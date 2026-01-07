Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Premier League

Castellanos debutto no col West Ham: il Nottingham fa 1-2

Nell’anticipo della 21^ giornata di Premier League, turno infrasettimanale, arriva il debutto del Taty Castellanos con il West Ham: decisamente un debutto NO, visto che gli Hammers vengono ribaltati, in casa, dal Nottingham Forest che vince 2-1 in rimonta. L'ex attaccante della Lazio subito titolare nel match di Premier League perso in casa dai londinesi, che vedono ora la zona salvezza allontanarsi

Gen 7, 20262 Lettura
NOTTINGHAM, ENGLAND - OCTOBER 23: Morgan Gibbs-White of Nottingham Forest celebrates scoring his team's first goal from the penalty spot with teammates during the UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD3 match between Nottingham Forest FC and FC Porto at City Ground on October 23, 2025 in Nottingham, England. (Photo by Jack Thomas - UEFA/UEFA via Getty Images)

Successo in rimonta per il Nottingham Forest, che supera in trasferta il West Ham aggiudicandosi lo scontro salvezza valido per l’anticipo della 21^ giornata di Premier League, turno infrasettimanale. Al London Stadium, i padroni di casa – che lunedì 5 hanno accolto l’ex Lazio Taty Castellanos per poi schierarlo titolare alla prima uscita – passano in vantaggio grazie all’autorete di Murillo al 13′. Poi, il pareggio di Nicolas Dominguez al 55′ minuto ed il rigore trasformato all’89’ minuto da Morgan Gibbs-White per il definitivo 2-1 – annullata al 51′ minuto la rete di Crysencio Summerville -. La classifica vede ora la formazione di Sean Dyche portarsi a 21 punti con un vantaggio di 7 lunghezze dagli Hammers terzultimi. La prossima giornata, Nottingham Forest e West Ham saranno impegnati contro Arsenal e Tottenham: entrambi gli appuntamenti in programma il 17 gennaio. Prima però, il terzo turno di Fa Cup rispettivamente contro Wrexham (09/01) e Queens Park Rangers (11/01)

WEST HAM- NOTTINGHAM FOREST 1-2

Inizia con un ko l’avventura in Premier League del ‘Taty’ Castellanos, ormai ex attaccante della Lazio che è sceso subito in campo con la nuova maglia del West Ham, schierato titolare da Nuno Espirito Santo contro il Nottingham Forest nell’anticipo della 21^ giornata di Premier League. Subito pericolosi gli ospiti con Neco Williams, al quale nega il gol Areola con una grande parata, ma a passare in maniera un po’ fortunosa poco dopo sono i londinesi, che si trovano in vantaggio già al 13′ minuto grazie all’autorete di Murillo su un cross da calcio d’angolo. Il Nottingham Forest sfiora il pari prima del riposo con Hudson-Odoi, che colpisce la traversa al 42′ minuto, mentre a inizio ripresa viene annullato al West Ham per fuorigioco il gol del raddoppio firmato da Summerville al minuto 53. Gli ospiti restano così in partita e due minuti dopo trovano l’1-1 con Dominguez, al 55′ minuto. La squadra di Espirito Santo non ci sta e va a caccia del nuovo vantaggio con Walker-Peters, al quale dice però no il portiere ospite Sels che si ripete subito dopo su Castellanos, al 77′ minuto. Il pareggio sembra mai alle porte quando un’uscita di Areola finisce sotto la lente del Var: il check evidenzia un colpo del portiere di casa sul volto di Gibbs-White (simile a quello dato da Svilar a Ostigard in Roma-Genoa e non sanzionato) e l’arbitro assegna il rigore, che lo stesso numero 10 del Nottingham Forest trasforma, quasi in chiusura, all’89′ minuto, regalando un successo pesantissimo. Con questo 2-1 infatti la squadra di Sean Dyche, quartultima in classifica, vola a +7 sullo stesso West Ham (terzultimo e ora a rischio sorpasso da parte del Burnley in zona retrocessione).

Nello Paolo Pignalosa

Premier League

