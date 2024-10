Il Bayern torna capolista, goleada al Bochum. Pari Eintracht

Il Bayern Monaco travolge il Bochum con un perentorio 5-0 nella 8ª giornata di Bundesliga. Con questa vittoria, il Bayern si riprende la vetta della classifica, a pari punti con il Lipsia a quota 20. Termina in pareggio la sfida tra Union Berlino ed Eintracht Francoforte. Non si fanno male Heidenheim e Hoffenheim,

VFL BOCHUM -BAYERN MONACO 0-5

Lo scorso gennaio perse per 3-2 e, adesso, si è rifatto con gli interessi. Nella sfida testacoda dell’ottava giornata di Bundesliga il Bayern Monaco rifila una manita al fanalino di coda e appaia l’RB Lipsia in testa alla classifica con venti punti. La squadra di Jean Mpoy Kompany resta così imbattuta. I bavaresi sono alla seconda partita di fila senza subire reti e alla seconda cinquina esterna a favore del campionato dopo quella rifilata al Werder Brema lo scorso 21 settembre. Ospiti in vantaggio al 16′ della prima frazione su calcio di punizione. Al 26′ Musiala, di testa e su calcio di punizione dalla destra, raddoppia. Al 12′ della ripresa Kane sigla il 3-0 con un forte tiro dal limite su azione di contropiede. Otto minuti dopo Sane confeziona il poker con un diagonale dal limite dell’area. Al 26′ Coman realizza il definitivo 5-0 accentrandosi dalla sinistra e fulminando Drewes. Bochum alla settima sconfitta in otto gare e sempre, desolatamente ultimo con un solo punto e con la peggior differenza reti del campionato di meno quindici (sette reti all’attivo contro ventidue al passivo). I bavaresi riscattano la cocente sconfitta patita in Champions League per 1-4 dal Barcellona.

UNION BERLINO- EINTRACHT FRANCOFORTE 1-1

L’Eintracht Francoforte prova a fare la voce grossa ma l’Union Berlino la raggiunge. Gli ospiti hanno chiuso la partita in dieci per l’espulsione di Theate al 31′ della seconda frazione per doppia ammonizione. Per l’Union Berlino è il terzo turno utile di fila dopo le vittorie con Borussia Dortmund e Holstein Kiel, per l’Eintracht, reduce dalla vittoria in Europa League per 1-0 con il Rigas, il secondo segno ics negli ultimi tre turni. In classifica i berlinesi sono terzi con quindici punti insieme con Bayer Leverkusen e Friburgo e a cinque lunghezze dal tandem di testa Bayern Monaco- Rb Lipsia, l’Eintracht sesto a quota quattordici. Eintracht in vantaggio al 14′ della prima frazione per merito di Gotze, pareggio dei padroni di casa al 21′ della ripresa con Hollerbach che raccoglie un assist di Skov e infila Trapp.

HEIDENHEIM- HOFFENHEIM 0-0

Heidenheim e Hoffenheim non si fanno male pareggiando a reti bianche. Decimi con dieci punti, i padroni di casa ritornano a muovere la classifica dopo due sconfitte e coronano una buona settimana caratterizzata anche dal successo in Conference League contro i ciprioti del Pafos. L’Hoffenheim è quindicesimo con otto punti ed è al terzo risultato utile consecutivo. Per i padroni di casa hanno provato soprattutto Pieringer, Fohrenbach, Scienza e Wanner, per gli ospiti Bulter e Kramaric.