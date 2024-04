Bundesliga: E’ ufficiale! Bayer Leverkusen Campione di Germania

Il Bayer Leverkusen ce l’ha fatta. Dal 1904, anno della sua fondazione, non era mai riuscito a coronare il sogno di vincere lo scudetto. Ci sono voluti ben 120 anni per raggiungere quel traguardo tanto desiderato quanto atteso. Uno dei principali protagonisti di questa straordinaria impresa non può che essere il tecnico spagnolo Xabi Alonso, sbarcato a Leverkusen nell’ottobre del 2022 quando la squadra si trovava al penultimo posto in classifica. Da lì in poi una lunga e intensa cavalcata che prima ha visto la squadra arrivare sesta nel Maggio del 2023 dopo una super rimonta e poi consacrarsi Campione di Germania in questo 2024 dopo una stagione stellare. Il tecnico che ha vestito la maglia di Liverpool, Real Madrid e Bayern Monaco, nel giro di un anno e mezzo è stato capace di costruire una macchina perfetta. Con il suo calcio, le sue idee e davanti alla sua gente ha reso realizzabile un sogno che fino a poco tempo fa sembrava impossibile e inarrivabile. Aiutato anche e soprattutto da alcuni elementi imprescendibili come F. Wirtz, J. Hofmann, A. Adli, V. Boniface, J. Frimpong e A. Grimaldo per citarne qualcuno, è riuscito a creare una sintonia tale da emergere per distacco in ogni partita e contro qualsiasi avversario.

L’infortunio di V. Boniface lo scorso Gennaio che lo ha costretto ad assentarsi per 4 mesi, è la prova di forza delle “aspirine” che pur perdendo il riferimento in attacco si sono dimostrati uniti e da squadra tutti insieme sono riusciti a colmare la mancanza. Solo una formalità il 4-0 di oggi della BayArena che ha visto il ritorno al gol di V. Boniface, la prima tripletta di F. Wirtz e la rete di Xhaka prima di essere assalita al fischio finale dalla folla incontenibile che ha interrotto la partita nei minuti finali per poi invadere completamente il terreno di gioco. Per alzare però il cosiddetto Meisterschale però bisognerà aspettare l’ultima partita in casa. Tuttavia la stagione non è ancora terminata, infatti giovedì dopo l’andata vinta 2-0 contro il West Ham ci sarà ancora una semifinale da conquistare oltre alla finale DFB-Pokal che si disputerà il 25 Maggio contro il Kaiserslautern.

Dopo il pesante 4-1 subìto in casa dal Friburgo per mano del Lipsia, gli uomini di C. Streich si rimettono in sella, battono il Darmstadt e si avvicinano all’Europa. Al Merck-Stadion am Bollenfallto il Darmstadt crea e il Friburgo segna. Pur essendo i primi andati più volte al tiro infatti, sono i secondi a risultare più incisivi con la prima occasione della partita al 32′ avuta da M. Gregoritsch con la porta mancata a due passi e poi con il vantaggio trovato al 36′ con R. Doan che nei pressi dell’area di rigore di sinistro disegna una traiettora perfetta e imparabile per M. Schuhen. Al 43′ l’estremo difensore N. Atubolu rischia di combinarla grossa costruendo dal basso con il proprio difensore ma poi è proprio lui a farsi perdonare respingendo la conclusione dell’avversario. Nel secondo tempo al 56′ il Darmstadt ci prova nuovamente con O. Vihelmsson che spreca però tutto mandando il pallone alle stelle. Il Friburgo tenta di chiuderla solo nel finale con K. Sildillia che sceglie però la potenza alla precisione. I “brasiliani” così vincono 1-0 e raggiungono l’Augsburg settimo a pari punti.