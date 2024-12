City ancora ko, il Liverpool vola! Zirkzee rilancia lo United

Le gare della domenica della 13^ giornata di Premier League vedono il successo del Chelsea sull’Aston Villa: a Stamford Bridge i Blues vincono 3-0, grazie alle reti di Jackson, Enzo Fernandez e Palmer. Il Manchester United domina invece 4-0 l’Everton a Old Trafford, con le doppiette di Rashford e Zirkzee a regalare la prima vittoria in campionato ad Amorim. Il Tottenham pareggia 1-1 il derby londinese col Fulham: Cairney (poi espulso) risponde a Johnson. Nell’ ultima gara della domenica della 13^ giornata di Premier League il Liverpool dà una spallata importante alla lotta per il titolo, piegando 2-0 il Manchester City ad Anfield. Gakpo apre le marcature al 12’ minuto su assist di Salah, poi l’egiziano chiude i conti al 78’ minuto su calcio di rigore. La squadra di Slot vola a 34 punti, a +9 sull’Arsenal e sul Chelsea (seconda e terza). Guardiola ancora a secco di vittorie da sette partite (sei ko e un pari), e ora a -11 dai Reds.

CHELSEA-ASTON VILLA 3-0

Reduce dai successi contro Leicester e Heidenheim, il Chelsea accoglie a Stamford Bridge un Aston Villa che da fine ottobre non è più riuscito a vincere neppure una partita, tra campionato e coppe. I Blues provano quindi a far pesare fin da subito il proprio miglior stato di forma e si portano avanti già al 7’ minuto: a segnare l’1-0 ci pensa Jackson con un bel tiro al volo di mancino, su assist di Cucurella dalla sinistra. Il solito Watkins prova allora a guidare la reazione dei Villans, ma al 36’ è il Chelsea a raddoppiare con Enzo Fernandez: l’argentino spiazza il connazionale Emiliano Martinez con un gran destro, servito dal sempre presente Cole Palmer. Prima dell’intervallo arriva anche un’altra occasione per Watkins, ma il doppio vantaggio dei Blues regge. La squadra di Maresca chiude quindi una giornata trionfale segnando il 3-0 all’83’ minuto: a realizzarlo è Palmer, con un meraviglioso mancino a giro dal limite dell’area. Con questa vittoria, il Chelsea sale a 25 punti, riportandosi al pari dell’Arsenal. Prosegue il momento no dell’Aston Villa, fermo a 19 punti.

MANCHESTER UNITED-EVERTON 4-0

Archiviata la prima vittoria del nuovo corso firmato Amorim, grazie alla rimonta in Europa League sul Bodø/Glimt con la doppietta di Højlund, il Manchester United torna in campo a Old Trafford contro un Everton capace di subire solamente due gol negli ultimi due mesi. Zirkzee viene schierato titolare al centro dell’attacco e al quarto d’ora prova a combinare con Diallo, ma l’ex Atalanta non sfrutta l’occasione. Dalla parte opposta è invece Beto a spaventare Onana, in un avvio di match che vede attivi diversi ex giocatori della Serie A. Il risultato di sblocca quindi al 34’ minuto, quando a portarsi avanti sono i Red Devils con Rashford, complice anche una deviazione che beffa Pickford. I padroni di casa trovano poi il raddoppio sei minuti più tardi con Zirkzee: in entrambi i casi è protagonista Bruno Fernandes, autore di due assist. In avvio di ripresa lo United si porta pure sul 3-0: Diallo offre il passaggio vincente e Rashford completa la doppietta personale. Fa lo stesso Zirzkee al 64’ minuto, sempre su assist di Diallo: l’ex Bologna colleziona il suo secondo gol di giornata e cala il poker per i Diavoli Rossi. Nel finale, Calvert-Lewin prova a regalare quantomeno una gioia ai Toffees, ma non ci riesce. Il Manchester United ritrova la vittoria in campionato e si porta a 19 punti in classifica. L’Everton resta invece a 11.

TOTTENHAM-FULHAM 1-1

Costretto a rinunciare per un po’ di tempo a Vicario, operatosi nei giorni scorsi a Pisa per curare la frattura della caviglia rimediata nel roboante 4-0 contro il Manchester City, il Tottenham ospita il Fulham in un derby londinese che contrappone due squadre divise da un solo punto in classifica. Gli Spurs vogliono mantenere quantomeno questo vantaggio e allora partono subito all’attacco, con Son a impegnare Leno in una parata decisiva fin da subito, già al 1’ minuto. La formazione di Postecoglou dà l’idea di essere la più pericolosa in campo, soprattutto per errori del Fulham, ma poco dopo la mezz’ora serve il miglior Forster per negare il gol a Jimenez. Non è da meno Leno dalla parte opposta, sul colpo di testa di Dragusin. Nel finale di primo tempo Iwobi e Maddison colpiscono un legno per parte, mentre in apertura di ripresa Forster è di decisivo sia su Diop che sull’ex Arsenal. Nel momento migliore del Fulham è però il Tottenham a trovare il vantaggio: è il 54’ minuto quando Werner inventa e Brennan Johnson sigla il suo decimo gol stagionale. I Whites di Marco Silva non si scompongono e rispondono al 67’ minuto, pareggiando con Cairney: appena entrato dalla panchina, lo scozzese trova l’1-1 anche grazie a una leggera deviazione di Dragusin. La partita del capitano del Fulham dura però solo fino all’83’, minuto in cui viene espulso per un brutto fallo a centrocampo su Kulusevski. Gli ospiti sono quindi costretti a chiudere il derby in dieci contro undici, ma riescono a difendere il pareggio. Il Tottenham sale a 20 punti insieme al Brentford, mentre il Fulham si porta a 19.

LIVERPOOL-MANCHESTER CITY 2-0

Prova la fuga definitiva il Liverpool, che ad Anfield stende 2-0 il Manchester City. I Reds provano subito a spingere forte, e al dodicesimo minuto colpiscono: Salah inventa sulla destra, apparecchiando per la zampata sottomisura di Gakpo. La squadra di Arne Slot continua a spingere dopo l’1-0, con gli ospiti che faticano a contenere le offensive avversarie. Anche Alexander-Arnold ci prova, ma la squadra di Guardiola riesce a non subire ulteriori marcature. Il primo tempo, dominato in lungo e in largo dal Liverpool, termina però con una sola rete di vantaggio. Al rientro in campo dopo l’intervallo le cose non cambiano, nonostante Guardiola inserisca Doku e Grealish per aumentare il peso offensivo. Salah a tu per tu con Ortega si mangia il raddoppio, ma il 2-0 dell’egiziano non tarda ad arrivare: al 78’ minuto il portiere tedesco dei Citizens commette fallo in area su Luis Diaz, dal dischetto Salah non sbaglia e realizza il 2-0 finale. Con questo successo il Liverpool sale a 34 punti in classifica, a +9 su Arsenal e Chelsea che inseguono al secondo e terzo posto. Fermo a quota 23 punti il Manchester City, ora a 11 lunghezze dalla testa della Premier: per Guardiola sei sconfitte e un pareggio (il pazzo 3-3 contro il Feyenoord in Champions League) nelle ultime sette partite.