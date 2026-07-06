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Mondiali 2026

Adidas svela Trionda Final: il pallone della finale è una novità assoluta

Design esclusivo e tecnologia d’avanguardia per semifinali e finale della FIFA World Cup 2026

Lug 6, 20261 Lettura

Il conto alla rovescia verso l’epilogo della FIFA World Cup 2026™ entra nel vivo anche con il debutto di TRIONDA FINAL, il nuovo Pallone Ufficiale firmato adidas che accompagnerà le semifinali, la finale per il terzo posto e la finalissima del torneo. Per la prima volta nella storia della competizione, il brand tedesco introduce un pallone con un’identità grafica completamente dedicata alle gare conclusive, superando il tradizionale semplice aggiornamento cromatico. Il nuovo modello mantiene tutte le caratteristiche tecniche della versione TRIONDA presentata nell’ottobre 2025, ma si distingue per un’estetica premium pensata per celebrare il momento più importante del calcio mondiale.

Un design ispirato al trofeo e alle città della fase finale

La nuova livrea abbina oro, bianco e nero, richiamando il prestigio del trofeo della Coppa del Mondo, mentre gli inserti rossi e rosa aggiungono dinamismo e continuità visiva con le calzature indossate dai protagonisti in campo. Il progetto rende inoltre omaggio alle quattro città che ospiteranno gli ultimi atti del torneo — Dallas, Atlanta, Miami e New York/New Jersey — i cui nomi sono integrati nella grafica del pallone insieme agli altri centri coinvolti nella manifestazione. Sul piano tecnico restano confermate la struttura a quattro pannelli, le profonde cuciture e la superficie testurizzata che migliorano aerodinamica, stabilità di volo e controllo. Presente anche l’ultima evoluzione della Connected Ball Technology, capace di trasmettere dati in tempo reale agli ufficiali di gara per supportare decisioni arbitrali più rapide e precise. TRIONDA FINAL è già disponibile al prezzo di 160 euro presso i punti vendita adidas, rivenditori selezionati e online.

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Redazione

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