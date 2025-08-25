Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Bologna

Brutta tegola per il Bologna: Immobile, ecco quanto starà fuori

Ritorno amaro in Italia per l’attaccante del Bologna; salterà diverse partite in A e in Europa

Ago 25, 2025
PRAGUE, CZECH REPUBLIC - JUNE 07: Vincenzo Italiano, Head Coach of ACF Fiorentina, gives the team instructions during the UEFA Europa Conference League 2022/23 final match between ACF Fiorentina and West Ham United FC at Eden Arena on June 07, 2023 in Prague, Czech Republic. (Photo by Boris Streubel - UEFA/UEFA via Getty Images)

Bentornato in Serie A, Ciro! Anzi, magari no. Il tanto atteso ritorno del bomber rossoblù si è trasformato in un brutto scherzo di fine estate. Durante la partita d’esordio contro la Roma, del 23 agosto 2025 allo Stadio Olimpico, l’attaccante è stato costretto a lasciare il campo dopo appena 30 minuti a causa di un problema muscolare. Gli esami strumentali effettuati nelle ore successive hanno evidenziato un infortunio di media entità, delineando un quadro preoccupante per il Bologna, i tifosi e i fantallenatori.

Secondo il comunicato ufficiale del Bologna, la punta di Torre Annunziata ha riportato una lesione del retto femorale destro, con tempi di recupero stimati in circa 8 settimane. La scena del crac è stata da copione del dramma calcistico: scatto in profondità, allungo, smorfia di dolore, mano alla coscia, Orsolini che alza il braccio verso la panchina in cerca di rinforzi, e tutti a temere il peggio. Purtroppo, avevano ragione.

Il tecnico Vincenzo Italiano aveva inizialmente espresso un cauto ottimismo nel post-partita, dichiarandosi soprattutto amareggiato per il ritorno senza goal dell’attaccante in serie A, minimizzando la questione con il più classico degli “speriamo non sia nulla di grave”. Tuttavia, gli accertamenti medici hanno smentito questa speranza, confermando una lesione che terrà l’ex capitano della Lazio lontano dai campi fino a fine ottobre o inizio novembre 2025.

Il 35enne sarà costretto a guardare dal divano svariate partite importanti della sua squadra, sia in Serie A che in Europa, oltre a saltare un’eventuale chiamata che sarebbe potuta giungere dal ct azzurro Gattuso. Secondo le proiezioni, l’attaccante potrebbe rientrare in campo per le sfide contro Fiorentina (26 ottobre), Torino (29 ottobre) o Parma (2 novembre), ma il suo ritorno dipenderà dall’evoluzione del recupero.

Piove sul bagnato a Casteldebole, quartier generale della squadra: oltre allo stop di Immobile si aggiunge quello di Nicolò Casale, anch’egli uscito dolorante nella stessa partita contro la Roma. Gli esami del centrale difensivo hanno rilevato una lesione di basso grado del bicipite femorale destro, con tempi di recupero più brevi, stimati in 3-4 settimane.

Fortunatamente, il Bologna dispone di alternative in attacco. Per Italiano si tratta di un ritorno alla stagione passata, con i due giovani centravanti ad alternarsi nel ruolo di punta. Santiago Castro, che ha sostituito Immobile contro la Roma, è considerato il titolare, affiancato da Thijs Dallinga. La profondità della rosa dovrebbe consentire alla squadra di sopperire all’assenza di Immobile, anche se la sua leadership e il suo fiuto del goal mancheranno in un momento chiave della stagione.

La partita contro la Roma, giocata nello stadio dove Ciro era diventato grande con la Lazio, avrebbe dovuto essere un momento di gioia, un ritorno alle origini, ma si è trasformata in un incubo. Italiano aveva notato una certa tensione nei movimenti di Immobile prima dell’infortunio, forse legata all’emozione di giocare in un ambiente così significativo per la sua carriera.

Da sottolineare, inoltre, che la coscia destra di Immobile aveva già dato problemi durante la sua esperienza in Turchia, un fattore che alimenta i timori su una possibile fragilità muscolare, anche considerata l’età non più verdissima della punta campana.

Per i fantallenatori che volevano puntare su Immobile come bomber di riferimento, la notizia è un duro colpo. L’attaccante, con la sua storia di capocannoniere prolifico e il ruolo di titolare garantito, era una prima scelta. Ora, costretto due mesi ai box, i fantallenatori dovranno cercare alternative almeno fino all’asta di riparazione, con Castro che potrebbe diventare una valida opzione per chi volesse attingere dalla rosa felsinea.

 

 

