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Mondiali 2026

Capolavoro Haaland, la Norvegia elimina il Brasile e vola ai quarti

Il Brasile di Ancelotti esce di scena agli ottavi del Mondiale: Haaland firma due gol negli ultimi dieci minuti di partita e manda la sua Norvegia a uno storico quarto di finale.

Lug 6, 20261 Lettura
OSLO, NORWAY - NOVEMBER 13: Erling Haaland of Norway applauds the crowd following the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Norway and Estonia at Ullevaal Stadion on November 13, 2025 in Oslo, Norway. (Photo by Joern Pollex - UEFA/UEFA via Getty Images)

Un Haaland eccezionale stende il Brasile con una doppietta nel secondo tempo e manda a casa il Brasile di Ancelotti. Una partita stranissima: Norvegia più manovriera, Brasile che crea le occasioni più pericolose in contropiede sia nel primo che nel secondo tempo ma deve arrendersi allo strapotere dell’attaccante del Manchester City, che quasi da solo prende per mano i suoi, che ora attendono una tra Messico e Inghilterra.

Il Brasile crea pericoli in contropiede e da uno di questi nasce l’opportunità del rigoredopo un quarto d’ora: Cunha viene steso in area, Elfath non concede inizialmente il penalty (netto), ma viene aiutato dal VAR. Chi invece non si aiuta è Bruno Guimaraes, che si fa parare da Nyland il mediocre tentativo dal dischetto. I norvegesi tengono molto palla ma non pungono e si espongono in un paio di circostanze alle pericolose transizioni verdeoro, non sfruttate a dovere da Vinicius e Cunha.

Nel secondo tempo il motivo tattico della gara non muta: Norvegia che manovra a ritmi lenti, Brasile che aspetta il momento propizio per una ripartenza mortifera. Ancelotti inserisce Endrick per Cunha, ma il giovane talento del Real Madrid si divora un’occasione monumentale su invito di Vinicius, facendosi chiudere la strada da Nyland. Il portiere norvegese è in gran forma e si esibisce in altre importanti parate su Rayan e Casemiro. Entra anche Neymar, ma la Norvegia, fin qui sorniona, comincia a farsi vedere più frequentemente dalle parti di Alisson. Haaland e Schjelderup impegnano il portiere verdeoro, che capitola al 79′: cross perfetto di Schjelderup dalla sinistra, Haaland vince il duello con Gabriel e di testa firma il gol dello 0-1. Una mazzata tremenda per il Brasile, che si fionda in avanti e sfiora il pari con Nyland che toglie dalla rete un retropassaggio indirizzato nella sua porta e poi con Casemiro, ma deve fare nuovamente i conti con Haaland: l’attaccante lascia partire una conclusione micidiale dal limite che si infila nell’angolino senza lasciare scampo ad Alisson. 0-2 e confronto praticamente concluso. I dieci minuti di recupero servono solo a registrare il gol di Neymar su rigore (gomitata in area su Casemiro). Ma ai quarti ci andranno i norvegesi, con buona pace di O Ney, in lacrime a fine gara, e di Ancelotti, che forse più di così poteva far poco.

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