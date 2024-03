Bayern a ruota libera. Pareggio show tra Gladbach e Colonia

Bayern Monaco in scioltezza. Che batosta per il Mainz! All’Allianz Arena è stata una partita completamente a senso unico. Dopo il pareggio in casa del Friburgo e aver schiantato qualche giorno fa la Lazio 3-0 ribaltando il risultato dell’andata, la squadra di T. Tuchel contro il Mainz non si è risparmiata. Ad aprire le danze e a mettere la partita in discesa, ci ha pensato il solito H. Kane al 13′ a buttarla dentro a porta vuota complice il grande lavoro del giovane J. Musiala. Nel giro di 7 minuti arriva subito il raddoppio con L. Goretzka e alla prima mezz’ora di gara il Mainz sulla pennellata di N. Amiri accorcia il distacco. I bavaresi però non hanno nessuna intenzione di fermarsi e al 45+7′ calano il tris con la doppietta di H. Kane che sul lancio di L. Goretzka aggancia perfettamente il pallone per poi spedirlo in rete.

Nel secondo tempo si uniscono alla festa anche T. Muller, J. Musiala e S. Gnabry per poi arrivare alla fine dove l’ex Tottenham con una tripletta (la quarta in stagione) e L. Goretzka con una doppietta, chiudono con il botto. A tutto questo si aggiunge però l’ennesimo infortunio stagionale di A. Davies, costretto al 18′ a lasciare il terreno di gioco. E con il Bayern che tenta di diminuire la distanza con il Leverkusen in attesa della sfida contro il Wolfsburg, per il Mainz è difficile anche solo pensare a una salvezza sicura con il Bochum che dista 9 punti con una partita in meno.

Non si risparmiano tra loro neanche Borussia Monchengladbach e Colonia che hanno infuocato ancora di più il Derby della Renania segnando tre gol per parte. A Gladbach la partita entra subito nel vivo, al 7′ sono infatti gli ospiti a sbloccare il risultato con l’azione personale di F. Alidou. La reazione dei padroni di casa si fa attendere un po’ ma arriva però prima della fine dei primi 45′ con il destro di F. Honorat. E al secondo sorpasso che tenta di fare il Colonia con la doppietta di F. Alidou al 64′, il tecnico dei padroni di casa G. Seoane al 70′ inserisce R. Hach e R. Reitz e pochi istanti dopo viene subito ripagato dal tedesco classe 98′, acquistato lo scorso Luglio dall’Arminia Bielefeld, che prima mette a segno di testa la rete del 2-2 al 71′ e poi completa la rimonta al 73′ con un destro che spacca la porta. La gioia però per i “Puledri” dura appena quattro minuti. Al 79′ infatti i “caproni” sulla verticalizzazione di D. Huseinbasic, agganciano il pari con D. Downs. Con il risultato finale quindi di 3-3 restano invariate le posizioni di Borussia (12° a quota 27) e Colonia (16° a quota 18).

Dopo la sconfitta immeritata contro il Real Madrid con conseguente uscita dagli ottavi, il Lipsia si impone 2-0 contro il Darmstadt e resta aggrappato all’ultimo posto disponibile valido per la Champions League. Decisivo l’autogol sfortunato di T. Isherwood che consegna il vantaggio agli avversari al 3′ e C. Baumgartner al 50′ dopo l’ennesima occasione sprecata da parte di L. Openda in settimana. I ragazzi di M. Rose salgono a 45pt e mettono così pressione al Dortmund di E. Terzic che ha vinto 2-1 contro il Werder Brema. Resta ultimo e abbandonato ormai a se stesso il Darmstadt. Vince di misura anche l’Augsburg 1-0 sull’Heidenheim. Decide la partita il gol di J. Gouweleeuw. Poco o nulla propositiva la squadra di F. Schmidt che colleziona un solo tiro in porta tra l’altro neanche insidioso. L’Augsburg vince così la sua terza vittoria di fila e si avvicina silenziosamente alla zona Europa. Restano 11° a quota 28 i neopromossi.

Il Borussia Dortmund espugna il Weserstadion con non poche difficoltà. Restato in 10 al 45+1′, ha saputo tenere botta al Werder Brema riuscendo a portarsi a casa 3 punti fondamentali per la corsa Champions. In quel di Brema, la gara si è decisa nei primi 45 minuti con la rete in acrobazia di D. Malen al 21′ e il gol su azione personale di J. Sancho che vince l’1vs1 per poi mettere a sedere il portiere con il destro. E se la gara fino a questo momento era in discesa, prende subito un’altra piega con l’espulsione diretta di M. Sabitzer al 45+1′. Nella seconda frazione però i “Bianco-Verdi” nonostante la superiorità numerica e l’1-2 arrivato a 20 dallo scadere con J. Nijnmah non riescono a spingersi oltre e rimangono così fermi a metà classifica.