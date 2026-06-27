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Mondiali 2026

Belgio primo nel girone G: cinquina alla Nuova Zelanda, Egitto secondo

I Diavoli Rossi travolgono la Nuova Zelanda 5-1 e chiudono in vetta grazie alla differenza reti. L'Egitto pareggia con l'Iran e conquista il pass per i sedicesimi da secondo classificato.

Giu 27, 20261 Lettura
COLOGNE, GERMANY - JUNE 22: Kevin De Bruyne of Belgium celebrates scoring his team's second goal with teammate Yannick Carrasco during the UEFA EURO 2024 group stage match between Belgium and Romania at Cologne Stadium on June 22, 2024 in Cologne, Germany. (Photo by Ryan Pierse - UEFA/UEFA via Getty Images)

Il Belgio rispetta il pronostico, domina la Nuova Zelanda con un netto 5-1 e conquista il primo posto nel gruppo G, precedendo l’Egitto soltanto grazie a una migliore differenza reti. La formazione guidata da Rudi Garcia chiude la fase a gironi con una prestazione autoritaria, trascinata dalla doppietta di Leandro Trossard e completata dalle reti di Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku e Alexis Saelemaekers. Nell’altra sfida del girone, l’Egitto strappa un prezioso 1-1 contro l’Iran, risultato sufficiente per approdare ai sedicesimi di finale, mentre gli iraniani restano in attesa del verdetto riservato alle migliori terze.

Belgio dominante: Trossard apre la strada, Lukaku chiude i conti

Il Belgio prende subito il controllo della partita, sfiorando il vantaggio già nei primi minuti con Trossard, fermato prima dal palo e poi da un episodio arbitrale che vede revocato un calcio di rigore dopo l’on-field review. Il numero 10, però, trova il meritato vantaggio al 28′, approfittando di un errore della difesa neozelandese sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Nella ripresa i Diavoli Rossi alzano ulteriormente il ritmo: Trossard firma la doppietta, quindi De Bruyne cala il tris con un preciso mancino. La Nuova Zelanda prova a riaprire la gara con Just, ma il Belgio risponde immediatamente grazie al neoentrato Lukaku, che trasforma in gol l’assist di Raskin. Nel finale arriva anche la rete di Saelemaekers, che fissa il definitivo 5-1 e consegna ai belgi il primato del girone.

Egitto ai sedicesimi con sofferenza: l’Iran si ferma tra Var e traversa

L’Egitto conquista la qualificazione al termine di una sfida ricca di tensione contro l’Iran. I nordafricani sbloccano il risultato già al 5′ con Saber, bravo a ribadire in rete dopo la respinta di Beiranvand sulla conclusione di Salah. La reazione iraniana è immediata: dopo il rigore fallito da Taremi, neutralizzato da un ottimo Shobeir, arriva il pareggio di Rezaeian, che sfrutta una ribattuta favorevole per l’1-1.

La ripresa offre meno occasioni fino al concitato recupero. L’Iran trova il gol del sorpasso con Khalilzadeh, ma il Var annulla tutto per un fuorigioco millimetrico. Pochi istanti più tardi è la traversa a negare il successo agli asiatici sul tentativo di Ezatolahi. L’1-1 finale permette all’Egitto di chiudere al secondo posto del gruppo G, mentre l’Iran dovrà attendere i risultati degli altri gironi per sperare nella qualificazione come una delle migliori terze.

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Redazione

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