Cade 3-2 il Dortmund contro l’Hoffenheim. L’Augsburg la ribalta al 81′

Non riescono a sbloccarsi Eintracht Francoforte e Wolfsburg. Se da un lato i primi reduci dalla cocente eliminazione in Conference League non trovano una vittoria in campionato dal 26 Gennaio, per andare a scovare un successo dei secondi bisogna andare a ritroso di due mesi e precisamente al 16 Dicembre con la sfida vinta 1-0 contro il Darmstadt. In quel di Francoforte la gara si accende già a 120 secondi dal calcio d’inizio con l’1-0 di M. Lacroix complice una papera del portiere che si lascia trovare impreparato al colpo di testa del francese (azione nata con il siluro dalla distanza di M. Arnold che si schianta contro il palo).

Al 14′ però l’Eintracht prova ad affacciarsi nella metà campo avversaria e trova subito l’1-1 con P. Max su una grande ripartenza di H. Ekitike. Al 36′ è la volta di nuovo del Wolfsburg a portarsi avanti con l’incornata di K. Behrens su un grande assist di esterno dell’ex atalantino J. Maehle. Nel secondo tempo in seguito all’ennesima interruzione e ad un enorme occasione vanificata da A. Knauff con il pallone uscito fuori di un soffio, le “aquile” riacciuffano il pareggio nel corposo recupero concesso dal direttore di gara con il destro vincente di O. Marmoush.

Il Borussia Dortmund non approfitta della sconfitta del Lipsia per consolidare il quarto posto che invece rimane in bilico ad un solo punto di distanza. Al Signal Iduna Park dopo un pessimo inizio che ha visto l’Hoffenheim partire in vantaggio al 2′ complice un errore difensivo, le “vespe” sono riuscite a ribaltare il punteggio nel giro di 4 minuti su due calci piazzati e su due assist di M. Reus, prima con D. Malen al 21′ e poi al 25′ con N. Schlotterbeck. Nella ripresa però la squadra di P. Matarazzo punisce il Dortmund con la stessa modalità, sono bastati infatti solo 3 minuti per rimontare e vincere la partita nella mezz’ora finale grazie alla doppietta di M. Beier. Negli ultimi minuti i padroni di casa tentano di agguantare il pari con N. Fullkrug e E.Can ma entrambi falliscono le conclusione. Brutta prestazione degli uomini di E. Terzic che dopo il pareggio in Champions contro il PSV e con una qualificazione ancora tutta da decidere, scivolano a -20 dalla capolista. Rimane ormai un ricordo lontano lo scudetto della scorsa stagione lottato fino all’ultima giornata e poi perso clamorosamente.

Dopo l’incredibile rimonta in Europa League che vale gli ottavi di finale, stavolta il Friburgo in campionato la rimonta la subisce in trasferta contro l’Augsburg il quale reduce da due sconfitte e due pareggi prova a rimettersi in sesto. A dominare e vincere poi meritatamente è la formazione di J. Thorup. Nonostante una buona partenza rovinata dallo sgambetto in area di F. Jensen al 14′ punito con il calcio di rigore poi realizzato da V. Grifo, è l’Augsburg a fare la partita e a ribaltare il punteggio a 20 dal termine con F. Uduokhai e A. Engels. “I coincittadini dei Fugger” così con questa vittoria allungano di ben 9 lunghezze il divario con il Colonia terzultimo.