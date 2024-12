Il City frena ancora, crolla lo United! Ok Aston Villa e Brentford

A provocare il rinvio di Everton-Liverpool, che avrebbe dovuto aprire le gare del sabato della 15^ giornata di Premier League, è stato lo “Storm Darragh”, la tempesta che si sta abbattendo sul Regno Unito e che ha portato anche le autorità a diramare un’allerta meteo rossa in alcune zone, cosa inusuale in UK. A preoccupare non sono tanto le piogge, quanto più i forti venti previsti. Nel Merseyside, regione di Liverpool, ci sono state raffiche di vento da 70 miglia orarie, circa 115 chilometri orari, e la massima intensità è prevista proprio intorno all’orario della partita, come riferito dal Liverpool Echo. Ma in altre zone del Regno Unito sono già stati registrati picchi ben superiori. Ad Aberdaron, in Galles, sono state registrate raffiche di vento da 146 km/h, di poco inferiori ad Aberporth (134 km/h) e Pembrey Sands (129 km/h), sempre in Galles. L’intero Regno Unito potrebbe affrontare disagi rilevanti, anche nei giorni seguenti, in particolare lungo le coste occidentali e meridionali del Galles e nell’area del Canale di Bristol, dove le raffiche potrebbero superare i 145 km/h ed essere accompagnate da onde alte e intense mareggiate nei tratti costieri esposti.

Nelle altre gare della 15^ giornata vince l’Aston Villa, 1-0 sul Southampton. Poker del Brentford sul Newcastle, finisce 4-2 momentaccio per la squadra di Howe. Ancora peggio va per il Manchester City che si ferma di nuovo: 2-2 in casa del Crystal Palace e vetta della classifica che rischia di allungarsi ancora di più. Alle 18.30 ha chiuso il programma del sabato Manchester United-Nottingham Forest: i Red Devils sono incappati in un brutto ko interno. La squadra di Espirito Santo infatti è corsara all’Old Trafford per 3 a 2, seconda sconfitta per Amorim che non è riuscito ancora a risollevare le sorti del club

EVERTON-LIVERPOOL rinviata

Gli effetti della tempesta Darragh, raffiche di vento che arrivano a 60-70 miglia orarie, hanno portato al rinvio del derby fra Everton e Liverpool che era in programma oggi alle 13.30 valido per la 15^ giornata della Premier League. L’invito per tutti i tifosi è stato quello di restare a casa in attesa di un miglioramento delle condizioni meteo. notizia del rinvio è arrivata negli ultimi minuti ed è stata confermata dai due club. Questo il comunicato del Liverpool che ha annunciato la decisione: “Il Liverpool FC può confermare che la partita di Premier League di oggi contro l’Everton al Goodison Park, prevista per le 12:30, è stata rinviata. Ciò è dovuto al maltempo e ai forti venti, che hanno anche provocato gravi disagi ai viaggi nel Merseyside e nei suoi dintorni. A seguito di una riunione del gruppo consultivo sulla sicurezza tenutasi questa mattina a Goodison Park, a cui hanno partecipato funzionari di entrambi i club, nonché rappresentanti della polizia del Merseyside e del consiglio comunale di Liverpool, è stato deciso che, a causa del rischio per la sicurezza nell’area locale e della grave luce color ambra Allerta vento in vigore fino alle 6 di domenica, la partita di oggi è rinviata per motivi di sicurezza. Ci rendiamo conto che questo sarà profondamente deludente per i tifosi, ma la sicurezza dei tifosi, dello staff e dei giocatori è di fondamentale importanza. Le informazioni relative alla riorganizzazione della data dell’incontro, inclusa l’emissione dei biglietti, saranno annunciate a tempo debito.” Notizia confermata anche dall’Everton: “La partita di Premier League dell’Everton contro il Liverpool, prevista per oggi, sabato 7 dicembre, alle 12:30 (GMT), è stata rinviata. A seguito di una riunione del gruppo consultivo sulla sicurezza al Goodison Park, a cui hanno partecipato questa mattina funzionari di entrambi i club, nonché rappresentanti della polizia del Merseyside e del consiglio comunale di Liverpool, è stato deciso che, a causa del rischio per la sicurezza nell’area locale a causa del forte vento raffiche di vento e un avviso di forte vento di colore giallo che rimane in vigore fino alle 6 di domenica, la partita di oggi dovrebbe essere rinviata per motivi di sicurezza. Ci scusiamo per il disagio causato e ringraziamo i sostenitori per la loro comprensione. Anche se comprendiamo che ciò sarà profondamente deludente per i tifosi, la sicurezza dei tifosi, dello staff e dei giocatori è di fondamentale importanza. Le informazioni relative alla riorganizzazione della data dell’incontro verranno comunicate a tempo debito.Tutti i biglietti acquistati per la partita originale rimarranno validi per la partita riorganizzata.”

CRYSTAL PALACE-MANCHESTER CITY 2-2

Si inceppa ancora il Manchester City, fermato sul 2-2 in casa del Crystal Palace. Doccia fredda per I Citizens dopo soli quattro minuti, con i padroni di casa che stappano la partita grazie alla rete di Munoz su assist di Hughes. Gli uomini di Guardiola iniziano subito a premere forte sull’acceleratore alla ricerca del pareggio, che arriva alla mezzora con il colpo di testa di Haaland, innescato da Matheus Nunes. Al termine della prima frazione di gioco le due squadre sono quindi in parità, sull’1-1. Al rientro in campo dopo l’intervallo la formazione allenata da Glasner colpisce ancora: al 56’ minuto l’incornata su corner dell’ex Wolfsburg Lacroix vale il 2-1. La gioia dei rossoblù dura però solamente pochi minuti, perché al 68’ minuto Lewis mette il pallone sotto l’incrocio con il destro e fa 2-2. Nei venti minuti finali gli ospiti provano in tutti i modi a vincerla, ma all’84’ minuto restano in inferiorità numerica proprio a causa dell’espulsione per doppia ammonizione di Lewis. Nel finale la squadra di casa gestisce e amministra senza rischiare, portando via un punto prezioso. Il Manchester City con questo 2-2 rimane al quarto posto, a 27 punti. Punto importante in chiave salvezza per il Palace, sedicesimo a quota 13.

MANCHESTER UNITED-NOTTINGHAM FOREST 2-3

Incassato contro l’Arsenal il primo k.o. con Amorim allenatore, il Manchester United ospita a Old Trafford il Nottingham Forest, reduce invece dalla sconfitta contro il City. La partita si sblocca già al 2’ minuto, quando a portare avanti i Garibaldi Reds ci pensa Milenkovic: l’ex Fiorentina trova l’incornata vincente sul corner di Anderson, togliendosi la soddisfazione di segnare un gol nel Teatro dei Sogni. Il vantaggio ospite dura però solo fino al 18’ minuto: Højlund pareggia infatti dopo una parata di Sels su Garnacho, realizzando il suo ventunesimo gol con i Red Devils. La partita è aperta e Jota Silva colpisce un palo di testa al 28’ minuto, pareggiato poi dalla traversa di Bruno Fernandes al 41’minuto, direttamente su calcio di punizione. Sempre il portoghese perde invece una palla sanguinosa in avvio di ripresa e Gibbs-White ne approfitta subito, riportando avanti il Forest: evidente un errore anche di Onana, sorpreso dal tiro centrale dell’ex Wolverhampton. Passano poco più di cinque minuti e Wood fa 3-1, bucando di testa un’inguardabile difesa dello United. Il risultato cambia però nuovamente al 61’ minuto: questa volta a segnare è il Manchester con Bruno Fernandes, liberato al tiro da Diallo. Vince comunque il Nottingham Forest, che si porta così a 25 punti. Lo United incassa il secondo k.o. consecutivo e resta a 19.

ASTON VILLA-SOUTHAMPTON 1-0

Vince di misura l’Aston Villa, a cui basta una rete di Duran per superare 1-0 il Southampton. I padroni di casa provano a partire forte, ma con il passare dei minuti i Saints iniziano a spaventare i loro avversari con un paio di occasioni a favore. Nel miglior momento degli ospiti, ecco che la squadra di Emery colpisce: al 24’ minuto Jhon Duran con un’azione personale arriva fino al limite dell’area e scarica in porta il sinistro che vale l’1-0. I biancorossi non reagiscono, con i primi quarantacinque minuti che tramontano con l’Aston Villa in vantaggio. La squadra di Martin al rientro in campo dopo la pausa prova timidamente a spingersi in avanti, dopo alcuni minuti i Villans tornano in pieno controllo della partita. Nel finale i padroni di casa sfiorano più e più volte il raddoppio, ma l’incontro al triplice fischio termina sull’1-0. L’Aston Villa sale a 25 punti, in quinta posizione e a -2 dal quarto posto occupato dal Manchester City. Fermo a quota 5 il Southampton, fanalino di coda in ultima posizione.

BRENTFORD-NEWCASTLE 4-2

Poker del Brentford, che piega 4-2 il Newcastle in casa. Il primo tempo è molto divertente e ricco di gol. Le Bees stappano la partita all’ottavo minuto di gioco con il solito Mbeumo, ma tre minuti più tardi gli ospiti pareggiano subito i conti con la rete di Isak su assist di Murphy. La formazione allenata da Frank contro-reagisce, riportandosi avanti al 28’ minuto: se non è Mbeumo, a segnare è Wissa, che fa 2-1 con il destro che buca Pope. Anche in questo caso i Magpies si fanno trovare pronti, e quattro minuti più tardi pareggiano la sfida per la seconda volta: secondo assist di Murphy, in questa occasione per il 2-2 di Barnes al 32’ minuto. Anche nella ripresa non mancano emozioni: al 56’ minuto i biancorossi tornano avanti con la zampata di sinistro su calcio piazzato di Collins, che segna il 3-2 a poco più di mezzora dalla fine. La squadra di Howe tenta di acciuffare il pari per la terza volta nel corso del match, ma al 90’ minuto crolla definitivamente con il poker di Kevin Schade. Vince il Brentford 4-2 e sale a 23 punti, al sesto posto alle spalle dell’Aston Villa. Newcastle ancora a secco di vittorie da quattro partire e fermo a 20 punti in dodicesima posizione.