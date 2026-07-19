Finale Mondiali 2026, prezzi record dei biglietti: polemiche al MetLife Stadium e favorita secondo i bookmaker

È arrivato il grande giorno della finalissima Mondiale: 48 squadre e 104 partite per stabilire quale sarà la squadra più forte del pianeta tra la Spagna di baby Yamal e l’Argentina di super Messi, di fronte per la prima volta nella loro storia. Un evento destinato a diventare leggenda. È questa forse una delle più belle finali della storia di tutti i Mondiali, almeno sulla carta: la grande organizzazione della Nazionale di De la Fuente contro la rabbia collettiva della squadra di Scaloni, alla sua seconda finale consecutiva dopo quella vinta in Qatar nel 2022 contro la Francia ai calci di rigore (3-3 il risultato dopo i tempi supplementari). L’Albiceleste potrebbe essere la terza a vincere due titoli di fila dopo l’Italia (1934 e 1938) e il Brasile (1958 e 1962). E’ solo la seconda volta che Spagna e Argentina si affrontano nel corso dei Mondiali e per la prima bisogna risalire all’edizione del 1966, dominata dall’Inghilterra in casa sua, quando vinsero i sudamericani nella prima fase a gironi. Domenica 19 luglio si confronteranno i Campioni d’Europa contro il Campioni del Sudamerica, grazie al secondo successo in Coppa America del 2024: lo spettacolo è assicurato come un equilibrio che sarà difficile da rompere. Anche se per i bookie dei principali siti di scommesse non ci sono dubbi sul fatto che ci sarà almeno un gol nel corso della partita: l’Over 0,5, si trova a quota 1,07. Per la vittoria finale, la Nazionale iberica guidata da De La Fuente è leggermente favorita: infatti, la Coppa del Mondo alla Spagna vale quota 1,70 su Snai, 1,63 su Admiralbet e 1,61 su Bet365; l’Argentina, invece, vale 2,30 su Bet365, 2,25 su Admiralbet e 2,20 su Snai.

Le polemiche sui prezzi e le speculazioni del mercato

Il MetLife Stadium di East Rutherford (New Jersey) ospiterà l’atto conclusivo dei Mondiali 2026, con la Spagna e l’Argentina che si contenderanno il titolo di campione del mondo. Nei giorni della vigilia però, ad attirare l’attenzione globale è soprattutto la vertiginosa barriera economica eretta attorno all’evento: tra elicotteri e jet privati (l’aeroporto di Teterboro è sold out), biglietti che arrivano fino a due milioni di dollari e l’esordio dei “prezzi dinamici”, assistere dal vivo alla finalissima è diventato infatti un lusso riservato a una strettissima élite finanziaria.

Biglietti da capogiro e tariffe “dinamiche“: la fluttuazione dei prezzi e il mercato “American Style”

Per la prima volta nella storia dei Mondiali è stato introdotto il sistema dei prezzi dinamici: un meccanismo tipicamente statunitense in cui il costo dei biglietti fluttua in base alla domanda.

Il risultato è sorprendentemente negativo. Infatti,i prezzi originari, già tutt’altro che popolari, sono letteralmente esplosi, superando ampiamente il limite della speculazione.



Ecco qualche esempio:



Categoria 4 – i più economici– €700, rivenduti da €4.450 fino a oltre €32.000

Categoria intermedia €3.150, rivenduti da €4.800 a €5.785 in sui canali ufficiali

Categoria 1 (posti top) €9.600, arrivano fiino a €190.000 (mercato primario)

I posti migliori arrivano fino a 2 milioni di dollari

L’unico canale legale per scambiare i tagliandi è la piattaforma di rivendita controllata dalla Fifa, che trattiene una commissione del 15% sia da chi acquista sia da chi vende (un prelievo totale del 30% a transazione). Sebbene la federazione dichiari che questi proventi saranno reinvestiti nel calcio giovanile e nelle infrastrutture dei paesi meno abbienti, la Federazione Calcistica della Spagna (RFEF) ha definito le tariffe “scandalose e inaccettabili”, accusando il sistema di escludere la parte più calorosa e popolare del tifo.

La reazione dei vertici

Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha liquidato le polemiche con una battuta, difendendo la ricchezza del mercato dell’intrattenimento statunitense e promettendo ironicamente di “portare personalmente un hot dog e una Coca-Cola” a chiunque decida di spendere davvero due milioni di dollari per un biglietto.

Elicotteri, hangar e van Fifa: il paradosso dei trasporti

Mentre l’accesso allo stadio è precluso ai portafogli normali, anche la viabilità stradale è stata riprogettata a misura di miliardario. L’aeroporto di Teterboro, scalo privato situato a sole sei miglia dal MetLife Stadium, ha registrato il tutto esaurito: tutti i 19 hangar –per il solo giorno della partita il costo è di circa 10mila dollari– sono stati subaffittati e gli slot perDomenica sono esauriti. Mentre chi arriverà in elicottero da Manhattan spenderà circa 6mila dollari per un volo di quattro minuti. Una volta atterrati, per fare la decina di chilometri fino allo stadio si può noleggiare un Mercedes-Benz Sprinter blindato con autista ufficiale Fifa alla modica cifra di mille dollari. Per i tifosi comuni invece la mobilità è un incubo: i treni sono ridotti ai minimi termini e a prezzi proibitivi. Inoltre, altro notevole disagio, i bus di linea sono quasi azzerati e i taxi, compresi Uber e servizi di noleggio vari ed eventuali, hanno l’obbligo di fermarsi ad almeno due chilometri di distanza dai cancelli del MetLife Stadium.

Un pubblico di sponsor e figuranti



In questo contesto, il tifo caldo e genuino rischia di essere un lontano ricordo. Gli spalti del MetLife Stadium saranno popolati prevalentemente da turisti benestanti, rappresentanti degli sponsor multinazionali e dipendenti aziendali che hanno ricevuto i biglietti come benefit commerciali. Non mancheranno studi legali e comitati locali che hanno lavorato pro bono in cambio di pacchetti di ingressi gratuiti: spettatori ben disposti a indossare la maglietta di una delle due squadre e improvvisarsi figuranti pur di godersi lo spettacolo, replicando in parte quanto già visto in Qatar nel 2022. Le iniziative per calmierare i prezzi sono state pochissime e spesso ridotte a pure operazioni di marketing aziendale. L’unica vera eccezione politica è stata quella del neosindaco di New York, Mamdani, che ha strappato alla Fifa un accordo per riservare 1.000 biglietti a 50 dollari l’uno ai residenti meno abbienti della metropoli, assegnati tramite una lotteria comunale. Mille biglietti a prezzo politico su oltre 6,5 milioni di spettatori totali stimati per l’intero torneo. Una goccia nel deserto di un calcio che, almeno per novanta minuti a New York, ha deciso di dimenticare definitivamente le proprie origini popolari.