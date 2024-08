Esordio ok per Liverpool e Arsenal. Bene Newcastle e Brighton

Nelle gare della 1^ giornata di Premier League, quella che inaugura ufficialmente la stagione 2024/2025, vincono subito le big: dopo il successo del Manchester United, anche Liverpool e Arsenal aprono la stagione con i tre punti: i Reds superano 2-0 l’Ipswich con le reti di Jota e Salah, stesso risultato per i Gunners contro i Wolves nel segno di Havertz e Saka. Bene anche il Newcastle (1-0 contro il Southampton) e il Brighton (3-0 in casa dell’Everton). Nottingham Forest-Bournemouth finisce 1-1.

IPSWICH TOWN-LIVERPOOL 0-2

Primo successo stagionale per il nuovo Liverpool, 2-0 in casa dell’Ipswich Town. Primo tempo più che sorprendente per i padroni di casa, che provano anche a gestire il possesso del pallone senza chiudersi in difesa. Alisson viene impegnato più volte nel corso dei primi quarantacinque minuti, prima dal colpo di testa su palla inattiva di Greaves e poi dalla conclusione insidiosa di Hutchinson, verso la mezzora. I Reds non riescono a trovare continuità nel loro gioco, faticando a produrre azioni offensive. L’unico sussulto arriva a pochi istanti dal duplice fischio, con la botta dalla distanza di Alexander-Arnold che termina alta. Nella ripresa gli uomini di Slot entrano in campo con tutt’altro piglio, sbloccando l’incontro all’ora di gioco: combinazione sulla destra tra Salah e Arnold, con l’egiziano che riesce poi ad apparecchiare per l’1-0 firmato con il sinistro da Diogo Jota. Cinque minuti più tardi l’esterno ex Roma e Fiorentina scrive di fatto la parola fine alla gara, raddoppiando sempre con il sinistro all’angolino basso. Nei venti minuti abbondanti finali i Reds gestiscono il doppio vantaggio, non rischiando praticamente più nulla e flirtando più volte con il tris nel finale. L’era del Liverpool post Klopp si apre quindi con una vittoria, non sono bastati coraggio e tante idee interessanti alla squadra di McKenna.

ARSENAL-WOLVERHAMPTON 2-0

Riparte con una vittoria l’Arsenal, 2-0 all’Emirates contro il Wolverhampton. La squadra di Arteta ricomincia come aveva interrotto, con il classico possesso del pallone e la classica forte pressione per recuperarlo nella metà campo avversaria. Al 25’ minuto i Gunners stappano la partita, con l’incornata di Kai Havertz sul cross con il contagiri di Bukayo Saka. I padroni di casa si salvano dal pari poco dopo la mezzora, con Raya che compie una parata fantastica in controtempo sul colpo di testa di Strand Larsen. Nel secondo tempo i Wolves scendono in campo con molta più energia e voglia di trovare il pareggio: Ait-Nouri prova più volte la conclusione a rete, senza però trovare successo. Anche Cunha è molto ispirato, ma non sfrutta a pieno le disattenzioni della difesa londinese (Saliba in grande confusione). Al 74’ minuto Saka risolve tutti i problemi della ripresa ad Arteta, pescando il raddoppio con la sua classica azione a rientrare e a calciare forte con il sinistro. Le speranze dei gialloneri si spengono nel finale, con la gara che tramonta sul 2-0. Primi tre punti per l’Arsenal, esordio complicato per i Wolves.

NEWCASTLE-SOUTHAMPTON 1-0

Sofferenza totale per il Newcastle, che nel suo esordio in questa Premier League strappa tre punti al neopromosso Southampton vincendo 1-0 e giocando un’ora in inferiorità numerica. Partita tesa e aggressiva fin dalle primissime battute, con tanti falli e un ritmo molto spezzettato. Poco prima della mezzora di gioco gli animi si scaldano ulteriormente, e a farne le spese è il difensore svizzero dei Magpies Schar: espulsione diretta e Newcastle in dieci uomini. Nonostante l’inferiorità numerica la squadra di Howe riesce a mettere il muso avanti in chiusura di primo tempo, grazie al mancino di Joelinton, innescato da Isak. Il secondo tempo è un assedio totale degli uomini di Martin, che provano a sfruttare l’uomo in più per riportare l’incontro in equilibrio. Il fortino costruito dai bianconeri riesce a rimanere in vita fino al triplice fischio, con i tentativi dei Saints che vengono continuamente bloccati o respinti. Vince a fatica 1-0 il Newcastle, spreca una buona occasione il Southampton.

EVERTON-BRIGHTON 0-3

Il post De Zerbi del Brighton comincia molto bene, tris in casa dell’Everton. I ritmi della gara non sono altissimi in avvio, ma i Toffees provano subito a costruire numerose azioni offensive. Con il passare dei minuti gli ospiti spostano l’inerzia del match dalla loro parte, e al 25’ minuto passano in vantaggio: discesa sulla destra di Minteh che pesca la zampata sul secondo palo del solito Mitoma. La reazione degli uomini di Dyche non arriva, e il primo tempo si chiude con il Brighton avanti di una rete. Nella ripresa le cose non cambiano e i Seagulls al 56’ minuto trovano anche il raddoppio: l’ex United Danny Welbeck fa partire un sinistro potente e preciso all’angolino, che vale il 2-0. Dopo l’ora di gioco i padroni di casa rimangono anche in inferiorità numerica, a causa dell’espulsione di Ashley Young. Con il doppio vantaggio e l’uomo in più la squadra di Hurzeler gioca sul velluto, chiudendo i conti all’86’ minuto con il tris firmato dall’ivoriano Adingra. Finisce 3-0, con il Brighton che inizia questa Premier alla grande.

NOTTINGHAM FOREST-BOURNEMOUTH 1-1

Prende vita tra Nottingham Forest e Bournemouth il primo pareggio di questa Premier League, a City Ground finisce 1-1. In avvio i Cherries tengono in mano il pallino del gioco, ma verso la metà del primo tempo i padroni di casa iniziano a premere sull’acceleratore: al 23’ minuto Yates (subentrato al posto dell’infortunato Danilo. La stagione del centrocampista brasiliano del Nottingham Forest, potrebbe essere durata solo sei minuti. Durante la prima partita del nuovo campionato di Premier League contro il Bournemouth, il giocatore ha subito un grave infortunio. Dopo uno scontro aereo con Semenyo, Danilo, ex Palmeiras, è caduto malamente, fratturandosi la tibia. L’infortunio è stato così serio da costringere l’arbitro Michael Oliver a sospendere immediatamente il gioco, mentre i medici hanno dovuto coprire la scena con dei teloni. Il giocatore classe 2001, che è stato portato via dal campo in barella, ha provato a tranquillizzare tutti con un segno di incoraggiamento con il pollice in alto. Previsto un lungo stop, con le tempistiche che saranno più chiare nelle prossime ore.) impegna Neto, che però non può nulla sulla ribattuta vincente di Wood, che vale l’1-0. La reazione della squadra di Iraola arriva, ma la rete al 32’ minuto di Ouattara viene annullata per un fallo dopo il controllo del Var. Al termine del primo tempo il Forest è avanti di una rete. Nei successivi quarantacinque minuti il Bournemouth prova ad aumentare i giri del motore per segnare l’1-1: in un paio di occasioni è Tavernier a provarci, ma le sue conclusioni non trovano fortuna. Nel finale di partita gli ospiti strappano finalmente il punto, grazie alla zampata di sinistro sottomisura di Semenyo. Finisce 1-1, Forest e Bournemouth iniziano la stagione con un punto per parte.

WEST HAM-ASTON VILLA 1-2

L’Aston Villa parte subito forte: vittoria per 2-1 in casa del West Ham, con la formazione di Emery che passa in vantaggio dopo appena 4 minuti grazie ad Onana, che sfrutta l’assist di Tielemans e porta avanti gli ospiti. Il pareggio arriva invece al 37′ minuto con Paquetà, che su calcio di rigore trova l’1-1 battendo il Dibu Martinez. Nella ripresa, Soucek viene murato nel tentativo di completare la rimonta per gli Hammers. Nel finale, il protagonista è Duran: prima sbaglia il possibile 2-1, poi lo trova al 79′ minuto, certificando la vittoria per l’Aston Villa che tiene dunque subito il passo delle big.