Bundesliga

Augsburg di rigore, il Lipsia riprende due volte il Wolfsburg

L’Augsburg supera l’Heidenheim 1-0 e sale a 25 punti; 2-2 tra RB Lipsia e Wolfsburg con ospiti rimontati due volte.

Feb 15, 20261 Lettura
LEIPZIG, GERMANY - OCTOBER 02: Benjamin Sesko of RB Leipzig celebrates scoring his team's second goal with teammate Xavi Simons during the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD2 match between RB Leipzig and Juventus at Leipzig Stadium on October 02, 2024 in Leipzig, Germany. (Photo by Luciano Lima - UEFA/UEFA via Getty Images)

AUGSBURG- HEIDENHEIM 1-0

Seconda vittoria casalinga e terza nelle ultime quattro partite per l’Augsburg che piega l’Heidenheim per 1-0 sul campo amico. Claude- Maurice e compagni sono undicesimi con 25 punti. Gli ospiti restano fanalino di coda a quota 13 dopo il quarto stop di fila. Il gol che decide la partita arriva al minuto 35 della ripresa con un rigore trasformato da Claude- Maurice e concesso per un fallo di Gimber su Schlotterbeck.

RB LIPSIA- WOLFSBURG 2-2

Due volte in vantaggio, due volte raggiunto. Il Wolfsburg si deve accontentare del pareggio per 2-2 sul terreno dell’Rb Lipsia. Al 7’ della ripresa Amoura finalizza nel modo migliore un’azione di contropiede di Daghim portando gli ospiti in vantaggio. Al 25’ un destro di Diomandè su assist di Gruda porta i padroni di casa al pareggio. Gli ospiti tornano a muovere la classifica dopo tre sconfitte e sono adesso quindicesimi con 20 punti. L’Rb Lipsia è invece quinto a quota 40 e riscatta in parte la delusione per l’eliminazione in Coppa di Germania per 0-2 contro il Bayern Monaco. Al 33’ Svanberg riceve la sfera da Belocian e riporta il Wolfsburg in vantaggio. L’Rb Lipsia, però, la riprende al minuto 43 con un sinistro di Gruda.

