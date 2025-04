Derby di Manchester senza reti, il Fulham batte il Liverpool

Nelle gare della domenica della 31^ giornata di Premier League arriva una sconfitta per il Liverpool, ko 3-2 a Craven Cottage contro il Fulham. Per i bianconeri a segno Sessegnon, Iwobi e Muniz, non bastano Mac Allister e Luis Diaz ai Reds. Finisce 0-0 senza troppe emozioni il derby di Manchester tra United e City, stesso risultato nel pareggio esterno del Chelsea con il Brentford. Vince invece il Tottenham, 3-1 in casa contro il Southampton.

MANCHESTER UNITED-MANCHESTER CITY 0-0

L’ultimo derby di Manchester di Kevin De Bruyne termina senza troppe emozioni: United e City non si fanno male a Old Trafford, la sfida finisce 0-0. Le scelte di Guardiola sono piuttosto offensive nonostante le pesanti assenze: Haaland e Rodri su tutti, con Amorim che invece predilige opzioni più caute nell’undici iniziale. Nonostante le previsioni, i Red Devils sono molto più attivi nel primo tempo, con Garnacho e Bruno Fernandes che seminano il panico. I Citizens non offendono, anzi pensano soprattutto a tenere la propria porta inviolata. Dopo i primi quarantacinque minuti le reti sono ancora bianche, ma le cose nella ripresa non cambiano: Guardiola getta nella mischia Doku, con Onana che deve esibirsi in un paio di parate, ma le occasioni nitide sono poche. Nel finale gli uomini di Amorim cercano il colpaccio, ma al triplice fischio il tabellino è ancora inchiodato sullo 0-0. Con questo pareggio il Manchester City sale a 52 punti, tocca invece quota 38 lo United.

FULHAM-LIVERPOOL 3-2

Seconda sconfitta stagionale in Premier League per il Liverpool, che va ko 3-2 a Craven Cottage in casa del Fulham. I padroni di casa partono subito bene, ma al 14’ minuto arriva il vantaggio degli ospiti con Mac Allister, assistito da Gravenberch. Dopo il gol subito i bianconeri non si lasciano abbattere, e dal 23’ minuto al 37’ minuto vivono un quarto d’ora di furia totale: prima il pareggio di Sessegnon, poi al 32’ minuto il ribaltone di Iwobi e infine, sempre su invenzione di Iwobi, il tris targato Muniz. La formazione allenata da Slot sembra irriconoscibile, con il primo tempo che va in archivio con i padroni di casa avanti di due reti. Nella ripresa i Reds cercano di rimettere in piedi la gara: al 72’ minuto Luis Diaz accorcia le distanze e riapre tutto, e sette minuti più tardi Elliott sfiora il 3-3 colpendo la traversa con un bel sinistro da posizione defilata. Slot getta nella mischia anche Federico Chiesa nel finale, ma alla fine i Cottagers portano a casa i tre punti. Con questa vittoria il Fulham sale a 48 punti, mentre il Liverpool resta fermo a 73, ancora saldamente in vetta a +11 sull’Arsenal secondo.

BRENTFORD-CHELSEA 0-0

Nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League rallenta il Chelsea, che sul campo del Brentford non va oltre lo 0-0. Nel corso del primo tempo i ritmi sono piuttosto bassi, e nessuna delle due squadre riesce a portare l’inerzia dalla propria parte. Gli uomini di Maresca faticano ad innescare Nkunku e Madueke, con le Bees che verso il finale di primo tempo prendono coraggio. Dopo l’intervallo gli ospiti inseriscono Jackson, Palmer e Neto, e la musica per i Blues cambia. I londinesi creano tante occasioni, ma i biancorossi riescono ad alzare il muro e si difendono bene. Al 91’ minuto Enzo Fernandez ha sul sinistro il colpo da tre punti, ma la sua conclusione termina fuori. Finisce 0-0, con le squadre che si dividono la posta in palio: il Chelsea sale a 53 punti, mentre il Brentford tocca quota 42.

TOTTENHAM-SOUTHAMPTON 3-1

Torna a vincere il Tottenham, che regola 3-1 il Southampton, fanalino di coda di questa Premier League. Ottimo primo tempo da parte degli uomini di Postecoglou, che poco prima del quarto d’ora stappano la partita con Johnson, su assist di Spence. La reazione della squadra di Juric non arriva, con gli Spurs che invece continuano a spingere: al 38’ minuto il Var annulla il raddoppio di Bergvall, ma quattro minuti più tardi Johnson raccoglie l’assist di Maddison e fa 2-0, siglando la sua personale doppietta. Al rientro in campo dopo l’intervallo i Saints cercano la reazione d’orgoglio, spostando l’inerzia dalla loro parte e provando a riaprire il match. Il gol che accorcia le distanze arriva però solamente al 90’ minuto con Fernandes, poi al 96’ minuto Tel su rigore chiude i conti per i londinesi. Finisce 3-1, con il Tottenham che sale a 37 punti in classifica. Sconfitta numero 25 in stagione per il Southampton, fermo a 10 punti e in ultima posizione e aritmeticamente retrocesso. In particolare è stata una stagione da dimenticare per Ivan Juric. Infatti dopo aver lasciato la Roma in zone tutt’altro che nobili della classifica in Serie A, il croato fallisce la propria missione in Premier League non riuscendo a salvare il Southampton. Con la sconfitta maturata per 3-1 a Londra contro il Tottenham, infatti, i Saints retrocedono in Championship a un anno dalla promozione e con 7 giornate d’anticipo. Per Juric 14 partite e solo 4 punti (una vittoria, un pareggio e 12 sconfitte).