Crollo del Lipsia, ride il Bayern. Schick trascina il Leverkusen

BORUSSIA DORTMUND – FRIBURGO 4-0

Dopo lo stop subito in casa del Mainz, il Borussia Dortmunr si rifà con gli interessi sgretolando il Friburgo all’Iduna Park. I gialloneri si confermano fortezza inespugnabile in casa e, con il sesto acuto stagionale, salgono a quota 19 punti restando nel salotto buono della graduatoria preparandosi al meglio all’impegno di Champions League di mercoledì 27 novembre in casa contro la Dinamo Zagabria. Il Friburgo ha terminato la partita in nove uomini per le espulsioni di Osterhage al 18′ e Adamu al 48′ della ripresa e , con due stop nelle ultime quattro gare, si mantiene comunque a ridosso della parte buona della graduatoria con 18 punti. Al 7′ i padroni di casa vanno a bersaglio con Beier che raccoglie un assist di Bensebaini e supera Atubolu con un diagonale. Al 24′ gli ospiti sfiorano il pareggio con una conclusione di Holer che rimbalza sulla traversa e poi sul palo. Al 40′ i gialloneri raddoppiano con un tiro dal limite di Nmecha su suggerimento di Gittens. Al 21′ della ripresa Brandt fa prendere ulteriormente il largo ai padroni di casa siglando il 3-0 direttamente su punizione e al 32′ Gittens, su assist di Bensebaini già decisivo come rifinitore in occasione del primo gol, serve il poker con un diagonale.

WOLSFBURG- UNION BERLINO 1-0

Dopo avere regalato lacrime all’Heidenheim lo scorso turno, il Wolsfburg si riaffaccia al campionato con un’altra vittoria, questa volta ai danni dell’Union Berlino.La squadra allenata da Ralph Hasenhuttl sale così a quindici punti e si porta al centro della classifica. Gli ospiti, invece, subiscono la seconda sconfitta consecutiva in trasferta e il secondo stop nelle ultime tre gare in cui hanno totalizzato un solo punto e rimangono a quota sedici lontani dal vertice della graduatoria. Il gol partita è arrivato al della ripresa per merito di Baku.

BAYER LEVERKUSEN- HEIDENHEIM 5-2

Cronaca di una rimonta e di una vittoria capolavoro. Sotto di due reti, il Bayer Leverkusen non si è scomposto e ha dato la scalata alla posta piena trafiggendo l’Heidenheim. La squadra di Xabi Alonso sale a venti punti e si prepara al meglio alla sfida di Champions League contro in casa contro l’RB Salzburg di martedì 26 novembre alle 21. Ingenuo a non mantenere il vantaggio acquisito, l’Heidenheim incassa la terza sconfitta di fila e resta nella zona critica della classifica. Al 10′ gli ospiti rompono subito l’equilibrio andando a bersaglio con Dorsch su assist di Pieringer dalla destra. Al 21′ Dorsch si trasforma in rifinitore fornendo a Honsak l’assist per il raddoppio che avviene con un diagonale. Il Bayer Leverkusen sembra scosso dall’avvio arrembante degli avversari ma tenta di reagire e al 30′ accorcia le distanze con Palacios che si gira bene su assist di Xhaka e realizza. . Al 32′ anche Palacios veste i panni del rifinitore e , servendo Schick, lo mette in condizione di azzerare il vantaggio ospite e di siglare il 2-2 da distanza ravvicinata . Al 7′ della ripresa Schick capovolge le sorti della contesa regalandosi la doppietta personale con una finezza su suggerimento di Wirtz dalla destra. Al 26′ realizza addirittura la tripletta per il 4-2 di testa su assist di Arthur. Al minuto 37 la squadra di Xabi Alonso allarga il fossato con Xhaka con un diagonale dal limite su passaggio di Tella.

STOCCARDA- VFL BOCHUM 2-0

Dopo il doppio passo falso in Champions League contro l’Atalanta e quello in campionato contro l’Eintracht Francoforte, lo Stoccarda ritrova il sorriso sconfiggendo con due reti maturate nella ripresa il fanalino di coda VFL Bochum. La quarta vittoria stagionale porta la formazione di Sebastian Hoeness a ridosso della zona buona e la pone in condizione di affrontare in fiducia l’impegno di Champions League di mercoledì 27 novembre alle 18.45 nella tana della Stella Rossa. Il VFL Bochum non vede l’uscita dal tunnel della crisi e, ultimo con soli due punti, non riesce a cancellare lo zero dalla casellina delle vittorie né a dare continuità al pareggio ottenuto lo scorso turno contro il Bayer Leverkusen sul campo amico. Al 17′ lo Stoccarda potrebbe andare in vantaggio ma il tiro di Chabot si stampa sul legno della porta ospite. All”8′ della ripresa Fuhrich riceve la sfera da Stergiou e infila Drewes. Al minuto 33 Diehl riceve da Rieder e raddoppia.

HOFFENHEIM- RB LIPSIA 4-3

Vince l’Hoffenheim in una sfida vietata ai cardiopatici. La squadra di Christian Ilzer coglie il terzo successo stagionale e dà un po’ di respiro alla sua classifica comunque non ancora tranquilla. L’Rb Lipsia, invece, da ormai tre turni sembra essersi dimenticato di come si faccia a vincere una partita e vede il Bayern Monaco capolista allontanarsi sempre di più ovvero a otto lunghezze. Al 15′ gli ospiti vanno in vantaggio per merito di Orban, bravo ad approfittare di un suggerimento di Nusa e a segnare da distanza ravvicinata. L’Hoffenheim ha il merito di non scomporsi e, al minuto 17 , pareggia con Hlozek che scarta due avversari e segna su suggerimento di Prass. La squadra di Marco Rose torna però immediatamente avanti due minuti dopo con Nusa, il norvegese raccoglie un suggerimento del nazionale belga Openda dalla destra e non lascia scampo a Baumann con un diagonale. Al 5′ della ripresa Bischof fa pareggiare i padroni di casa direttamente su punizione, al 22′ un’autorete di Nsoki riporta gli ospiti in vantaggio nel tentativo di anticipare un attaccante avversario su lancio dalla sinistra. Al 37′ Hlozek, su assist di Larsen realizza il 3-3 con un diagonale. Al 41′ Larsen riceve un cross dalla sinistrada Stack e supera di testa Gulacsi per il definitivo 4-3.

EINTRACHT FRANCOFORTE- WERDER BREMA 1-0

E fanno tre. Dopo avere annichilito il Bochum e preso la posta piena allo Stoccarda, l’Eintracht Francoforte stende il Werder Brema allungando la sua serie di vittorie di fila. La squadra di Dino Toppmoller è così nelle condizioni ideali per affrontare la trasferta di Europa League di mercoledì’ 28 novembre alle 21 sul terreno del Midjtylland e in campionato sale al secondo posto con ventitrè punti scavalcando l’RB Lipsia. Per il Werder Brema è invece il secondo stop nelle ultime tre gare che lo lascia al decimo posto con quindici punti. La rete che ha deciso la partita porta la firma di Gotze che al 45′ raccoglie un passaggio di Ekitikè in area ospite e fulmina Zetterer.