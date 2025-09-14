Bundesliga: Bayern a valanga, il Dortmund avvisa la Juve

UNION BERLINO- HOFFENHEIM 2-4

Secondo acuto stagionale e secondo in trasferta per l’Hoffenheim che espugna l’An der Alten Forsterei con un secco 4-2 ai danni dell’Union Berlino e sale a sei punti. La squadra di casa subisce invece il secondo stop di fila dopo quello con il Borussia Dortmund. Al 45′ Querfeld commette fallo su Tourè e l’Hoffenheim ottiene un penalty. Dal dischetto Kramaric non sbaglia realizzando l’1-0. Tempo due minuti e Asllani, sfruttando un assist di Lemperle, raddoppia regalandosi così il secondo centro dall’avvio del campionato. Al 4′ della ripresa l’Union Berlino prova a riavvicinarsi con Ansah che realizza l’1-2. Al 6′, però, l’Hoffenheim ritraccia il fossato con Asllani, alla doppietta personale e al terzo gol stagionale. Al minuto 26 i padroni di casa hanno un nuovo riavvicinamento per merito di Rothe. Al 38′ Lemperle porta l’Hoffenheim sul 4-2 su calcio di rigore. Al 38′ i padroni di casa restano in dieci uomini per l’espulsione di Rothe.

HEIDENHEIM- BORUSSIA DORTMUND 0-2

Il bis è servito. Dopo avere steso l’Union Berlino per 3-0, il Borussia Dortmund riserva lo stesso trattamento anche all’Heidenheim imponendosi per 2-0 e regalandosi la prima vittoria esterna stagionale. I gialloneri di Niko Kovac conservano la loro imbattibilità stagionale salendo a sette punti Ancora notte fonda, invece, per l’Heidenheim che rimane a quota zero dopo il terzo passo falso consecutivo in altrettante gare. Al 21′ i padroni di casa restano in inferiorità numerica per l’espulsione di Zivzivadze. I gialloneri ne approfittano nel modo migliore portandosi in quota al minuto 33 grazie a Guirassy di testa su cross dalla destra di Ryerson. Per lui si tratta della quarta rete stagionale e della terza partita di fila a bersaglio. Al 51′ arriva il raddoppio giallonero con un tiro da distanza ravvicinata di Beier su assist di Adeyemi dalla destra sugli sviluppi di un’azione di contropiede. I gialloneri si preparano quindi nel modo migliore alla sfida di Champions League di martedì 16 settembre alle 21 all’Allianz Stadium contro la Juventus.

MAINZ- RB LIPSIA 0-1

Seconda vittoria stagionale per l’RB Lipsia, secondo stop casalingo per il Mainz dopo quello con il Colonia. La squadra di Ole Werner la fa sua al minuto 40 con Bakayoko che riceve da Banzouzi e trafigge Zentner. Gli ospiti si portano a sei punti e vedono la parte nobile della classifica, il Mainz resta a uno in zona pericolante.

FRIBURGO- STOCCARDA 3-1

Dopo due sbandate con Ausgburg e Colonia e pur con un uomo in meno, il Friburgo si rimette in carreggiata stendendo lo Stoccarda e regalandosi i primi punti e la prima posta piena stagionale. La squadra di Sebastian Hoeness non riesce così a bissare la vittoria casalinga contro il Borussia Monchengladbach e resta a quota tre. Al 20′ gli ospiti sbloccano il risultato grazie a Demirovic che riceve la sfera da Leweling e fulmina Atubolu.Al 36′ della ripresa Matanovic riceve la sfera da Kubler e porta il Friburgo al pareggio. La squadra di mister Julian Schuster ci crede e, al minuto 41 capovolge l’esito della contesa con Scherhant. Al 45′ Jeitsch commette fallo su Manzambi e i padroni di casa beneficiano di un calcio di rigore. Dagli undici metri Matanovic non sbaglia regalando a se stesso la doppietta personale e ai suoi il 3-1.

WOLSFBURG- COLONIA 3-3

Partita vietata ai cardiopatici. Wolfsburg e Colonia si rincorrono fino al sedicesimo minuto di recupero e finiscono per dividersi la posta. Dopo il secondo pareggio di fila, i padroni di casa salgono a sette punti. Gli ospiti confermano il loro buon campionato conservando l’imbattibilità stagionale dopo due vittorie e salendo anch’essi a quota sette. Al 5′ i renani si portano in vantaggio per merito di Waldschmidt. Il Wolsfburg pareggia al minuto 42 con Amoura su assist di Arnold. Al 20′ della ripresa Majer capovolge l’esito della contesa portando i padroni di casa in vantaggio. Al 46′ Johannesson, su suggerimento di El Mala, riporta gli ospiti in parità. La partita si trascina per un lungo recupero nel quale, però, non mancano le emozioni. Al 54′ Arnold segna il 3-2 dei padroni di casa. Sembra fatta per il Wolsfburg ma il Colonia vende cara la pelle e al 59′ ripareggia con Kaminski su suggerimento di Ache.

BAYERN MONACO- AMBURGO 5-0

Tre partite, tre vittorie Il Bayern Monaco mostra la manita all’Amburgo e procede a vele spiegate in campionato in vetta con nove punti a punteggio pieno. Tempo tre minuti e i bavaresi mettono già la freccia per merito di Gnabry che trafigge Heuer Fernandes con un diagonale su suggerimento di Laimer. Al 9′ è già raddoppio con Pavlovic con un altro diagonale su assist di Kane. L’Amburgo non sembra essere entrato in campo e al 23′ i padroni di casa si portano già sul 3-0 con un penalty trasformato da Kane e concesso per un fallo di Soumahoro. Al 29′ arriva addirittura il poker con un tiro dal limite di Diaz su assist di Kimmich. Al 17′ Kane si regala la doppietta personale siglando il 5-0 con un tiro nell’area piccola su assist di Olise. Per l’Amburgo è la seconda sconfitta consecutiva. Il Bayern Monaco è atteso adesso dal primo impegno di Champions League di mercoledì 17 settembre in casa alle 21 contro il Chelsea.