City e Aston Villa frenano ancora. Chelsea, pazzo 4-3 del Newcastle

Nelle partite della 21^ giornata di Premier League, turno infrasettimanale, il Manchester City non va oltre l’1-1 in casa contro il Brighton. Haaland apre le marcature su rigore al 41’ minuto, pareggio di Mitoma al 60’ minuto. Non ne approfitta l’Aston Villa, che resta al secondo posto appaiato ai Citizens dopo lo 0-0 sul campo del Crystal Palace. Il Chelsea va ko 2-1 a Craven Cottage contro il Fulham, che lo aggancia in classifica, mentre lo United (alla prima post Amorim) fa solamente 2-2 col Burnley. Gara ricca di gol anche tra Newcastle e Leeds, con gli ospiti tre volte avanti e tre volte rimontati dalle Megpies, che trovano il 4-3 con Barnes al 12′ minuto di recupero. Finale da libro cuore per Antoine Semenyo e il Bournemouth: il prossimo giocatore del City si è congedato dalle Cherries col gol vittoria contro il Tottenham. Il Brentford, che travolge per 3-0 il Sunderland, approfitta dello stop del Chelsea e si issa al quinto posto in classifica. Rigore fallito dall’ex romanista Lefee, che poteva valere il momentaneo pari.
MANCHESTER CITY-BRIGHTON 1-1
Il Manchester City offre una chance all’Arsenal, solo 1-1 per Guardiola contro il Brighton. Nel primo tempo i padroni di casa spingono, stappando la partita al 41’ minuto: rigore conquistato da Doku e trasformato dal solito Haaland. Dopo l’intervallo i Seagulls hanno più energie, e al 60’ minuto trovano il definitivo pareggio a firma di Mitoma. Nella mezzora finale i blu di Manchester ci provano, ma non riescono a tornare in vantaggio. Dopo questo 1-1 il Manchester City rimane al secondo posto insieme all’Aston Villa, con l’Arsenal che ha ora la possibilità di scappare via a +8. Tocca quota 29 il Brighton.
CRYSTAL PALACE-ASTON VILLA 0-0
L’Aston Villa non approfitta del pareggio del Manchester City, anche per i Villans solo 0-0 in casa del Crystal Palace. Già nel primo tempo gli ospiti ci provano, ma i rossoblù si difendono e tengono la porta inviolata fino all’intervallo. Dopo la pausa gli uomini di Emery aumentano ancor di più l’intensità, ma vanno solamente a pochi centimetri dal gol partita: all’84’ l’incornata di Watkins colpisce il palo. Anche l’Aston Villa, così come il City, sale a quota 43 punti, a -5 dall’Arsenal. Sale a 28 punti il Crystal Palace, in tredicesima posizione.
FULHAM-CHELSEA 2-1
Il Chelsea non ingrana post dimissioni di Maresca, Blues ko 2-1 a Craven Cottage contro il Fulham. Pronti via e nel primo tempo arriva l’episodio che complica la vita agli ospiti: fallo da ultimo uomo di Cucurella al 24’ minuto e Blues in dieci uomini. I Cottagers provano subito a sfruttare l’uomo in più, ma per il vantaggio devono aspettare il 55’ minuto con il solito Raul Jimenez. Nonostante l’uomo in meno il Chelsea riesce a pareggiare i conti con Delap al 72’ minuto, ma all’81’ minuto, Wilson riporta avanti i bianconeri con la rete del definitivo 2-1. Il Fulham sale a 31 punti, agganciando proprio il Chelsea al settimo posto in classifica.
BURNLEY-MANCHESTER UNITED 2-2
La prima del Manchester United senza Amorim finisce in pareggio, solo 2-2 in casa del Burnley. I padroni di casa passano in vantaggio al 13’ minuto con la sfortunata autorete del giovane difensore Heaven, schierato da Fletcher. Nonostante il gol subito gli ospiti reagiscono e premono forte, ma il primo tempo si chiude senza ulteriori marcature. Nella ripresa si scatena Benjamin Sesko, che realizza una doppietta: prima, al 50’ minuto, pareggia i conti su assist di Bruno Fernandes, poi, dopo tre minuti, al 60’, completa la rimonta, innescato da Dorgu. La gioia dei Red Devils dura solamente sei minuti, perché Anthony al 66’ minuto firma il definitivo 2-2. Tocca quota 32 punti lo United, Burnley penultimo a 13.
BORNEMOUTH-TOTTENHAM 3-2
Continua a perdere posizioni in classifica il Tottenham, sconfitto anche dal Bornemouth, penultimo in classifica. Spurs che vanno in vantaggio con Tel dopo una manciata di minuti, ma che subiscono la rimonta con l’uno-due di Evanilson e Kroupi. Nella ripresa il pari di Palhinha, prima del gol decisivo, in pieno recupero, di Semenyo. In coda non mollano i Wolves, che strappano un pareggio in casa dell’Everton, con Mane che risponde a Keane.
NEWCASTLE-LEEDS 4-3
Pazzo 4-3 del Newcastle sul Leeds: il gol vittoria di Harvey Barnes a St. James’s Park arriva al minuto 103, regalando il terzo successo di fila a Sandro Tonali e compagni, che hanno agganciato lo United al 6° posto a quota 32. Il Leeds resta a 22, con 8 lunghezze di margine sulla zona retrocessione, chiudendo a 7 la sua serie di gare senza sconfitte.
EVERTON-WOLVERHAMPTON 1-1
Il Wolverhampton, ultimo in classifica, arriva al 3° risultato utile di fila con l’1-1 in casa dell’Everton, che chiude in 9 per le espulsioni nel finale di Keane e Grealish.
BRENTFORD-SUNDERLAND 3-0
Vola clamorosamente il Brentford, che trascinato dai gol di Igor Thiago (15, solo Haaland ne ha di più) schiaccia 3-0 il Sunderland e vola al 5° posto con 33 punti, più di Chelsea e Manchester United. Le Bees di Michael Kayode hanno fatto 13 punti su 15 nella maratona natalizia.