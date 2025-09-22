Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Bundesliga

Bundesliga: Il Dortmund risponde al Bayern. Pari Leverkusen

Terzo successo di fila in campionato per il BVB: Wolfsburg piegato 1-0. L’Union Berlino supera 4-3 l’Eintracht Francoforte

EINTRACHT FRANCOFORTE- UNION BERLINO 3-4

Dopo le campane a festa in Champions League con il 5-1 al Galatasaray, le delusioni in campionato. L’ Eintracht Francoforte capitola per 3-4 contro l’ Union Berlino subendo il secondo stop di fila e restando a sei punti. Stesso bottino per gli ospiti al secondo acuto stagionale. Al 9′ Ansah porta in vantaggio I berlinesi. Al 32′ Burke , su assist di Ilic, raddoppia. Al 48′ l’ Eintracht accorcia le distanze con Brown su suggerimento di Wahl. All’ 8′ della ripresa Burke, ancora su imbeccata di Ilic, realizza il 3-1. Stesso copione per il 4-1 ospite tre minuti dopo. L’ Eintracht cerca di riportarsi in partita al 35′ con il 2-4 di Uzun e al 42′ con un rigore trasformato da Burkardt e concesso per un fallo da lui stesso subito da parte di Querfeld.

BAYER LEVERKUSEN- BORUSSIA MONCHENGLADBACH 1-1

Il Bayer Leverkusen prova a scappare ma il Borussia Monchengladbach lo raggiunge in extremis. Al 25′ Tillman porta avanti i padroni di casa su suggerimento di Schick.Al 47′ della ripresa Tabakovic , su assist di Herrmann, pareggia. Leverkusen al terzo risultato utile di fila e undicesimo a quota cinque punti , ospiti penultimi con due e ancora a secco di vittorie stagionali.

BORUSSIA DORTMUND- WOLFSBURG 1-0

Vittoria e secondo posto. Dopo il 4-4 pirotecnico in Champions League con la Juventus, il Borussia Dortmund supera di misura il Wolfsburg e si porta a dieci punti a due lunghezze dal Bayern capolista. La rete che ha deciso il match è stata griffata da Adeyemi al 20′ su assist di Ryerson. Primo stop stagionale per il Wolfsburg dodicesimo a quota cinque punti.

Cristiano Comelli

