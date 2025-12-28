Arsenal e City ok, Emery batte Maresca. Vince il Liverpool

Le gare del Sabato della 18^ giornata di Premier League, in cui si gioca il Boxing Day, porta un altro successo in casa Arsenal. La capolista batte 2-1 il Brighton e sale a 42 punti, ma non allunga: il Man City resta a -2 sconfiggendo 2-1 il Nottingham Forest con un super-Cherki, l’Aston Villa batte 2-1 il Chelsea. Emery resta così a -3 dalla vetta, mentre Maresca viene scavalcato dal Liverpool: 2-1 Reds sui Wolves. Il Fulham batte il West Ham, sorride il Brentford. Pari (0-0) tra Burnley ed Everton.

LE PARTITE DEL BOXING DAY

Nuovo turno di Premier League, nuova vittoria per l’Arsenal. La squadra di Arteta ha la meglio 2-1 del Brighton all’Emirates, dove a sbloccare il risultato è Odegaard al 14’ minuto, innescato da Saka. L’autogol di Rutter permette poi ai Gunners di raddoppiare, prima del gol di Gomez per i Seagulls al 64’ minuto. I londinesi salgono così a 42 punti, sempre in vetta alla classifica, seguiti a -2 dal Manchester City. Gli Sky Blues battono 2-1 il Nottingham Forest al City Ground e restano in scia all’Arsenal: l’ex Milan Reijnders apre le marcature al 48’ minuto su assist di Cherki, mentre Hutchinson pareggia al 54’ minuto per i Garibaldi Reds, prima del gol partita firmato da uno scatenato Cherki all’83’ minuto. A ottenere un successo è anche il Liverpool, vincente sempre 2-1 contro il Wolverhampton ad Anfield. Nella partita del ricordo commosso di Diogo Jota, giocatore che ha vestito le maglie dei due club, è Gravenberch a portare avanti i Reds al 41’ minuto, su assist di Frimpong. Un minuto dopo Wirtz trova poi il suo primo gol in Premier League e raddoppia per i padroni di casa, mentre Bueno accorcia per i Wolves al 52’ minuto: i Lupi incassano l’ennesima sconfitta e restano ultimi con soli 2 punti.

Il Brentford batte invece 4-1 il Bournemouth al Community Stadium, grazie alla tripletta di un fenomenale Schade che marca le reti al 7’ minuto, al 51’ minuto ed in chiusura al 96’ minuto, ed all’autogol di Petrovic al minuto 39: alle Cherries non basta il tacco di Semenyo al 75’ minuto. Il Fulham fa suo invece il derby londinese contro il West Ham: al London Stadium finisce 1-0 per i Cottagers, con l’inzuccata vincente di Jimenez all’85’ minuto. È solo 0-0 a Turf Moor tra Burnley ed Everton.

Nell’ultima gara di giornata, invece, si consuma l’apoteosi dell’Aston Villa. Nonostante l’assoluto dominio del Chelsea nei primi sessanta minuti i Villans, che non avevano mai tirato in porta nel primo tempo, rimontano e vincono 2-1. Emery sale a undici vittorie consecutive con un successo da grande squadra, dopo tanti rischi. Enzo Fernandez e Palmer sono insidiosi sin dal via, ma la sblocca James: nessun tocco e “gol olimpico” dalla bandierina, al 37′ minuto è 1-0. I Villans non reagiscono e si risvegliano solo dopo il triplo cambio di Emery, che inserisce Watkins. Proprio lui è l’eroe della rimonta, con un colpo di fortuna al 63′ minuto: il pallone gli rimbalza addosso, nel duello con Sanchez, ed è 1-1. All’83’ minuto, invece, il centravanti svetta e firma la vittoria. Emery resta così terzo con 39 punti, -3 dall’Arsenal e -1 dal City, Maresca affonda: Blues quinti (28) dietro al Liverpool (29), lo United li aggancia.