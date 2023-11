Bundesliga: Il Bayern cala il poker, Dortmund ko a Stoccarda

Il Bayern Monaco grazie alla vittoria sull’Heidenheim in attesa della sfida di domani del Leverkusen, può godersi la vetta per una notte. La squadra di Tuchel però nonostante sulla carta fosse parecchio avvantaggiata, ha rischiato la beffa. Dopo essere passata infatti in doppio vantaggio con H. Kane al 14′ e 44′, nel secondo tempo a circa 20 dalla fine ha avuto un momento di blackout. Dal 2-0 al 2-2 il passo è breve. La formazione di Schmidt infatti nel giro di 3 minuti ha ribaltato completamente il risultato con T. Kleindest al 67′ e con J. Beste al 70′ approfittando dell’enorme regalo degli avversari. I Bavaresi però non ci stanno e dopo 2 minuti R. Guerreiro rimette in riga i suoi. A chiudere definitivamente lo spiraglio per gli ospiti ci pensa Choupo-Moting con il suo colpo di testa sul cross morbido di M. Tel.

Le vittorie dello Stoccarda passano per Serhou Guirassy. L’attaccante guineano che il 21 Ottobre scorso era rimasto vittima di un infortunio, è ritornato contro il Dortmund e dopo essere entrato dalla panchina al 66′ mette la firma del 2-1 su rigore al 83′. “I Rossi” che fino a qui esclusa la partita di coppa vinta contro l’Union Berlino avevano collezionato solo sconfitte, ritornano alla vittoria. Gli uomini di S. Hoeness però hanno dovuto sudare parecchio per conquistare i 3 punti. L’episodio che avrebbe dovuto mettere in discesa la partita la mette invece in salita. All’11’ su un fallo dell’estremo difensore che ha provocato rigore, si presenta dal dischetto C. Fuhrich il quale però non calcia benissimo e G. Kobel che si era buttato dalla parte giusta respinge una conclusione prevedibile e per niente angolata. “I Gialloneri” ne approfittano e al 36′ trovano l’1-0 con N. Fullkrug. Il vantaggio però dura poco, nel giro di 6 minuti i padroni di casa agganciano l’1-1 con D. Undav. Al 67′ lo Stoccarda tira fuori l’asso nella manica e al 83′ sul fallo in area ancora di G. Kobel, S. Guirassy non si lascia ipnotizzare e dagli metri completa la rimonta.

Alla WWK Arena tra Augsburg e Hoffenheim termina 1-1. Dopo essere passati in vantaggio gli avversari al 23′ con lo stacco vincente di E. Weghorst e aver rischiato anche il 2-0 con M. Beier che spara alto, nel secondo tempo al 53′ la squadra di casa riesce a riagguantarla dal limite con E. Demirovic. Dopo l’1-1 M. Beier da un lato e E. Demirovic dall’altro provano il sorpasso ma il risultato finale termina in parità. D’altro canto Darmastadt e Mainz non vanno oltre lo 0-0. L. Barreiro per “Gli Zerocinque” e F. Hornby per “I Gigli” con due super occasioni ciascune respinte dal portiere tedesco, tentano di sbloccare il risultato che fino alla fine resta fermo sullo 0-0. Non migliora quindi la posizione di classifica di entrambe che con un solo punto guadagnato rimangono sul fondo della classifica.

Pareggiano anche Bochum e Colonia. Al Vonovia Ruhrstadion dopo i vari tentantivi di M. B. Kwarteng, E. Masovic e P. Hoffmann bloccati tutti da M. Schwabe, ci pensa L. Daschner a superare l’estremo difensore e portare in vantaggio la formazione di casa. Nella ripresa il Bochum cerca il 2-0 con T. Asano che però prende in pieno il portiere. La risposta de “i caproni” non si fa attendere e al 54′ con D. Selke firmano il pari. Il Colonia tenta subito il sorpasso con J. Thielmann ma il tiro viene parato prontamente da M. Riemann. La squadra di T. Letsch prova a rendersi pericolosa più volte ma tra un palo e i due interventi di M. Schwabe il risultato resta fermo sull’1-1.