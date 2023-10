Bundesliga, il quadro delle favorite aggiornato

Il dominio Bayern Monaco dura ormai da 10 anni. Dalla stagione 2012-2013 i bavaresi hanno vinto undici campionati di Bundesliga, oltre a cinque coppe di Germania e sette supercoppe nazionali. Insomma non ce n’è stato per nessuno. L’ultima Bundesliga vinta non dai biancorossi risale alla stagione 2011-2012 quando ad alzare il trofeo fu il Borussia Dortmund, squadra vicina al nono titolo nella stagione appena conclusa ma vinta all’ultima giornata proprio dai bavaresi. I gialloneri avevano due punti di vantaggio in classifica a novanta minuti dal termine del campionato ma il passo falso contro il Mainz e la vittoria del Bayern sul campo del Colonia ha premiato la squadra allenata da Tuchel. Proprio per questo c’è tanta voglia da parte dei giocatori del Borussia di riscattarsi dalla disavventura del campionato scorso e provare l’assalto al nono titolo della loro storia.

Il Bayern Monaco

Come è normale che sia, a guardare anche le quote Bundesliga, secondo gli esperti analisti e i bookmakers è il Bayern Monaco la squadra numero uno candidata alla vittoria finale del campionato. La formazione allenata da Thomas Tuchel è come organico una delle più forti d’Europa con giocatori del calibro dell’ex napoletano Kim, Gnabry, Coman, Choupo-Moting, Neuer in porta oltre al capitano Thomas Muller e in attacco il bomber inglese Harry Kane, arrivato quest’estate dal Tottenham per la spaventosa cifra di 100 milioni di euro. Giocatori schierati come lo scorso anno con un 4-2-3-1 spregiudicato e offensivo ma anche muscolare. La forza della squadra ha permesso lo scorso anno di vincere il campionato ma ai campioni bavaresi mancava un terminale d’attacco che potesse garantire valanghe di gol e la partenza l’anno prima di Robert Lewandowski aveva lasciato un vuoto difficile da colmare. Con Harry Kane questo vuoto è stato riempito e sta dimostrando già in questo inizio di stagione di meritarsi il titolo di bomber.

Il Borussia Dortmund

Appena dietro i fenomeni del Bayern c’è certamente il Borussia Dortmund guidato in panchina da Edin Terzic. Dopo la grande delusione di qualche mese fa i gialloneri sono determinati a rifarsi e provare a spezzare il dominio dei rivali bavaresi. L’organico è ovviamente al top con giocatori come Sabitzer, appena prelevato proprio dal Bayern, ma anche Sule, Hummels e Brandt, che insieme ai loro compagni vengono schierati con il consueto 4-2-3-1 di Terzic. Il Borussia deve però fare i conti con un mercato estivo che ha visto la partenza del giocatore più forte della rosa, Jude Bellingham, venduto al Real Madrid per 103 milioni di euro. Sebbene privi del forte centrocampista inglese il Borussia è partito con il piede giusto in campionato, in marcatura stretta sul Bayern, per una lotta punto a punto. Una lotta serrata in un campionato lungo e duro come quello tedesco senza lasciare fiato agli avversari. Anche se poi, come si è visto nella scorsa stagione, il calcio riserva sorprese incredibili.

Le outsider

Sebbene Bayern e Borussia siano le squadre più quotate per la vittoria finale, non mancano le squadre che potrebbero sorprendere. Così come stanno facendo in questo inizio di campionato Bayer Leverkusen e Stoccarda che a suon di vittorie hanno trainato il vertice della classifica a dispetto di ogni pronostico di inizio stagione. Le due squadre giocano bene, sfruttano il periodo positivo e anche se probabilmente non riusciranno a mantenere questo ritmo per tutto il campionato sicuramente daranno filo da torcere alle formazioni più quotate fino all’ultima giornata.