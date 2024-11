Tris del Bayern, l’Eintracht ne fa 7, il Dortmund batte il Lipsia

EINTRACHT FRANCOFORTE- VFL BOCHUM 7-2

Più che una vittoria, una goleada. L’Eintracht Francoforte strapazza con un netto 7-2 il Vfl Bochum sempre più fanalino di coda e si insedia a diciassette punti confermandosi nel salotto buono della graduatoria. Il Vfl Bochum di Markus Feldhoff prosegue nel suo campionato horror incassando la nona sconfitta in nove partite, restando con un solo punto e con la peggior difesa del campionato con ben ventinove reti subite. Eintracht avanti al minuto 9 per merito di Ekitike su passaggio dalla destra, al 18 Marmouh sigla già il raddoppio su punizione. Tempo due minuti e arriva il 3-0 per merito di Knauff su azione di contropiede e al 32’ Brown confeziona il poker a porta vuota da distanza ravvicinata e su assist dalla destra. Ormai in ginocchio, il Bochum cerca disperatamente di rientrare in partita con De Wit che va a bersaglio al minuto 35 anticipando il portiere di casa Trapp. Al 6’ della ripresa Hofmann realizza di testa il 2-4 sugli sviluppi di un calcio di punizione. L’Eintracht, però, prende di nuovo il largo con un tiro dal limite di Dahoud al 16’ e fa assumere al punteggio proporzioni tennistiche con Uzun, lanciato in profondità, al minuto 21. Ekitike colora di gloria la sua giornata con il gol della sua doppietta personale al 9’ raccogliendo un passaggio filtrante. L’Eintracht corona quindi una buona settimana cominciata con il 2-1 rifilato al Borussia Monchengladbach nel secondo turno della Coppa di Germania e si prepara a dovere alla sfida di giovedì 7 novembre in casa contro lo Slavia Praga valevole per l’Europa League.

HOLSTEIN KIEL- HEIDENHEIM 1-0

Dopo due stop consecutivi, l’Holstein Kiel ritorna ad alzare le braccia al cielo imponendosi di misura contro l’Heidenheim. La squadra di Marcel Rapp si rifà anche del netto cappaò subito sul terreno del Colonia (0-3) in Coppa di Germania. Per l’ Heidenheim si tratta invece del terzo stop nelle ultime quattro gare. Nonostante la vittoria, l’Holstein Kiel resta sempre al penultimo posto con cinque punti in situazione critica. L’Heidenheim, pur dopo la quinta sconfitta stagionale, resta in zona sicurezza con dieci punti. Il gol partita è stato realizzato da Erras al 28’ della prima frazione su suggerimento di Geschwill. WOLSFBURG- AUGSBURG 1-1 L’Augsburg prova a scappare ma il Wolsfburg lo raggiunge. Reduci dalla vittoria per 1-0 contro il Borussia Dortmund in Coppa di Germania, i padroni di casa incappano nel secondo pareggio consecutivo e salgono a nove punti e per il momento in zona sicurezza. Proveniente dal netto 3-0 rifilato in Coppa allo Schalke 04, l’Augsburg di Jess Thorup è invece a quota undici a centro classifica. Ospiti in vantaggio al 34’ della prima frazione per merito di Tietz che riceve da Schlotterbeck e non lascia scampo a Grabara. Sembra fatta per l’Augsburg ma, al minuto 37 della ripresa, il Wolsfburg perviene al pareggio per merito di Amoura che finalizza nel modo migliore un assist di Maehle.

BAYERN MONACO- UNION BERLINO 3-0

La spunta il Bayern Monaco nella sfida di cartello della giornata. I bavaresi piegano con un netto 3-0 l’Union Berlino e ottengono la terza vittoria consecutiva andando da soli in testa alla classifica. Per Kane, autore di una doppietta, e compagni è anche il terzo turno con la porta inviolata e il coronamento di un’ottima settimana culminata con un 4-0 in Coppa nella tana del Mainz. Nelle ultime tre giornata la squadra di mister Vincent Kompany ha segnato la bellezza di dodici reti senza subirne alcuna. L’Union Berlino scivola dopo tre turni utili consecutivi e non riscatta la delusione di Coppa con il 0-2 subito sul terreno dell’Armina Bielefeld. Bayern che sale a ventitré punti, Union Berlino sesta a quota quindici. Bayern avanti al quarto d’ora per un calcio di rigore trasformato da Kane. Al 43’ Coman, con un diagonale, raddoppia. Al 6’ della ripresa il Bayern mette in cassaforte definitivamente il risultato con un tiro al volo in semirovesciata di Kane che si regala la doppietta personale su assist di testa di Coman.

HOFFENHEIM- ST PAULI 0-2

Tre punti dorati per il St Pauli in chiave sicurezza ul campo dell’altrettanto pericolante Hoffenheim. La compagine di Alexander Blessin raggiunge a otto punti i padroni di casa e li supera per effetto della migliore differenza reti lasciandoli in zona retrocessione. Hoffenheim al palo dopo tre turni utili consecutivi, per il St Pauli è un ritorno alla vittoria che mancava da quattro turni. Ospiti avanti al minuto 20 con Afolayan su assist di Irvine. Al 48’ della ripresa, in pieno recupero, Albers, sempre su un suggerimento di un Irvine molto ispirato in fase di rifinitura, raddoppia. Per l’Hoffenheim arriva una delusione dopo le note felici della vittoria di Coppa per 2-1 contro il Norimberga, per il St Pauli è un riscatto dopo il 2-4 subito dall’RB Lipsia nella stessa competizione.

BORUSSIA DORTMUND- RB LIPSIA 2-1

E con questa fanno cinque. Il Borussia Dortmund si conferma impenetrabile sul campo amico cogliendoin rimonta contro l’RB Lipsia la quinta vittoria interna stagionale in altrettante gare. L’RB Lipsia cede invece l’esclusiva della testa della classifica al Bayern Monaco. Al 27’ l’ RB Lipsia si porta in vantaggio per merito di Sesko che sfrutta alla perfezione un assist del nazionale belga Openda. Tempo tre minuti e i gialloneri pervengono al pareggio grazie a Beier che riceve la sfera da Nmecha e infila Gulacsi. Al 19’ il Borussia Dortmund rovescia l’iniziale esito passivo con Guirassy che riceve da Beier e supera Gulacsi. I gialloneri salgono al quinto posto con 16 punti e cominciano a frequentare le alte sfere della graduatoria.