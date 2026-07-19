Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Milan

Leão lascia il Milan? Arriva la svolta: fissato il prezzo, tre club ci provano

Il Milan vuole muoversi sul mercato e dopo alcuni acquisti, si pensa di sacrificare il portoghese Leão e dunque la società è pronta ad ascoltare qualche offerta

Lug 19, 20262 Lettura
Mandatory Credit: Photo by Marco Canoniero/Shutterstock (16248220al) Rafael Leao of Ac Milan looks dejected during the Serie A match beetween Ac Milan and Genoa CFC at Stadio Giuseppe Meazza on January 8 2026 in Milano, Italy . Ac Milan - Genoa CFC, Stadio Giuseppe Meazza, Milano, Italy - 08 Jan 2026

Nel corso della sessione di questo calciomercato, il Milan sta cercando di essere attivo e presente nonostante le varie discussioni post campionato e l’addio di Allegri che ha fatto molto “rumore” tra la tifoseria rossonera. Ora si cerca di cambiare, con Ibrahimovic solito protagonista e Gerry Cardinale pronto a monitorare la situazione. Massimo Calvelli, in ruolo di Ad, sarà pronto per questa nuova avventura e con i nuovi acquisti effettuati (Ramos dal PSG per 75 milioni, Camarda rientrato dopo l’esperienza al Lecce, Gila dalla Lazio per 30 milioni di euro), ora è tempo di guardare alle cessioni possibili, con un “big” pronto a lasciare i rossoneri dopo diversi anni.

Milan, cessione in vista: la valutazione di Leão e le squadre interessate

Secondo quanto riportato da Sportitalia, tramite il giornalista Gianluigi Longari, il club milanese vorrebbe ascoltare altre società per la vendita del portoghese Rafael Leão. Quest’ultimo, dopo aver disputato il Mondiale 2026 con la propria nazionale ed aver affrontato la brutta eliminazione contro la Spagna agli ottavi di finale, ora è in vacanza per rilassarsi dopo una stagione non esattamente semplice per il classe ’99. Acquistato nel “lontano” 2019 dal Lille per 35 milioni di euro, ha avuto una grande crescita nel corso degli anni, ma sempre altalenante tra ottime prestazioni e risultati non all’altezza del n.10, numero cucito addosso dal 2023, ereditandola dal marocchino Brahim Diaz (ora al Real Madrid).

Il calciatore seguirà comunque i propri compagni per la tournée in Australia, ma nel frattempo strizza l’occhio alle concorrenti che osservano e provano a sfruttare l’occasione giusta in questo calciomercato. Le squadre interessate nello specifico sono Galatasaray e Fenerbahçe e nelle ultime ore prova ad inserirsi nella pista anche il Chelsea, che dopo aver speso 117 milioni per Rogers dell’Aston Villa, vuole continuare a sborsare cifre enormi per ottenere una rosa più competitiva, nonostante al 10ª posizione e la conseguente esclusione dalle competizioni europee. La cifra richiesta dalla dirigenza stima intorno ai 60-70 milioni di euro, ma al momento nessun club è arrivata a quelle cifre. Si attenderanno dunque ulteriori sviluppi per scoprire di più sulla vicenda che libererebbe Leao dopo 7 anni dal suo arrivo in Italia.

Vuole andare via, ma nessuno affonda il colpo: lo strano caso del portoghese

Il calciomercato termina il 1° settembre alle ore 20:00 e dunque c’è tutto il tempo per avviare una trattativa che sia utile per il calciatore e le casse del club, ma a poco più di un mese dall’inizio del prossimo campionato l’incognita sul futuro del portoghese resta ancora e con il contratto che lo lega al Milan fino al 2028 rappresenta un ostacolo significativo per le acquirenti, ma la volontà del calciatore di voler andare via potrebbe facilitare e non poco il nodo relativo al trasferimento, con la società rossonera che probabilmente dovrà essere costretta ad abbassare le pretese per accontentare l’esterno, senza rovinare un clima già teso per questo sacrificio importante, con la possibilità di cambiare le strategie di mercato in entrata.

0 Shares

Articoli correlati

Milan, ufficiale il colpo Mario Gila: perché sarà il leader della difesa di Amorim

Lug 10, 2026

Milan, colpo record: Gonçalo Ramos è il nuovo centravanti rossonero

Giu 27, 2026

Il Milan parla ancora portoghese: tutto fatto per Ruben Amorim

Giu 16, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.