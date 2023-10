Bundesliga: Il Leverkusen continua a dare gas, tris Bayern

Il Bayer Leverkusen continua a cavalcare l’onda dei risultati utili consecutivi. Nonostante la pausa dovuta alla sosta nazionali, le “aspirine” riprendono da dove erano rimasti conquistando la loro quarta vittoria consecutiva che li proietta al primo posto. Ad accendere subito la partita e la rete di J. Frimpong al 13′ su assist di V. Boniface. Dopo un’occasione da ambedue le parti è il Wolfsburg a trovare la via del pareggio grazie al gol di M. Lacroix; precisa la conclusione del 23enne francese che si infila nell’angolino basso. Ad inizio ripresa i padroni di casa provano a sorprendere gli avversari con J. Wind ma il suo tiro termina di poco alto sopra la traversa. Ma se da una parte il tiro del danese finisce di poco alto, c’entra in pieno la porta con la palla finita appena sotto invece A. Grimaldo dopo 10 minuti portandosi nuovamente in vantaggio. K. Paredes per il Wolfsburg tenta ancora di rispondere con la stessa moneta ma viene fermato da L. Hradecky. Subito dopo il Bayern prova a chiudere i conti con la rete del 3-1 ma ques’ultima viene annullata per fuorigioco. Allo scadere Jonas Wind con le ultime forze rimaste prova l’aggancio da distanza ravvicinata ma il suo tiro centrale viene respinto dall’estremo difensore. Cade così ancora una volta il Wolfsburg dopo lo Stoccarda.

Stoccarda che fin qui insieme al Bayer è una delle rivelazioni del campionato. Sesta vittoria di fila per “i rossi” e sesta sconfitta di fila per l’Union Berlino il quale sta affondando sempre di più. Sblocca la partita al 16′ il solito nonchè l’attuale capocannoniere della Bundesliga S. Guirassy su un traversone morbido di A. Rouault. Nel secondo tempo la partita entra di più nel vivo tra chi vuole pareggiarla e chi invece chiuderla. Dopo le occasioni di J. Leweling e M. Mittelstad per lo Stoccarda e di A. Kral e D. Fofana per l’Union, a 10 dalla fine su una bella azione personale Silas trova il doppio vantaggio. Alla festa si aggiunge D. Undav che di testa mette i 3 punti in cassaforte firmando il 3-0 finale. La squadra allenata dal tecnico S. Hoeness conferma quindi lo splendidio periodo di forma che sta passando. Decisamente opposti invece gli animi in casa Union che continua a sprofondare non trovando una via d’uscita e rimanendo fermi a quota 6 da ormai troppo tempo (26 Agosto). Stesso andamento anche in Champions dove Martedì dopo aver perso le prime due, ospiterà il Napoli di Garcia, gara tutt’altro che semplice.

Rimonta invece l’Eintracht che appare in netta ripresa dopo la vittoria casalinga contro l’Heidenheim. Alla PreZero Arena nonostante lo svantaggio iniziale termina 3-1 per le “Aquile”. Succede tutto nel primo tempo. Il vantaggio per la squadra di casa al 3′ con M. Beier si rivela essere solo un’illusione. O. Marmoush al 11′ da una sua ottima inizitiva personale trova l’1-1 immediato e al 23′ ci pensa A. Knauff a porta vuota a ribaltare subito la situazione. Spegne definitivamente le speranze della squadra di Matarazzo E. Skhiri con una palla sotto l’incrocio. Salgono quindi al settimo posto in classifica a quota 13 gli uomini di Topomoller a -2 proprio dagli avversari fermi a 15 punti. Partita ribaltata e chiusa nel primo tempo anche per il Friburgo contro il Bochum. Sblocca la partita G. Paciencia con una grandissima girata al volo. Entusiasmo che svanisce però dopo 10 minuti complice lo stacco di testa vincente di R. Doan. Dopo la rete il Friburgo prende fiducia e dopo una serie di occasioni sfumate trova la rete del sorpasso allo scadere dei primi 45′ sul tiro dal dischetto. Nel secondo tempo la squadra di casa continua a macinare ma il risultato resta fermo sul 2-1. Ritornano a vincere così Grifo e compagni dopo la battutta d’arresto contro il Bayern Monaco. Rimane a secco di vittorie invece il Bochum che incassa la sua quarta sconfitta stagionale.

Rialza la testa il Lipsia che veniva da 2 pareggi consecutivi. Battuto il Darmstadt in casa propria 3-1. Il lampo di L. Openda a tu per tu con il portiere mette in discesa la partita dei “tori rossi”. Al 24′ arriva il 2-0 con la specialità della casa di Emil Forsberg, i tiri da fuori area. Dopo qualche minuto però K. Krampl commette fallo all’interno dell’area di rigore e T. Kempe trasforma dagli 11 metri. Al Lipsia però il 2-1 non basta e nel secondo tenta e riesce a chiuderla al 72′ ancora con L. Openda, gol convalidato dal Var dopo il fuorigioco inizialmente segnalato dal guardalinee. Al 79′ Y. Poulsen prova a calare il poker ma questa volta la posizione è irregolare. All’ultimo ci prova anche Timo Werner il quale però tira addosso al portiere. Bene quindi il Lipsia e male invece il Darmstadt che inciampa dopo le ultime due vittorie contro Werder Brema e Augsburg.

Chiude il Sabato il Bayern Monaco che batte 3-1 in trasferta il Mainz penultimo in classifica. K. Coman e la testata di Harry Kane portano i bavaresi sul 2-0 nel giro di 5 minuti del primo quarto d’ora di gara. D’altro canto un discreto e per nulla arrendevole Mainz tenta di accorciare le distanze con A. Caci al 43′ e la sua splendida conclusione sotto il sette di destra ma la rete purtroppo per lui si rivela inutile. Infatti a mettere il sigillo alla partita ci pensa L. Goretzka al 59′ con una giocata di pura qualità. Sul finire della gara palo pieno preso da B. Gruda. Pur avendo messo in difficoltà il potente Bayern Monaco frutto di una buona prestazione, la squadra di B. Svensson rimane in piena zona retrocessione con soli 2 punti guadagnati. Bene invece gli uomini di Tuchel che guadagnano terreno sul Leverkusen primo a +2.