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Mondiali 2026

Colombia prima, Portogallo secondo: Cannavaro saluta

I sudamericani chiudono il girone in vetta dopo lo 0-0 contro il Portogallo. L'Uzbekistan di Fabio Cannavaro cede 3-1 al Congo e viene eliminato dalla competizione.

Giu 28, 20262 Lettura
LEIPZIG, GERMANY - JUNE 18: Cristiano Ronaldo of Portugal applauds the fans after the UEFA EURO 2024 group stage match between Portugal and Czechia at Football Stadium Leipzig on June 18, 2024 in Leipzig, Germany. (Photo by Alex Pantling - UEFA/UEFA via Getty Images)

Si chiude la fase a gironi del gruppo K con la Colombia che conserva il primo posto grazie allo 0-0 contro il Portogallo, risultato che premia la squadra di Néstor Lorenzo, protagonista di una prova solida e convincente. I lusitani di Roberto Martínez accedono comunque ai sedicesimi di finale da secondi classificati, dove affronteranno la Croazia. Si interrompe invece il cammino mondiale dell’Uzbekistan di Fabio Cannavaro, sconfitto 3-1 dal Congo dopo aver accarezzato il sogno della prima storica vittoria sotto la guida del tecnico italiano.

La Colombia domina il Portogallo e conquista il primato

La sfida del gruppo K regala ritmi elevati fin dai primi minuti. È la Colombia a partire con maggiore personalità, trascinata dalle accelerazioni di Luis Díaz, subito pericoloso con una conclusione ribattuta dalla difesa portoghese. I sudamericani continuano a spingere e mettono in difficoltà la retroguardia lusitana anche con Córdoba, fermato dall’intervento di Diogo Costa.

Il Portogallo risponde con una punizione dalla distanza di Cristiano Ronaldo e soprattutto con la grande occasione costruita da Bruno Fernandes, che trova però la straordinaria risposta del portiere Vargas.

Nella ripresa la formazione di Martínez prova ad aumentare il ritmo senza trovare sbocchi offensivi. La Colombia, invece, cresce progressivamente e prende il controllo del gioco, sfiorando il vantaggio con Ríos e successivamente con Puerta, entrambi vicini al gol. Il forcing finale dei sudamericani non produce la rete decisiva, ma lo 0-0 basta per blindare il primo posto del gruppo K.

Ora la Colombia affronterà il Ghana ai sedicesimi di finale, mentre il Portogallo incrocerà la Croazia in una sfida che potrebbe spalancare la strada a un eventuale quarto di finale contro la Spagna.

Cannavaro eliminato: il Congo ribalta l’Uzbekistan

Termina con grande amarezza anche l’avventura mondiale di Fabio Cannavaro sulla panchina dell’Uzbekistan. Dopo l’eliminazione della Turchia di Vincenzo Montella, resta Carlo Ancelotti con il Brasile l’unico commissario tecnico italiano ancora in corsa nel torneo.

Contro il Congo sembrava poter arrivare la prima storica vittoria dell’Uzbekistan. A sbloccare il risultato era stato il capitano Eldor Shomurodov, autore di un elegante pallonetto che aveva mandato all’intervallo avanti la squadra asiatica.

Nella ripresa, però, l’atteggiamento troppo prudente si è rivelato decisivo. L’Uzbekistan ha progressivamente abbassato il proprio baricentro, concedendo campo agli avversari. Il pareggio è arrivato su calcio di rigore, provocato da Abdukodir Khusanov, difensore del Manchester City e uomo simbolo della nazionale uzbeka. Da quel momento il Congo ha preso definitivamente il controllo dell’incontro, completando la rimonta fino al 3-1 finale che vale la qualificazione e sancisce l’eliminazione della formazione guidata da Cannavaro.

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Redazione

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