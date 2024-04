Bundesliga: Lo Stoccarda cade a Brema, Stanisic beffa il Dortmund al 97′

Lo Stoccarda spreca, il Brema ne approfitta dimostrandosi freddo e glaciale. Due tiri, due gol infatti per la formazione di O. Werner che ha schiantato quella di S. Hoeness in casa 2-1 ritrovando così una vittoria che mancava dallo scorso 16 Febbraio quando vinse 1-0 contro il Colonia in trasferta. Bottino pieno e salvezza sempre più vicina. Al Weserstadion la partita cambia al 28′ quando J. Leweling commette fallo da rigore e M. Ducksch dagli 11 metti mette dentro il pallone dell’1-0. I rossi provano a ristabilire l’equilibrio allo scadere del primo tempo con D. Undav ma il suo colpo di testa si stampa sulla traversa. Ad inizio ripresa i Bianco-Verdi colgono l’opportunità di chiuderla e con due passaggi tra cui l’assist di R. Schmidt che attraversa tutta l’area di rigore, raddoppiano con il sinistro pungente del tedesco M. Ducksch (doppietta). Al 71′ gli Svevi rientrano in partita con D. Undav ma poi non riescono a pareggiarla nonostante un recupero corposo di ben 11 minuti. Amaro in bocca per lo Stoccarda che da Brema ne esce a pezzi e con 0 punti in saccoccia, per ottenere l’aritmetica in Champions dovrà ancora sudare in particolar modo nel prossimo incontro contro la capolista vincitrice dello scudetto.

I neocampioni di Germania, freschi di titolo, non mollano e anche questa volta evitano la prima sconfitta stagionale all’ultimo respiro. Al Signal Iduna Park regna l’equilibrio. Dopo un primo tempo terminato a reti bianche con azioni costruite da entrambi i lati, la gara si sblocca solo a 10 minuti dal termine con il gran destro al volo di N. Fullkrug pescato in area di rigore dal centrocampista ex Bayern Marcel Sabitzer. Da lì in poi si scaldano anche gli animi, tanto da arrivare addirittura al rosso diretto per condotta violenta di V. Boniface poi saggiamente annullato dall’arbitro D. Siebert dopo aver revisionato attentamente le immagini al monitor, fino poi a giungere all’1-1 delle aspirine con la testata decisiva di J. Stanisic. Il Borussia Dortmund così non approfitta della sconfitta dello Stoccarda e resta quinto a quota 57 a -2 dal Lipsia quarto, avversario che sfiderà la prossima settimana nella lotta alla Champions.

Il Friburgo pareggia 1-1 contro il Mainz e sciupa la chance di avvicinarsi all’Eintracht sesto. Non cambia di molto neanche la situazione in casa Mainz che li vede ancora in piena lotta retrocessione ma con un vantaggio sul Bochum complice lo scontro diretto a favore. All’Europa-Park Stadion sono risultati decisivi i primi 45 minuti. Alla rete al 6′ di M. Gregoritsch risponde il centravanti opposto, Jonathan Burkardt al 40′. Nella seconda frazione si registra solo un’occasione pericolosa avuta dai brasiliani con l’austriaco classe ’94 che però ha peccato di precisione. E con il Friburgo impegnato tra 7 giorni in casa contro il Wolfsburg, sarà fondamentale lo scontro salvezza del Mainz contro il Colonia.