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Bundesliga

Bayern da leggenda: rimonta da 0-3 a 4-3! Colpo Leverkusen

Il Bayern Monaco da impazzire rimonta tre gol al Mainz e vince 4-3 nel finale mentre il Lipsia centra la quinta sinfonia consecutiva e Schick trascina il Leverkusen al sesto posto

Apr 26, 20263 Lettura
LEVERKUSEN, GERMANY - OCTOBER 01: Victor Boniface of Bayer 04 Leverkusen celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD2 match between Bayer 04 Leverkusen and AC Milan at BayArena on October 01, 2024 in Leverkusen, Germany. (Photo by Alexander Scheuber - UEFA/UEFA via Getty Images)

RB LIPSIA- UNION BERLINO 3-1

E sono cinque. L’ RB Lipsia allarga la famiglia delle vittorie consecutive superando nettamente per 3-1 l’Union Berlino ed è terzo con 62 punti. Gli ospiti, invece, subiscono il terzo passo falso di fila e sono undicesimi a quota 32. La prima rete alla Red Bull Arena è dei padroni di casa e giunge al minuto 22 con un tiro dal limite di Finkgrafe. Tre giri d’orologio dopo Cardoso raddoppia su azione di contropiede. Al 21’ della ripresa i padroni di casa si portano sul 3-0 grazie a un diagonale di Baku. Al 33’ Doekhi accorcia le distanze di testa su corner di Juranovic.

WOLFSBURG- BORUSSIA MONCHENGLADBACH 0-0

Né vinti né vincitori tra Wolfsburg e Borussia Monchengladbach che si dividono la posta pareggiando a reti bianche. Gli ospiti sono rimasti in dieci al 47’ della ripresa per l’espulsione di Castrop. Il Wolfsburg non bissa la vittoria ottenuta sul campo dell’Union Berlino e resta penultimo con 25 punti in piena zona retrocessione. Gli ospiti, invece, sono undicesimi a quota 32 dopo il secondo pareggio di fila.

MAINZ- BAYERN MONACO 3-4

Fresco della conquista dello scudetto, il Bayern Monaco non dà segni di rilassamento ed espugna il campo del Mainz. Sotto di tre reti, i bavaresi non si sono scomposti e hanno compiuto una rimonta capolavoro conquistando così la ventiseiesima vittoria stagionale in 31 partite e portandosi a 82 punti. Il Mainz è alla seconda sconfitta nelle ultime tre gare e occupa il decimo posto con 34 punti. Al 15’ Kohr, di destro, su corner di Sano, porta avanti i padroni di casa. Al 29’ Nebel raddoppia dopo un’azione di contropiede. Al 47’ Becker sigla il 3-0 con un destro da distanza ravvicinata. Lungi dal tirare i remi in barca, il Bayern Monaco reagisce e all’8’ della ripresa accorcia accorcia le distanze con un destro di Jackson su traversone di Laimer. Al 28’ Olisè, di sinistro, ancora su assist di Laimer, segna il 3-2 dei bavaresi. Al 35’ Musiala pareggia con un destro da distanza ravvicinata e, tre giri d’orologio dopo, arriva il clamoroso sorpasso per merito di Kane all’altezza dell’area piccola.

HEIDENHEIM- ST PAULI 2-0

Vittoria e speranze di salvezza. L’Heidenheim piega in casa il St Pauli per 2-0, ottiene la seconda vittoria interna di fila e riscatta lo stop sul campo del Friburgo. La sua classifica dice ora ventidue punti che valgono l’ultimo posto e la retrocessione diretta. Terzultimo con ventisei punti in zona a rischio, il St Pauli subisce la seconda sconfitta nelle ultime tre gare. Al 3’ Zivzivadze irrompe su corner di Schoppner e fa decollare i padroni di casa con un tiro di destro. Al 37’ della ripresa Dinkci finalizza nel modo migliore un contropiede di Ramaj segnando il definitivo 2-0.

COLONIA- BAYER LEVERKUSEN 1-2

Dopo gli stop con l’Augsburg in campionato e nella semifinale di Coppa di Germania con il Bayern Monaco, il Bayer Leverkusen si riscatta tornando a vincere sul campo del Colonia. La posta piena vale il sesto posto con 55 punti. I renani restano a trentun punti lontano dalla zona calda pur interrompendo una serie utile di cinque turni. Al 41’ Martel commette un fallo di mano in area locale ed è rigore per gli ospiti, dal dischetto l’ex Sampdoria e Roma Schick trasforma. Al 7’ della ripresa ancora lui, su azione di contropiede di Tella, raddoppia. Al 32’ il Colonia accorcia le distanze con un sinistro di Waldschmidt su contropiede di El Mala.

AUGSBURG- EINTRACHT FRANCOFORTE 1-1

L’Augsburg prova a scappare ma l’Eintracht Francoforte lo raggiunge. Tra le due compagini finisce così 1-1. I padroni di casa sono noni con 37 punti dopo il quarto risultato utile di fila. La squadra di Dino Toppmoller, invece, è settima con 43 punti e riscatta in parte la sconfitta con l’ RB Lipsia. Al 44’ Kade, su azione di contropiede, porta i padroni di casa in vantaggio. L’Eintracht pareggia al minuto 21 della ripresa con un destro di Doan su contropiede di Uzun.

AMBURGO – HOFFENHEIM 1-2

Dopo il Borussia Dortmund, l’Amburgo. L’Hoffenheim ottiene la seconda vittoria di fila imponendosi per 2-1 e sale al quarto posto con 57 punti. I padroni di casa subiscono la terza sconfitta di fila e sono quintultimi a quota 31 non ancora al sicuro. Al 18’ gli ospiti vanno in vantaggio con un sinistro di Asslani su cross di Coufal. Al minuto 34 Glatzel porta l’Amburgo in parità trasformando un rigore concesso per un fallo da lui stesso subito da parte di Baumann. Al 45’ un destro di Lemperle su suggerimento di testa di Hajdari regala all’Hoffenheim la posta piena.

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Cristiano Comelli

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