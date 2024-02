Bundesliga: Il Leverkusen travolge il Bayern 3-0 e sale a +5

Ad un passo dal 3-2 a 10 dalla fine, il Lipsia resta fermo sul 2-2. Pomeriggio amaro per l’attaccante belga Lois Openda che al 82′ dagli 11 metri si è lasciato ipnotizzare dal portiere avversario. Alla WWK Arena i padroni di casa hanno saputo tenere testa alla squadra di M. Rose fino a riuscire a strappare un pareggio tutto sommato giusto. Dopo le due occasioni in favore del Lipsia, è l’Augsburg ha dimostrarsi subito cinico e a buttare dentro la porta la palla del vantaggio con Phillip Tietz al secondo tentativo. La risposta degli ospiti però non si fa attendere troppo e a pochi minuti dall’1-0 arriva immediato l’1-1 con la testata di L. Openda. Nella seconda frazione di gara si invertono i ruoli, sono i tori rossi a firmare il gol del soprasso e della rimonta con B. Sesko prima di essere però raggiunti nel giro di 8 minuti da E. Demirovic. Al 82′ il Lipsia ha la palla del possibile 3-2 ma viene fermato dall’estremo difensore F. Dahmen che respinge la conclusione abbastanza discutibile di L. Openda. E con l’Augsburg che resta a metà classifica, gli uomini di Marco Rose perdono 2 punti importanti per la lotta Champions.

Al Weserstadion si decide tutto nei primi 45 minuti. Cade il Werder Brema tra le mura casalinghe dopo 3 vittorie consecutive. Sono bastati solo 6 minuti all’Heidenheim per firmare il vantaggio al 12′ con L. Maloney e il successivo raddoppio al 18′ con J. Beste che ha messo il risultato in cassaforte. Nel secondo tempo cambiano gli interpeti ma non cambia il punteggio che resta sull’1-2. Da registrare solo un occasione dei padroni di casa al 77′ con S. Lynen respinta prontamente da K. Muller con un grande intervento. Festeggia la squadra neopromossa che dall’obiettivo salvezza si sta avvicinando pian piano all’Europa. La prossima settimana però dovrà fare i conti con il Bayer Leverkusen.

L’Union Berlino vince 1-0 e strappa 3 punti al Wolfsburg. Allo Stadion An der Alten Forsterei l’Union Berlino che in settimana ha pareggiato contro il Mainz ritorna a vincere dopo un pareggio e una sconfitta. Pur essendosi reso pericoloso più volte il Wolfsburg, è la squadra di R. Gosens a trovare la via del gol a pochi minuti dal termine di un corposo recupero. Recupero dovuto al gioco interrotto per circa 11 minuti ancora una volta a causa delle proteste dei tifosi di casa contro la Lega Calcio Tedesca. Nella ripresa in seguito all’occasione sfumata dalla formazione di Berlino con L. Tousart, i “Lupi” tentano l’aggancio con L. Majer e K. Paredes che non riescono però ad evitare la sconfitta. Gli uomini di N. Bjelica salgono così a +6 dal Colonia terzultimo il quale però deve ancora sfidare in trasferta l’Hoffenheim.

Pari per Eintracht Francoforte-Bochum e Borussia Monchengladbach-Darmstadt. In quel di Francoforte la gara termina 1-1 nonostante i buoni presupposti che lasciavano presagire ad una partita entusiasmante con il risultato sbloccato al 14′ e il pareggio agguantato al 17, così non è stato. Neanche il tempo infatti di godersi il vantaggio con la rete di O. Marmoush che arriva l’1-1 degli avversari con M. Broschinski. Nel secondo tempo l’Eintracht tra W. Pacho, H. Ekitike e il neo acquisto D. Van De Beek tenta di avere la meglio ma tra la difesa che fa muro e la poca precisione sotto porta la sfida termina in parità. E dopo la sconfitta contro il Colonia, la formazione di Francoforte perde ancora punti fondamentali per l’accesso nell’Europa che conta. Pareggiano anche Gladbach e Darmstadt che mantengono però la porta inviolata. Il Borussia domina ma non riesce ad essere cinica sotto porta e contro la squadra di T. Lieberknecht è costretta ad accontentarsi di un pareggio.

Il Bayer Leverkusen strapazza 3-0 il Bayern Monaco e mette un mattone importante alla Bundesliga. Solo un possesso palla sterile per la squadra di Tuchel che ha portato ad un solo tiro in porta. Dall’altro lato partita perfetta per la squadra di Xabi Alonso che ha annientato completamente i Campioni di Germania reduci da ben 10 scudetti consecutivi. Dopo aver sbloccato la partita al 18′ con J. Stanisic su una rimessa battuta rapidamente dove i “bavaresi” si sono lasciati sorprendere, le “aspirine” hanno prima trovato il raddoppio al 50′ con A. Grimaldo e poi calato definitivamente il tris al 90+5′ con J. Frimpong su contropiede, a porta vuota e da posizione defilata.