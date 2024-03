Bundesliga, risorgono Dortmund ed Eintracht. Rimonta Lipsia

Il Lipsia ribalta il Bochum in trasferta ed avverte il Real Madrid, avversario che dovrà affrontare Mercoledì e per cui servirà rimontare il risultato di 1-0 dell’andata per passare il turno. La squadra di M. Rose reduce dalla sconfitta subìta negli ultimi minuti contro il Bayern Monaco nonostante avesse incominciato con il piede sbagliato, è riuscita poi a cambiare l’epilogo prima pareggiando e poi anche dilagando. Dopo infatti il vantaggio dei padroni di casa al 7′ con M. Wittek, i “tori rossi” hanno pareggiato i conti al 30′ con un gran tiro a giro dal limite di Dani Olmo in seguito alla rete annullata a Xavi Simons al 14′ per fuorigioco. Nel secondo tempo al 68′ L. Openda completa la rimonta sulla verticalizzazione di A. Haidara. Archiviano la pratica Y. Poulsen e l’autogol di I. Ordets. Pomeriggio amaro per il Bochum che chiude la gara in 10 per l’espulsione diretta a M. Kwarteng per una reazione oltre i limiti del regolamento. Successo fondamentale per il Lipsia per restare aggrappato al treno Champions che dista un punto.

Il Borussia Dortmund torna a vincere dopo un pareggio ed una sconfitta. In seguito ad un’occasione per parte con L. Tousart e N. Schlotterbeck, sono gli uomini di E. Terzic a firmare il vantaggio al 41′ con il sinistro chirurgico di K. Adeyemi che pescato sulla destra da N. Fullkrug, rientra e con il mancino lascia partire un missile che tocca la parte bassa della traversa per poi entrare in porta. Nella ripresa dopo il tentativo di Fullkrug di chiudere i conti respinto da F. Ronnow e due super occasioni della formazione di Berlino in una frazione di secondo prima con B. Hollerbach fermato sul più bello dal rientro incredibile di A. Meyer e poi con K. Volland che nella mischia dal dischetto di rigore è riuscito a prendere in pieno il portiere, le “vespe” su un erroraccio difensivo degli avversari hanno trovato il raddoppio al 90′ con I. Maatsen. Con il Borussia D. che con questa vittoria sale quindi quarto a 44pt, Gosens e compagni restano comunque ad un buon margine di distanza dal terzultimo posto occupato dal Colonia.

L’Eintracht Franforte parte alla riscossa. Dopo aver collezionato 4 pareggi e 2 sconfitte compresa la Conference League terminata anzitempo lo scorso 22 Febbraio contro i belga dell’Union St. Gilloise, le “aquile” ritrovano i 3 punti contro l’Heidenheim. In seguito all’autogol al 39′ di B. Gimber, la squadra di D. Toppmoller si è portata sul 2-0 nel secondo tempo al 49′ con N. Nkounkou. Alla mezz’ora dalla fine i neopromossi hanno accorciato le distanze con M. Pieringer ma all’80’ hanno sfumato l’occasione con J. Schoppner per agguantare il pari. La formazione di Francoforte quindi nonostante i rischi corsi sbanca la Voith-Arena e aumenta il distacco dall’Hoffenheim che da dietro resta attaccata all’ultima posizione disponibile per entrare in Europa.

L’Augsburg sovrasta il Darmstadt in trasferta grazie alle reti di F. Jensen, R. Vargas e alle doppiette di P. Tiez e E. Demirovic. Netta la superiorità nei 90 minuti e in particolar modo nel primo tempo chiuso 5-0. Per il Darmstadt di T. Lieberknecht ultimo a quota 13 si allontanano sempre di più le speranze di una salvezza che dista ben 12 punti, resta più alla portata invece il terzultimo posto valido per lo spareggio (la terzultima si sfiderà con la terza della seconda divisione per aggiudicarsi l’ultimo posto disponibile nella massima serie). Si dividono il bottino Mainz e Borussia Monchengladbach. Al vantaggio al 12′ targato J. Burkardt risponde al 55′ la testata vincente di N. Ngoumou. E con i “Puledri che salgono a quota 26, il Mainz non sfrutta il fattore casa e racimola un solo punto mancando così la possibilità di superare il Colonia che nel pomeriggio affronterà la prima della classe.

Lo Stoccarda espugna 3-2 la Volkswagen-Arena. In seguito all’incornata di Guirassy al 14′, il Wolfsburg aggancia l’1-1 con J. Maehle al 50′. Nel giro di 4 minuti però arriva nuovamente il sorpasso degli “Svevi” con la sua stella S. Guirassy e dopo il gol non convalidato a J. Vagnoman per offside al 56′, è proprio quest’ultimo a riprovarci e a trovare poi il tris definitivo che proietta lo Stoccarda terzo a quota 50 a +7 dal Lipsia quinto. Al 83′ i “lupi” riducono il distacco con L. Nmecha per provare l’assalto finale nella speranza di strappare un punto ma la gara termina 2-3. Rimane così tredicesimo a quota 25 il Wolfsburg.