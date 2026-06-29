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Mondiali 2026

Brasile agli ottavi: Martinelli al 95’ piega il Giappone, Ancelotti avanti

La Seleção rimonta il vantaggio nipponico grazie ai gol di Casemiro e Martinelli nel recupero. I verdeoro conquistano gli ottavi del Mondiale 2026, dove sfideranno la vincente di Costa d’Avorio-Norvegia.

Giu 29, 20261 Lettura
Crediti foto: AI Generated / OpenAI

Il Brasile soffre, reagisce e conquista con carattere il pass per gli ottavi di finale del Mondiale 2026. All’NRG Stadium di Houston, la formazione guidata da Carlo Ancelotti supera 2-1 il Giappone al termine di una sfida intensa e ricca di emozioni. Dopo il vantaggio firmato da Sano nel primo tempo, i verdeoro ribaltano il risultato nella ripresa con Casemiro e, in pieno recupero, con Martinelli, autore della rete decisiva che mantiene vivo il sogno mondiale della Seleção.

Il Brasile, reduce dal primo posto nel Gruppo C, approccia il match cercando subito il controllo del possesso, ma il Giappone si dimostra organizzato e cinico. Al 29’ arriva infatti il colpo a sorpresa: un errore in impostazione di Danilo spalanca la strada a Sano, che recupera palla e supera Alisson con un preciso diagonale per l’1-0.

Nell’intervallo Ancelotti cambia volto alla squadra inserendo Endrick al posto dell’infortunato Paquetá. La reazione brasiliana è immediata: prima Bruno Guimarães impegna Suzuki con un colpo di testa, poi Casemiro vede respingersi una conclusione sulla linea da Tomiyasu. Il pareggio arriva al 56’, quando il centrocampista svetta su un perfetto cross di Gabriel e firma l’1-1.

Il Brasile aumenta i ritmi e sfiora subito il sorpasso con una straordinaria iniziativa di Vinicius Junior, fermato soltanto dal palo dopo la deviazione decisiva di Suzuki. Quando la partita sembra destinata ai supplementari, ecco l’episodio che decide la qualificazione: al 95’ Bruno Guimarães serve un assist illuminante per Martinelli, che batte il portiere giapponese e firma il definitivo 2-1.

Una vittoria sofferta ma meritata per la Seleção, che vola agli ottavi di finale e attende ora la vincente della sfida tra Costa d’Avorio e Norvegia. Si chiude invece il cammino del Giappone, protagonista di un torneo di alto livello e capace di mettere in grande difficoltà una delle favorite per il titolo.

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Redazione

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