Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Mondiali 2026

Belgio travolgente: 4-1 agli Stati Uniti e quarti contro la Spagna

I Diavoli Rossi dominano gli Stati Uniti con una doppietta di De Ketelaere e i gol di Vanaken e Lukaku. Inutile il momentaneo pareggio degli americani: la squadra di Roberto Martínez vola ai quarti di finale, dove sfiderà la Spagna.

Lug 7, 20261 Lettura
COLOGNE, GERMANY - JUNE 22: Kevin De Bruyne of Belgium celebrates scoring his team's second goal with teammate Yannick Carrasco during the UEFA EURO 2024 group stage match between Belgium and Romania at Cologne Stadium on June 22, 2024 in Cologne, Germany. (Photo by Ryan Pierse - UEFA/UEFA via Getty Images)

Si interrompe agli ottavi di finale il cammino degli Stati Uniti, ultima nazionale padrona di casa ancora in corsa al Mondiale dopo le eliminazioni di Canada e Messico. A festeggiare è il Belgio, che si impone con un netto 4-1 al termine di una gara dominata per lunghi tratti. Grande protagonista Charles De Ketelaere, autore di una doppietta, mentre Hans Vanaken e Romelu Lukaku completano il poker. Agli americani non basta il momentaneo pareggio firmato da Malik Tillman. La sfida, preceduta dalle polemiche legate al caso Balogun, vede i Diavoli Rossi partire con il piede sull’acceleratore.

Al 9’ De Ketelaere sfrutta una respinta della difesa statunitense sugli sviluppi di un cross di Trossard e da pochi passi firma l’1-0. Gli uomini di Roberto Martínez controllano il gioco, ma al 31’ gli Usa trovano il pareggio con una punizione di Tillman, deviata da Vanaken, che sorprende Courtois. L’equilibrio dura appena due minuti: un altro perfetto cross di Trossard pesca ancora De Ketelaere, che di testa riporta immediatamente avanti il Belgio.

Nella ripresa gli Stati Uniti provano ad alzare il baricentro senza riuscire a impensierire seriamente Courtois. A colpire è ancora il Belgio. Al 57’ un lungo lancio di Mechele mette in difficoltà Freese, che sbaglia completamente l’uscita facendosi soffiare il pallone da De Ketelaere. L’attaccante serve Vanaken, che a porta sguarnita realizza il 3-1 dalla distanza. Nel finale la formazione di Mauricio Pochettino tenta il tutto per tutto, ma concede inevitabilmente spazi ai Diavoli Rossi. In pieno recupero arriva anche il sigillo di Romelu Lukaku, che firma il definitivo 4-1. Il Belgio stacca così il pass per i quarti di finale, dove lo attende la Spagna in una delle sfide più affascinanti del torneo, mentre gli Stati Uniti salutano il Mondiale davanti al proprio pubblico.

0 Shares
Cristiano Peconi
Cristiano Peconi

Cristiano Peconi è giornalista dal 2009, Fondatore e Direttore di Football-Magazine. Da anni si occupa di informazione sportiva e giornalismo digitale, coordinando la linea editoriale della testata e seguendo da vicino il calcio italiano e internazionale, il calciomercato e le principali competizioni UEFA e FIFA.

Articoli correlati

Spagna ai quarti, Merino firma il gol vittoria al 90’: Portogallo beffato

Lug 7, 2026

Mondiali 2026 LIVE: Portogallo-Spagna in diretta

Lug 6, 2026

Adidas svela Trionda Final: il pallone della finale è una novità assoluta

Lug 6, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.