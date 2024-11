City ko a Brighton, è crisi vera. Il Liverpool vince e va in fuga

Nelle gare del Sabato dell’11^ giornata di Premier league arriva un risultato a sorpresa e tanto clamoroso: arriva il quarto ko di fila in tutte le competizioni del Manchester City, che nell’undicesima giornata perde 2-1. Haaland segna al 23′ minuto ma non basta, visto che Joao Pedro al 78′ minuto e O’Riley all’83’ minuto, firmano la rimonta dei Seagulls. Il Liverpool ringrazia e batte 2-0 ad Anfield l’Aston Villa grazie a Núñez al 20′ minuto e Salah all’84’ minuto, volando a +5. Fulham e Wolverhampton piegano 2-0 Crystal Palace e Southampton, 0-0 tra West Ham ed Everton.

LIVERPOOL-ASTON VILLA 2-0

E ora si può parlare di fuga: il Liverpool, che due giornate fa perdeva la vetta pareggiando con l’Arsenal, è a +5 sul City dopo il 2-0 all’Aston Villa. Ad Anfield, la partita si sblocca al 20′ minuto: da corner per la formazione di Emery scatta il fulmineo contropiede dei Reds. In tre contro uno, Salah viene messo giù, ma il più rapido ad arrivare sul pallone è Núñez, che salta il Dibu Martinez e mette in porta. Poco dopo, però, tegola per Slot: Alexander-Arnold si fa male ed è costretto ad uscire, con Bradley che entra al suo posto. Ma non va meglio ai Villans, visto che prima dell’intervallo Emery deve rinunciare a McGinn. Intanto, l’uruguaiano autore dell’1-0 non trova la porta per il raddoppio, poi Onana viene murato da Kelleher. I Reds fanno fatica a chiuderla e allo scoccare dell’ora di gioco gli ospiti reclamano un rigore. La partita resta aperta fino all’84’ minuto, quando Salah sfrutta il clamoroso errore di Diego Carlos spiana la strada all’egiziano, che entra in area dopo l’ennesima corsa e mette in porta il 2-0, mettendo il lucchetto al match. Il Liverpool mette allora a segno la prima fuga stagionale: ora ha quasi due partite di vantaggio sul City di Guardiola.

BRIGHTON-MANCHESTER CITY 2-1

E ora si può parlare di crisi per il Manchester City: tra Premier, Carabao e Champions arriva il quarto ko consecutivo, stavolta in casa del Brighton che compie l’impresa nel finale e vince 2-1. La formazione di Guardiola perde il secondo match di fila in campionato e nel prossimo turno c’è il Tottenham che lo ha eliminato dalla Coppa di Lega. Eppure, la giornata sembrava mettersi bene, visto che al 23′ minuto Haaland trova il gol del vantaggio segnando sulla linea di porta dopo che Verbruggen lo aveva murato. Il duello si ripete poco dopo ma stavolta vince il portiere di casa, poi nella ripresa è Ederson a fermare i Seagulls. Ma il City non la chiude e tra il 78′ minuto e l’83’ minuto si consuma il dramma per Guardiola e la rimonta del Brighton: Joao Pedro trova il pareggio con una spaccata in area dopo un’azione confusa in area di rigore, poi lancia O’Riley che non sbaglia e segna il 2-1. Finisce anche col nervosismo di Haaland, furioso dopo il gol subito e protagonista di una lunga strattonata nel finale con van Hecke. Il City perde 2-1 e resta a 23 punti, il Brighton è invece a -4 da Guardiola e a quota 19, al quarto posto in attesa del Derby di Londra di domenica tra Chelsea e Arsenal. Haaland, nuovo record assoluto in premier: battuto Shearer

WEST HAM-EVERTON 0-0

Finisce senza gol a Londra: 0-0 tra West Ham ed Everton, con gli Hammers che ci provano a fine primo tempo ma Bowen e Michail Antonio vengono fermati da Pickford. Un rigore reclamato per parte, poi la più grande occasione è per i padroni di casa con il palo colpito da Summerville al 74′ minuto. Sul finire, altro super intervento di Pickford, che ferma Ings proprio in pieno recupero. Con questo pareggio, restano due i punti di distanza tra le due squadre: West Ham a quota 12, Everton a 10.

WOLVERHAMPTON-SOUTHAMPTON 2-0

Sorride il Wolverhampton, che con un gol per tempo batte 2-0 il Southampton nello scontro in fondo alla classifica e ottiene il suo primo successo in questa Premier. I Lupi passano in vantaggio già dopo 2 minuti con Sarabia, poi dieci minuti dopo i Saints si vedono annullare il possibile 1-1 di Manning per fallo. Ad inizio ripresa, invece, Cunha trova il gol del raddoppio e gestisce nell’ultimo terzo di gara. Questa vittoria permette agli uomini di O’Neil di abbandonare l’ultimo posto, dove ora c’è proprio il Southampton a quota 4.

CRYSTAL PALACE-FULHAM 0-2

Colpo esterno del Fulham, che si impone 2-0 sul Crystal Palace grazie a due episodi: il gol di Smith Rome che arriva proprio nel recupero del primo tempo e il rosso al 76′ minuto all’ex Lazio Kamada. In mezzo, viene annullato il potenziale 2-0, che arriva comunque grazie a Wilson, che all’82’ minuto entra e pochi secondi dopo trova la rete che chiude virtualmente i giochi. Con questa vittoria, i Cottagers salgono a 18 punti e agganciano momentaneamente Chelsea e Arsenal in attesa del Derby di Londra.

BRENTFORD-BOURNEMOUTH 3-2

Il match più intenso del pomeriggio di Premier è certamente quello che vede il Brentford battere 3-2 il Bournemouth. Cherries in vantaggio al 17′ minuto grazie a Evanilson, ma dieci minuti dopo Wissa firma al 27′ minuto il pareggio. Ospiti ancora avanti al 49′ minuto grazie a Justin Kluivert, ma tra il 50′ minuto ed il 58′ minuto si concretizza la rimonta dei padroni di casa: prima pareggia l’ex Samp Damsgaard, poi Wissa firma la sua personale doppietta. Mbuemo va ad un passo dal poker, ma l’esito della partita non cambia nemmeno dopo un lungo recupero. Vittoria che vale il sorpasso: il Brentford sale a 16 punti ed è decimo, a +1 proprio sul Bournemouth.