di Ad, sarà pronto per questa nuova avventura e con i nuovi acquisti effettuati (Ramos dal PSG per 75 milioni, Camarda rientrato dopo l’esperienza al Lecce, Gila dalla Lazio per 30 milioni di euro), ora è tempo di guardare alle cessioni possibili, con un “big” pronto a lasciare i rossoneri dopo diversi anni.

Milan, cessione in vista: la valutazione di Leão e le squadre interessate

Secondo quanto riportato da Sportitalia, tramite il giornalista Gianluigi Longari, il club milanese vorrebbe ascoltare altre società per la vendita del portoghese Rafael Leão. Quest’ultimo, dopo aver disputato il Mondiale 2026 con la propria nazionale ed aver affrontato la brutta eliminazione contro la Spagna agli ottavi di finale, ora è in vacanza per rilassarsi dopo una stagione non esattamente semplice per il classe ’99. Acquistato nel “lontano” 2019 dal Lille per 35 milioni di euro, ha avuto una grande crescita nel corso degli anni, ma sempre altalenante tra ottime prestazioni e risultati non all’altezza del n.10, numero cucito addosso dal 2023, ereditandola dal marocchino Brahim Diaz (ora al Real Madrid).

Il calciatore seguirà comunque i propri compagni per la tournée in Australia, ma nel frattempo strizza l’occhio alle concorrenti che osservano e provano a sfruttare l’occasione giusta in questo calciomercato. Le squadre interessate nello specifico sono Galatasaray e Fenerbahçe e nelle ultime ore prova ad inserirsi nella pista anche il Chelsea, che dopo aver speso 117 milioni per Rogers dell’Aston Villa, vuole continuare a sborsare cifre enormi per ottenere una rosa più competitiva, nonostante al 10ª posizione e la conseguente esclusione dalle competizioni europee. La cifra richiesta dalla dirigenza stima intorno ai 60-70 milioni di euro, ma al momento nessun club è arrivata a quelle cifre. Si attenderanno dunque ulteriori sviluppi per scoprire di più sulla vicenda che libererebbe Leao dopo 7 anni dal suo arrivo in Italia.

Vuole andare via, ma nessuno affonda il colpo: lo strano caso del portoghese

Il calciomercato termina il 1° settembre alle ore 20:00 e dunque c’è tutto il tempo per avviare una trattativa che sia utile per il calciatore e le casse del club, ma a poco più di un mese dall’inizio del prossimo campionato l’incognita sul futuro del portoghese resta ancora e con il contratto che lo lega al Milan fino al 2028 rappresenta un ostacolo significativo per le acquirenti, ma la volontà del calciatore di voler andare via potrebbe facilitare e non poco il nodo relativo al trasferimento, con la società rossonera che probabilmente dovrà essere costretta ad abbassare le pretese per accontentare l’esterno, senza rovinare un clima già teso per questo sacrificio importante, con la possibilità di cambiare le strategie di mercato in entrata.