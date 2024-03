Bundesliga: Leverkusen inarrestabile, battuto 3-2 il Friburgo. Dortmund ok

Dopo una vittoria sofferta in Europa League contro il Qarabag in casa, il Bayer Leverkusen non si disunisce in campionato dove al contrario continua a viaggiare a ritmi altissimi. All’Europa Park Stadion nonostante la netta inferiorità dimostrata in campo, il Friburgo con il suo cinismo ha saputo tenere testa alla capolista. Ad accendere subito la miccia e cambiare l’inerzia della partita sono le “aspirine” al 2′ con un super tiro a giro del numero 10 F. Wirtz. La formazione del tedesco C. Streich però non ci sta e al 10′ risponde con il sinistro vincente di R. Doan sull’uno-due in precedenza con L. Holer che ha mandato in confusione la retroguardia difensiva avversaria. Successivamente all’1-1, prova anche a ribaltarla al 24′ con M. Rohl ma la sua conclusione si imbatte contro il palo. La squadra di Xabi Alonso in seguito all’1-1 immediato e al rischio corso con la possibile rimonta, trova la rete del sorpasso con il tiro a porta vuota di A. Hlozek dopo la parata in uscita di N. Atubolu su A. Grimaldo.

A pochi istanti dell’inizio del secondo tempo, ci pensa l’autore della rimonta di giovedì nonchè ex Roma Patrick Schick a mettere in cassaforte i 3 punti con un tocco esterno che accarezza il palo per poi infilarsi in rete. Al 79′ i “brasiliani”, chiamati così per lo stile di gioco proposto nel 1993 che richiamava quello della Seleção e per la quale a fronte di questo balzarono al terzo posto, tentano di riaprire i conti con il tap-in vincente di Y. Keitel ma il risultato rimane invariato. A vincere e a godersi così una sosta tranquilla e senza pensieri, è il Bayer Leverkusen il quale il prossimo 30 Marzo affronterà l’Hoffenheim in casa prima della semifinale nella Coppa di Germania contro il Fortuna Dusseldorf che attualmente milita in 2. Bundesliga (4°posto). Il Friburgo invece reduce dall’umiliazione in Europa League contro il West Ham, sarà impegnato a Gladbach contro il Borussia.

Il Borussia Dortmund dopo la qualificazione ai quarti di Champions League ottenuta contro il PSV, continua a macinare punti anche in campionato realizzando la sua terza vittoria consecutiva. Al Signal Iduna Park però i padroni di casa non iniziano con il piede giusto. Al 13′ sono infatti le “aquile” a firmare il vantaggio con il grande ex della partita Mario Gotze, cresciuto e maturato con la maglia giallonera. Gravissimo errore delle “vespe” che, rimaste più alte del solito a centrocampo, dopo un’incompresione fra compagni hanno permesso il contropiede degli avversari che ha portato all’1-0. D’altro canto gli uomini di E. Terzic, consapevoli della cinquina del Lipsia ai danni del Colonia, vogliono restare aggrappati al quarto posto e dopo due occasioni mancate con M. Reus e N. Fullkrug con annesso salvataggio sulla linea di Pacho Tenorio, riacciuffano il pareggio grazie a K. Adeyemi.

A mettere i 3 punti in cassaforte ci pensano il tuffo di testa di M. Hummels e il rigore di E. Can dopo aver rischiato quest’ultimo di lasciare anticipatamente la gara in seguito al cartellino rosso estratto in un primo momento dall’arbitro T. Stieler e poi successivamente tolto grazie all’aiuto del var. Il Borussia Dortmund così si prepara al meglio alla sfida che li attenderà tra 15 giorni contro i nemici di una vita del Bayern Monaco.