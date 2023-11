Bundesliga: Il Leverkusen torna al comando. Il Lipsia rialza la testa

Alla BayArena la squadra di Xabi Alonso domina in lungo e in largo contro l’Union Berlino e si porta a casa una vittoria importante che vale la vetta. “Le aspirine” partono subito forte e al 23′ trovano il vantaggio con una grandissima giocata di A. Grimaldo che dal limite disegna una parabola imprendibile per il portiere avversario. E dopo due gol mancati da parte di V. Boniface e F. Wirtz, nella seconda frazione di gara i padroni di casa chiudono i conti con la testata vincente di O. Kossounou al 57, il tiro a volo di J. Tah al 73′ e il destro secco di N. Tella al 83′. Il Bayer Leverkusen conquista così la sua decima vittoria su 11 partite, sale a quota 31 punti a +2 dai bavaresi e in solitaria al primo posto può godersi in tranquillità la sosta nazionali. Dall’altro lato l’Union Berlino che sperava di cambiare registro dopo il pareggio a Napoli in Champions, incassa la sua nona sconfitta consecutiva e rimane ultimo a quota 6.

Si dividono il bottino Werder Brema e Eintracht Francoforte. La squadra di Toppmoller dopo essere andata vicino all’1-0 con O. Marmoush che ha trovato però i guantoni di M. Zetterer, nel giro di qualche secondo finisce sotto a causa di un rigore commesso da A. Knauff e trasformato poi da M Ducksch. Nella seconda frazione i “Bianco-Verdi” dopo aver raddoppiato con il gol dell’ex R. Borre che incorna il pallone in rete mollano un po’ la presa, le “Aquile” d’altro canto ne approfittano, si ricompattono e al 55′ provano a bussare con A. Knauff che si divora però l’1-2. Gli uomini di O. Werner nonostante il rischio preso e mancato per un soffio non reagiscono e al 65′ O. Marmoush per gli avversari accorcia le distanze. L’Eintracht dopo il gol tuona la carica, crede nel pareggio e al 75′ lo ottiene per mano di H. Smolcic in un azione tutta di testa con Tuta. Al Weserstadion malgrado i tentativi di E. Skhiri da una parte e M. Ducksuch dall’altra termina 2-2.

Dopo la brutta e netta sconfitta di 2-0 contro il Mainz, il Lipsia ritorna alla vittoria con il Friburgo e sale quarto a quota 23. Ad accendere subito la partita è la rete di X. Simons al 6′. Dall’1-0 in poi la squadra di Marco Rose non si ferma e continua a macinare con B. Sesko e L. Openda ma a trovare la via del gol però è il Friburgo che allo scadere del primo tempo con M. Rohl riacciuffa il pari dopo essersi vista annullare un gol per fuorigioco al 35′. Gli uomini di C. Streich continuano sulla falsa riga dei primi 45′ e al 53′ rischiano di rimontarla con la rete di L. Holer annullata poi per una posizione irregolare. A vincere la gara è il Lipsia a 10 dalla fine grazie al rigore di L. Openda e al gol di C. Baumgartner. Rimane ancora a bocca asciutta il Friburgo che non vince una partita dal 21 Ottobre.