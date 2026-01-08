Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Premier League

City e Aston Villa frenano ancora. Chelsea, pazzo 4-3 del Newcastle

Nelle partite della 21^ giornata di Premier League, turno infrasettimanale, frenano City e Aston Villa. E adesso l'Arsenal ha un'occasione d'oro per scappare: i Citizens non vanno oltre l’1-1 in casa contro il Brighton, mentre i Villans restano inchiodati sullo 0-0 contro il Crystal Palace. Il Chelsea post Maresca crolla nel derby contro il Fulham. Il Manchester United, post Amorim, fa solamente 2-2 col Burnley. Finale romantico per Semenyo che regala la vittoria al Bornemouth sul Tottenham prima di andare alla corte di Guardiola.

Gen 8, 20263 Lettura
ISTANBUL, TURKEY - JUNE 10: Pep Guardiola, Manager of Manchester City, gives the team instructions during the UEFA Champions League 2022/23 final match between FC Internazionale and Manchester City FC at Atatuerk Olympic Stadium on June 10, 2023 in Istanbul, Turkey. (Photo by Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images)

Nelle partite della 21^ giornata di Premier League, turno infrasettimanale, il Manchester City non va oltre l’1-1 in casa contro il Brighton. Haaland apre le marcature su rigore al 41’ minuto, pareggio di Mitoma al 60’ minuto. Non ne approfitta l’Aston Villa, che resta al secondo posto appaiato ai Citizens dopo lo 0-0 sul campo del Crystal Palace. Il Chelsea va ko 2-1 a Craven Cottage contro il Fulham, che lo aggancia in classifica, mentre lo United (alla prima post Amorim) fa solamente 2-2 col Burnley. Gara ricca di gol anche tra Newcastle e Leeds, con gli ospiti tre volte avanti e tre volte rimontati dalle Megpies, che trovano il 4-3 con Barnes al 12′ minuto di recupero. Finale da libro cuore per Antoine Semenyo e il Bournemouth: il prossimo giocatore del City si è congedato dalle Cherries col gol vittoria contro il Tottenham. Il Brentford, che travolge per 3-0 il Sunderland, approfitta dello stop del Chelsea e si issa al quinto posto in classifica. Rigore fallito dall’ex romanista Lefee, che poteva valere il momentaneo pari.

MANCHESTER CITY-BRIGHTON 1-1

Il Manchester City offre una chance all’Arsenal, solo 1-1 per Guardiola contro il Brighton. Nel primo tempo i padroni di casa spingono, stappando la partita al 41’ minuto: rigore conquistato da Doku e trasformato dal solito Haaland. Dopo l’intervallo i Seagulls hanno più energie, e al 60’ minuto trovano il definitivo pareggio a firma di Mitoma. Nella mezzora finale i blu di Manchester ci provano, ma non riescono a tornare in vantaggio. Dopo questo 1-1 il Manchester City rimane al secondo posto insieme all’Aston Villa, con l’Arsenal che ha ora la possibilità di scappare via a +8. Tocca quota 29 il Brighton.

CRYSTAL PALACE-ASTON VILLA 0-0

L’Aston Villa non approfitta del pareggio del Manchester City, anche per i Villans solo 0-0 in casa del Crystal Palace. Già nel primo tempo gli ospiti ci provano, ma i rossoblù si difendono e tengono la porta inviolata fino all’intervallo. Dopo la pausa gli uomini di Emery aumentano ancor di più l’intensità, ma vanno solamente a pochi centimetri dal gol partita: all’84’ l’incornata di Watkins colpisce il palo. Anche l’Aston Villa, così come il City, sale a quota 43 punti, a -5 dall’Arsenal. Sale a 28 punti il Crystal Palace, in tredicesima posizione.

FULHAM-CHELSEA 2-1

Il Chelsea non ingrana post dimissioni di Maresca, Blues ko 2-1 a Craven Cottage contro il Fulham. Pronti via e nel primo tempo arriva l’episodio che complica la vita agli ospiti: fallo da ultimo uomo di Cucurella al 24’ minuto e Blues in dieci uomini. I Cottagers provano subito a sfruttare l’uomo in più, ma per il vantaggio devono aspettare il 55’ minuto con il solito Raul Jimenez. Nonostante l’uomo in meno il Chelsea riesce a pareggiare i conti con Delap al 72’ minuto, ma all’81’ minuto, Wilson riporta avanti i bianconeri con la rete del definitivo 2-1. Il Fulham sale a 31 punti, agganciando proprio il Chelsea al settimo posto in classifica.

BURNLEY-MANCHESTER UNITED 2-2

La prima del Manchester United senza Amorim finisce in pareggio, solo 2-2 in casa del Burnley. I padroni di casa passano in vantaggio al 13’ minuto con la sfortunata autorete del giovane difensore Heaven, schierato da Fletcher. Nonostante il gol subito gli ospiti reagiscono e premono forte, ma il primo tempo si chiude senza ulteriori marcature. Nella ripresa si scatena Benjamin Sesko, che realizza una doppietta: prima, al 50’ minuto, pareggia i conti su assist di Bruno Fernandes, poi, dopo tre minuti, al 60’, completa la rimonta, innescato da Dorgu. La gioia dei Red Devils dura solamente sei minuti, perché Anthony al 66’ minuto firma il definitivo 2-2. Tocca quota 32 punti lo United, Burnley penultimo a 13.

BORNEMOUTH-TOTTENHAM 3-2

Continua a perdere posizioni in classifica il Tottenham, sconfitto anche dal Bornemouth, penultimo in classifica. Spurs che vanno in vantaggio con Tel dopo una manciata di minuti, ma che subiscono la rimonta con l’uno-due di Evanilson e Kroupi. Nella ripresa il pari di Palhinha, prima del gol decisivo, in pieno recupero, di Semenyo. In coda non mollano i Wolves, che strappano un pareggio in casa dell’Everton, con Mane che risponde a Keane.

NEWCASTLE-LEEDS 4-3

Pazzo 4-3 del Newcastle sul Leeds: il gol vittoria di Harvey Barnes a St. James’s Park arriva al minuto 103, regalando il terzo successo di fila a Sandro Tonali e compagni, che hanno agganciato lo United al 6° posto a quota 32. Il Leeds resta a 22, con 8 lunghezze di margine sulla zona retrocessione, chiudendo a 7 la sua serie di gare senza sconfitte.

EVERTON-WOLVERHAMPTON 1-1

Il Wolverhampton, ultimo in classifica, arriva al 3° risultato utile di fila con l’1-1 in casa dell’Everton, che chiude in 9 per le espulsioni nel finale di Keane e Grealish.

BRENTFORD-SUNDERLAND 3-0

Vola clamorosamente il Brentford, che trascinato dai gol di Igor Thiago (15, solo Haaland ne ha di più) schiaccia 3-0 il Sunderland e vola al 5° posto con 33 punti, più di Chelsea e Manchester United. Le Bees di Michael Kayode hanno fatto 13 punti su 15 nella maratona natalizia.

0 Shares
Avatar
Nello Paolo Pignalosa

Premier League

Articoli correlati

Castellanos debutto no col West Ham: il Nottingham fa 1-2

Gen 7, 2026

Shock United, esonerato Amorim. Al suo posto Darren Fletcher

Gen 5, 2026

Il Chelsea riprende il City, Liverpool pari incredibile! Stop United

Gen 5, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.