Bundesliga: Undav salva lo Stoccarda al 97′. Pari tra Augsburg-Colonia

L’Augsburg frena dopo 4 successi di fila. Alla WWK Arena si decide tutto nei primi 45 minuti. Alla prima vera occasione della partita, sono i padroni di casa sulla rimessa laterale in zona d’attacco battuta da K. Mbabu, a spedire il pallone in porta con A. Maier in seguito al tocco in area di P. Tietz e all’appoggio di R. Vargas per il centrocampista tedesco. Alla mezz’ora arriva però la reazione degli ospiti che approfittano della linea alta dei padroni di casa per ristabilire la parità con D. Selke sulla ripartenza innescata da F. Kainz. Nel secondo tempo la squadra di J. Thorup spinge e tra un tiro e l’altro, nell’occasione migliore della partita viene però fermata al 70′ da un salvataggio strepitoso sulla linea di J. Thielmann sul colpo di tacco del subentrato D. Beljo. Allo scadere il croato, imperterrito, ci prova ancora ma viene subito respinto dal colpo di testa del centrale T. Hubers. E con l’Augsburg che aggancia il Friburgo al settimo posto a -5 dalla zona Europa, il Colonia resta penultimo a -1 dal Mainz.

Alla MHPArena è stata una vera e propria montagna russa. Con ben tre gol per parte, gli spettatori sugli spalti possono ritenersi soddisfatti. Nella prima frazione di gara è lo Stoccarda a dimostrarsi più concreto con il solito S. Guirassy che dopo essersi visto annulllare un gol per fuorigioco qualche minuto prima, al 41′ da il via alle danze con la rete del vantaggio. L’Heidenheim dal canto suo costruisce qualche azione ma a differenza degli avversari non riesce ad essere incisiva con T. Kleindienst e Jan Niklas Beste che nei pressi dell’area di rigore si allunga troppo il pallone permettendo così all’estremo difensore di intervenire e bloccarlo. Nella ripresa invece con la partita che sembrava inizialmente essere in discesa con il raddoppio trovato da A. Stiller al suo primo gol in campionato, ci pensa il portiere tedesco in prestito dal Bayern Monaco A. Nubel a combinarne di tutti i colori e a stravolgere completamente il punteggio. Prima al 62′ con un vero e proprio autogol dove sul colpo di testa di T. Kleindienst non riesce a bloccarla facendosi scivolare il pallone tra le gambe e poi al 84′ dove si fa fulminare sul primo palo dal numero 10 classe ’95.

Una vera e propria beffa per “i Rossi” che si sono visti azzerrare completamente il margine di 2-0 dopo aver colpito il palo al 74′. Ma non è tutto, successivamente infatti al pari agguantato al 84′, è proprio l’ex Gent e Friburgo a firmare il sorpasso in meno di un minuto coon una frustrata di testa complice l’errore in uscita del terzino J. Vagnoman. A pochi minuti dal traguardo però, nel disperato tentativo di perdere tempo da parte degli ospiti con l’espulsione diretta di N. Dovedan e il giallo per proteste al tecnico F. Schmidt, arriva il 3-3 degli “Svevi” con D. Undav. Lo Stoccarda così sale a quota 57 e a +4 dal Borussia Dortmund, avversario che incontrerà sabato prossimo nello scontro diretto al Signal Iduna Park. L’Heidenheim rimane invece a metà classifica.

Rimonta anche il Darmstadt sul Bochum. Al Vonovia Ruhrstadion le due squadre hanno giocato un tempo per parte. Se infatti nel primo tempo e ad inizio ripresa sono stati gli uomini di T. Letsch ad approcciare la gara nel modo giusto con la doppietta di P. Hofmann, dal 60′ in poi è stata la volta di quelli guidati da T. Lieberknecht ad uscire dal guscio complice anche gli errori difensivi degli “irriducibili”. A riaprire i conti ci pensano prima T. Skarke su contropiede al 62′ e poi O. Wilhelmsson al 76′ complice l’intervento scomposto del portiere 35enne Manuel Riemann (mano aperta). E se con questo pareggio il Bochum mantiene comunque il distacco di ben 6 punti dal Mainz sedicesimo, il Darmstadt al contrario dista -6 da quest’ultimo.