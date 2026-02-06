Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Coppa Italia

Atalanta show, Juve travolta 3-0! Palladino vola in semifinale

Decidono la gara le reti di Scamacca, Sulemana e Pasalic

Feb 6, 20262 Lettura
BERGAMO, ITALY - DECEMBER 09: Gianluca Scamacca of Atalanta celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 match between Atalanta BC and Chelsea FC at Stadio di Bergamo on December 09, 2025 in Bergamo, Italy. (Photo by Chris Ricco - UEFA/UEFA via Getty Images)

ATALANTA- JUVENTUS 3-0
P.t: 27′ Scamacca (Rig). S.t: 32′ Sulemana, 40′ Pasalic

Era il 15 maggio 2024: la Juventus batteva l’Atalanta in finale e alzava al cielo la Coppa Italia. Da quel giorno il sodalizio bergamasco ha sognato di potersi un giorno prendere la rivincita. E l’occasione per poter assecondare il suo obiettivo è venuta proprio dai quarti di finale di Coppa Italia dove, alla New Balance Arena, si è imposta con un netto 3-0. La Juventus, dal canto suo, se la è giocata ma ha pagato sia la prorompenza dell’offensiva atalantina, che l’ha punita con il gol del raddoppio nel suo momento migliore, sia l’imprecisione.

L’avvio delle ostilità parla bianconero: al 1′ Thuram ha l’occasione di fare la festa a Carnesecchi ma il suo tiro su lancio di Conceicao è impreciso. Un minuto dopo è Locatelli a vedere il muro della difesa orobica alzarsi con Djimsiti. L’Atalanta prova a pungere al minuto 7 ma il traversone di De Ketelaere ha una velocità troppo supersonica per essere intercettato da Bernasconi. Poco dopo i bianconeri vanno a un soffio dal gol con una traversa colpita da Conceicao. Al minuto 22 si disegna la svolta della gara: Ederson crossa su Perin ma nell’azione spunta un intervento con la mano di Bremer. Il direttore di gara Michael Fabbri consulta il Var e indica il dischetto a favore dei nerazzurri. Dagli undici metri Scamacca manda la sfera da una parte e Perin dall’altra per l’1-0 orobico. La Juventus non sembra accusare il colpo e al 29′ , per poco, non pareggia con un’incornata di Bremer a lato su cross di Cambiaso. I bianconeri tengono alta la temperatura dell’intensità offensiva: al minuto 33 un tiro di Mc Kennie è respinto da Ahanor, dieci minuti dopo Bremer non aggancia una rovesciata di David. Al 47′ una punizione di Locatelli non inquadra lo specchio della porta di Carnesecchi.

A inizio ripresa è la Juventus a fare la partita: al 9′ Cambiaghi effettua un cross su cui però Carnesecchi non ha problemi. Al minuto 20 Conceicao ha intenzioni bellicose ma Scalvini gli sbarra la strada deviando la sfera in corner. Tre minuti dopo è Mc Kennie a concludere fuori misura su imbeccata di David dopo essersi girato bene. Proprio quando la Juventus sembra riuscire a colpire, l’Atalanta affonda il secondo fendente al minuto 32 con il nuovo entrato Sulemana che sbuca su un cross teso dalla destra di Bellanova non agganciato da Krstovic e beffa Perin con un tiro da distanza ravvicinata. E’ la rete che taglia le gambe ai bianconeri. L’Atalanta ci prende gusto e al 40′ cala il tris con un diagonale dal limite di Pasalic. Nel finale la Juventus cerca di riportarsi a Torino almeno il gol della bandiera come souvenir: né Thuram con un tiro dal limite parato da Carnesecchi al 47, né Openda che conclude altissimo il minuto successivo riescono però a regalarglielo. Dopo l’Inter, un’altra formazione tinta di nerazzurro approda quindi alle semifinali di Coppa Italia.

Cristiano Comelli

News Serie A

