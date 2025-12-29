Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Premier League

Al Tottenham il derby di Londra, parti tra Sunderland e Leeds

Nelle partite della domenica della 18^ giornata di Premier League, quando si è giocato il Boxing Day, Colpo Tottenham in trasferta, Crystal Palace ko sotto gli occhi di Paratici:gli uomini di Frank superano la formazione di Glasner e ritrovano i 3 punti dopo 2 sconfitte consecutive. Solo un deludente pari per il Sunderland contro il Leeds

Dic 29, 20252 Lettura
LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 28: Brennan Johnson of Tottenham Hotspur celebrates with teammate Dejan Kulusevski after scoring his team's second goal during the UEFA Europa League 2024/25 League Phase MD5 match between Tottenham Hotspur and AS Roma at Tottenham Hotspur Stadium on November 28, 2024 in London, England. (Photo by David Ramos - UEFA/UEFA via Getty Images)

Nelle partite della Domenica della 18^ giornata di Premier League, quando si gioca il Boxing Day, torna a sorridere il Tottenham, che supera in trasferta il Crystal Palace grazie alla rete di Archie Gray arrivata sul finire del primo tempo, al 42′ minuto: presente al Selhurst Park anche il ds degli Spurs ed ex dirigente Juve Fabio Paratici, prossimo ad accordarsi ufficialmente con la Fiorentina. Un successo che segue le sconfitte contro Liverpool e Nottingham Forest. La classifica riporta ora 25 punti che valgono l’11º posto con un ritardo di 4 lunghezze dal Chelsea. Si congela invece la classifica della formazione di Oliver Glasner, che rimedia il 4º ko consecutivo in campionato – a cui si aggiunge l’eliminazione di quarti di Carabao Cup per mano dell’Arsenal – rimanendo ferma a quota 26 punti. La prossima giornata, Kolo Muani e compagni affronteranno il Brentford, mentre i Glaziers saranno impegnati contro il Fulham. Termina invece in parità l’altra sfida di giornata fra Sunderland e Leeds, con la formazione di Regis Le Bris che passa in vantaggio al 28′ minuto, salvo poi subire la rete del definitivo 1-1 firmata da Dominic Calvert-Lewin al 47′ minuto, che evita ai Peacocks un pesante ko in ottica salvezza.

Sunderland-Leeds 1-1

Si apre con il pareggio per 1-1 tra Sunderland Leeds la domenica della 18^ giornata di Premier League, quando si gioca il Boxing Day. Un risultato deludente per i padroni di casa che falliscono l’appuntamento con la vittoria e l’approdo al quinto posto solitario in classifica (Black Cats ora settimi a 28 punti). Allo Stadium of Light i biancorossi passano in vantaggio al 28′ minuto con Adingra ma vengono raggiunti a inizio ripresa, al minuto 47, dall’acuto di Calvert-Lewin, al sesto gol consecutivo in altrettante uscite stagionali in campionato, l’ottavo totale in stagione. Quinto risultato utile consecutivo per lo United che fa un piccolo passo in avanti in classifica, portandosi al 16° posto, a 20 punti e a +7 sulla zona retrocessione.

Crystal Palace-Tottenham 0-1

Il Crystal Palace fallisce l’aggancio al quinto posto ed è costretto a rimandare i propri sogni di gloria. La sconfitta nel derby londinese contro il Tottenham, sotto gli occhi dell’ex dirigente Spurs Fabio Paratici, apre ufficialmente la crisi della formazione di Glasner, sempre battuta negli ultimi tre turni di campionato. A Selhurst Park decide un gol di Archie Gray poco prima dell’intervallo: la prodezza del difensore degli Spurs vale tre punti pesantissimi per il Tottenham che guadagna terreno in classifica e si porta a quattro punti dal quinto posto occupato dal Chelsea.

                                               

Nello Paolo Pignalosa

Premier League

