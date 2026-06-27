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Milan, colpo record: Gonçalo Ramos è il nuovo centravanti rossonero

Accordo raggiunto con il PSG per circa 74 milioni di euro più bonus: il portoghese firmerà un contratto quinquennale, diventando l'acquisto più costoso nella storia del club.

Giu 27, 20261 Lettura
Gonçalo Ramos del Paris Saint-Germain festeggia dopo aver segnato il primo rigore della sua squadra nella serie di tiri dal dischetto durante la finale di UEFA Champions League 2026 tra Paris Saint-Germain e Arsenal FC alla Puskas Arena di Budapest, Ungheria, il 30 maggio 2026. (Foto di Stuart Franklin - UEFA/UEFA via Getty Images)

Il Milan piazza il grande colpo dell’estate e affida l’attacco a Gonçalo Ramos. Il centravanti portoghese, classe 2001 e attualmente impegnato con la propria Nazionale ai Mondiali, vestirà la maglia rossonera nella stagione 2026-27. L’intesa con il Paris Saint-Germain è stata raggiunta sulla base di 74 milioni di euro più bonus, cifra che rende l’operazione la più onerosa mai conclusa nella storia del club di Via Aldo Rossi. Per il giocatore è pronto un contratto di cinque anni, mentre le visite mediche sarebbero già state svolte in gran segreto nelle scorse settimane in Florida.

Operazione record: il Milan investe sul futuro dell’attacco

La trattativa, emersa nelle scorse ore e rilanciata dai principali esperti di mercato internazionali, si è rapidamente trasformata in un affare concluso. Il Milan ha deciso di puntare con decisione su Gonçalo Ramos, individuato come il profilo ideale per guidare il reparto offensivo nel nuovo progetto tecnico.

L’investimento complessivo, pari a 74 milioni di euro più bonus, rappresenta un segnale forte da parte della società, pronta a consegnare al nuovo allenatore un attaccante nel pieno della maturità calcistica. Il portoghese arriva dopo tre stagioni al PSG, dove si è imposto ai massimi livelli del calcio europeo.

Ramos lascia il PSG dopo i successi europei

Arrivato a Parigi nell’estate del 2023, Gonçalo Ramos ha arricchito il proprio palmarès conquistando due Champions League consecutive con il club francese, affermandosi come uno degli attaccanti più completi del panorama internazionale.

Secondo le indiscrezioni, il centravanti avrebbe già completato le visite mediche in Florida durante i primi contatti tra le due società, consentendo di accelerare le fasi finali dell’operazione. Con la firma del contratto quinquennale, il Milan si assicura un bomber destinato a diventare il nuovo punto di riferimento offensivo e il simbolo di un mercato estivo che punta a riportare i rossoneri ai vertici del calcio italiano ed europeo.

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Redazione

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