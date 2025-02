Beffa Liverpool nel derby, l’Everton strappa il pareggio

Il Liverpool ha pareggiato per 2-2 in casa dell’Everton, nel derby del Mersey valido come recupero della 15^giornata di Premier League. E’ l’ultima stracittadina giocata al Goodison Park, storico stadio dell’Everton che dalla prossima stagione giocherà in un impianto tutto nuovo. Sono proprio i Toffees a passare in vantaggio dopo 11 minuti con un gol dell’ex udinese Beto, la rimonta dei Reds porta la firma di Mac Allister al 16′ minuto e del solito Salah al 73′ minuto. Al 98′ minuto, però, incredibile pareggio dell’Everton con Tarkowski. In classifica il Liverpool si porta così a 57 punti, +7 sull’Arsenal secondo. L’Everton sale a quota 27 punti invischiato a ridosso della zona retrocessione.

EVERTON-LIVERPOOL 2-2

Quanto accaduto nel recupero della 15^ giornata di Premier League, ha dell’incredibile. L’ultimo derby di Liverpool a Goodison Park, la storica casa dell’Everton destinata alla pensione a fine stagione, è un’indimenticabile 2-2 che la squadra di casa acciuffa al 98’ minuto col suo capitano Tarkowski, con l’urlo dei tifosi in stand-by per due minuti buoni mentre il Var si assicura che il capitano dell’Everton, alla sua 100^ presenza di fila in Premier, sia in posizione regolare. È il risultato più giusto per quello che si era visto in campo, in una partita che Mo Salah pareva aver deciso al 73’ minuto col suo solito, clamoroso pezzo di bravura in una partita che lo conferma re dei gol (22) e degli assist (14) della stagione in Premier. Questo derby, che si sarebbe dovuto giocare a dicembre, ha anche una coda polemica, la doppia espulsione dopo il fischio finale di Jones e Doucoure che si azzuffano ed entrambi già ammoniti ricevono un secondo giallo. Non cancella la notte incredibile di Goodison Park, con l’Everton che rallenta la fuga del Liverpool, che sognava il +9 ma si ritrova comunque a +7 sull’Arsenal a 14 giornate dalla fine. E i Toffees, rigenerati dalla cura David Moyes (10 punti nelle ultime 4 gare), hanno 10 punti di vantaggio sull’ultimo posto che porta in Championship. Salah pareva aver fatto la differenza.

Sarebbe stata l’ennesima grande partita del miglior giocatore della stagione inglese, di un fenomeno incredibilmente ancora col contratto in scadenza di contratto, che i rumors ora danno più lontano dal rinnovo. Il suo 2-1 al 73’ minuto, dopo aver servito a Mac Allister l’assist per l’immediato pareggio al 16’, avrebbe coperto le difficoltà del Liverpool, rallentato dall’aggressività dell’Everton. Tarkowski al 98’ minuto ha cambiato tutto: ha segnato nel recupero del recupero, con un sinistro sotto l’incrocio da attaccante anche se lui fa il difensore centrale. E ha regalato a Goodison Park la festa che si merita: quello dell’Everton è uno stadio storico, da 130 anni casa della squadra. Lo stadio gioiello pronto per essere inaugurato in riva al fiume Mersey porterà i Toffees in una nuova era, ma la loro storia è ancora in questo impianto distante meno di un chilometro da quello del Liverpool e giocare un ultimo derby in questo modo, pareggiandolo al 98’, ha incantato il pubblico. Lo stesso incantato dalla cura Moyes, capace in 5 partite di rigenerare una squadra che stava sprofondando.

Il Liverpool pare irraggiungibile in testa anche se ha 7 punti di vantaggio sull’Arsenal e non 9, ma l’Everton sembra quasi certo della salvezza. E a Goodison Park, nell’incredibile notte del suo ultimo derby del Merseyside, importa solo questo. L’Everton passa col primo tiro in porta del match, quando Beto all’11’ minuto si infila da punizione di Braithwaite oltre la difesa del Liverpool e batte Alisson in uscita. Dura poco, perché al 16’ minuto Mac Allister pareggia di testa, servito da Salah. Moyes al 25’ minuto perde Ndiaye, fuori in lacrime per un infortunio al ginocchio destro: il primo tempo da lì in avanti diventa così nervoso che gli ammoniti prima dell’intervallo sono 5. La ripresa riparte da 0-0: nonostante i cambi di Slot, è l’Everton a giocare meglio e ad avere le occasioni. Almeno fino al 73’ minuto, quando Salah capisce che è arrivato il momento di fare la differenza. E sembra farla, almeno fino all’8’ minuto di recupero, quando Tarkowski manda alle spalle di Alisson il gol che fa esplodere Goodison Park.