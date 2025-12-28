Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Premier League

Arsenal e City ok, Emery batte Maresca. Vince il Liverpool

Nelle partite del Sabato della 18^ giornata di Premier League, quando si gioca il Boxing day, vincono l’Arsenal ed il City: i Gunners piegano il Brighton, Guardiola il Forest. Emery batte il Chelsea: ko per Maresca. Il Liverpool batte i Wolves nel ricordo di Diogo Jota,

Dic 28, 20252 Lettura
ROTTERDAM, NETHERLANDS - OCTOBER 02: Emiliano Buendia of Aston Villa celebrates scoring his team's first goal with teammates Ian Maatsen and Boubacar Kamara during the UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD2 match between Feyenoord and Aston Villa FC at De Kuip on October 02, 2025 in Rotterdam, Netherlands. (Photo by Lars Baron - UEFA/UEFA via Getty Images)

Le gare del Sabato della 18^ giornata di Premier League, in cui si gioca il Boxing Day, porta un altro successo in casa Arsenal. La capolista batte 2-1 il Brighton e sale a 42 punti, ma non allunga: il Man City resta a -2 sconfiggendo 2-1 il Nottingham Forest con un super-Cherki, l’Aston Villa batte 2-1 il Chelsea. Emery resta così a -3 dalla vetta, mentre Maresca viene scavalcato dal Liverpool: 2-1 Reds sui Wolves. Il Fulham batte il West Ham, sorride il Brentford. Pari (0-0) tra Burnley ed Everton.

LE PARTITE DEL BOXING DAY
Nuovo turno di Premier League, nuova vittoria per l’Arsenal. La squadra di Arteta ha la meglio 2-1 del Brighton all’Emirates, dove a sbloccare il risultato è Odegaard al 14’ minuto, innescato da Saka. L’autogol di Rutter permette poi ai Gunners di raddoppiare, prima del gol di Gomez per i Seagulls al 64’ minuto. I londinesi salgono così a 42 punti, sempre in vetta alla classifica, seguiti a -2 dal Manchester City. Gli Sky Blues battono 2-1 il Nottingham Forest al City Ground e restano in scia all’Arsenal: l’ex Milan Reijnders apre le marcature al 48’ minuto su assist di Cherki, mentre Hutchinson pareggia al 54’ minuto per i Garibaldi Reds, prima del gol partita firmato da uno scatenato Cherki all’83’ minuto. A ottenere un successo è anche il Liverpool, vincente sempre 2-1 contro il Wolverhampton ad Anfield. Nella partita del ricordo commosso di Diogo Jota, giocatore che ha vestito le maglie dei due club, è Gravenberch a portare avanti i Reds al 41’ minuto, su assist di Frimpong. Un minuto dopo Wirtz trova poi il suo primo gol in Premier League e raddoppia per i padroni di casa, mentre Bueno accorcia per i Wolves al 52’ minuto: i Lupi incassano l’ennesima sconfitta e restano ultimi con soli 2 punti.

Il Brentford batte invece 4-1 il Bournemouth al Community Stadium, grazie alla tripletta di un fenomenale Schade che marca le reti al 7’ minuto, al 51’ minuto ed in chiusura al 96’ minuto, ed all’autogol di Petrovic al minuto 39: alle Cherries non basta il tacco di Semenyo al 75’ minuto. Il Fulham fa suo invece il derby londinese contro il West Ham: al London Stadium finisce 1-0 per i Cottagers, con l’inzuccata vincente di Jimenez all’85’ minuto. È solo 0-0 a Turf Moor tra Burnley ed Everton.

Nell’ultima gara di giornata, invece, si consuma l’apoteosi dell’Aston Villa. Nonostante l’assoluto dominio del Chelsea nei primi sessanta minuti i Villans, che non avevano mai tirato in porta nel primo tempo, rimontano e vincono 2-1. Emery sale a undici vittorie consecutive con un successo da grande squadra, dopo tanti rischi. Enzo Fernandez e Palmer sono insidiosi sin dal via, ma la sblocca James: nessun tocco e “gol olimpico” dalla bandierina, al 37′ minuto è 1-0. I Villans non reagiscono e si risvegliano solo dopo il triplo cambio di Emery, che inserisce Watkins. Proprio lui è l’eroe della rimonta, con un colpo di fortuna al 63′ minuto: il pallone gli rimbalza addosso, nel duello con Sanchez, ed è 1-1. All’83’ minuto, invece, il centravanti svetta e firma la vittoria. Emery resta così terzo con 39 punti, -3 dall’Arsenal e -1 dal CityMaresca affonda: Blues quinti (28) dietro al Liverpool (29), lo United li aggancia.

 

0 Shares
Avatar
Nello Paolo Pignalosa

Premier League

Articoli correlati

Dorgu trascina il Man United, Newcastle sconfitto 1-0

Dic 27, 2025

La Premier cambia il Boxing Day, programma rivoluzionato

Dic 25, 2025

Al Fulham basta un rigore di Jimenez per battere il Nottingham

Dic 23, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.