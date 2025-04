Colpo Champions del Nottingham, Tottenham sconfitto 1-2

Il Leeds e Burnley sono stati promossi in Premier League in base ai risultati della 44^ giornata di Championship, disputata nel pomeriggio. Il Leeds di Daniel Farke ha battuto lo Stoke per 6-0 e tornerà nella massima serie inglese dopo due stagioni passate nella seconda, mentre il Burnley si è assicurato l’immediato ritorno in Premier vincendo 2-1 in casa contro lo Sheffield United, che farà invece i playoff perchè non può più raggiungere le due capolista. Dalla Premier sono già certi di scendere nel secondo campionato inglese il Leicester e il Southampton, mentre per l’Ipswich il verdetto di retrocessione potrebbe già arrivare nella prossima giornata, sabato 26, perchè si trova a 15 punti dal quartultimo posto con cinque gare a disposizione. Dopo due ko di fila, il Nottingham torna alla vittoria in Premier e quello sul campo del Tottenham per 2-1 è un successo preziosissimo, perché permette alla squadra di Espirito Santo di riprendersi il terzo posto in classifica con 60 punti. Ad alimentare il sogno Champions sono Anderson (5′) e il solito Wood, che nei primi 16 minuti segnano i due gol che stendono la squadra di Postecoglou, a cui non basta la rete all’87’ minuto di Richarlison.

Tottenham-Nottingham Forest 1-2

Il cambio tattico dell’intervallo ha permesso al Forest di giocare a distruggere i confusi tentativi del Tottenham di rientrare in partita, tenendo comunque alta la tensione coi suoi sempre temibili contropiede. La squadra di Postecoglou almeno per la prima ora è sembrata completamente disinteressata alla partita, con Mathys Tel sulla sinistra d’attacco unico a cercare di farsi notare. I fischi del Tottenham Stadium all’intervallo non hanno avuto effetto: per gli Spurs la Premier in questo momento è solo una buona palestra per preparare l’Europa League, una in cui far ad esempio ritrovare la condizione a Dejan Kulusevski, che se più vicino al top di quanto sia ora in coppa potrebbe trasformarsi in arma letale. Quando Richarlison ha riaperto la partita all’87’ minuto, facendo pace con quel gol che troppe volte si era divorato, era troppo tardi per rimediare al fatto che il Tottenham ha perso 18 volte in 33 partite di campionato. Vincere l’Europa League è l’unica cosa che non farebbe andare questa in archivio come la stagione più disastrosa degli Spurs negli ultimi 35 anni. Nel Monday Night il Forest è avanti dopo appena 5 minuti con un tiro da fuori di Anderson reso imparabile da una deviazione di Bentancur. Al 10’ minuto il fuorigioco semiautomatico salva il Tottenham dal raddoppio ospite, ma non c’è niente di irregolare nel tocco di testa con cui Wood fa 2-0 al 16’ minuto. La ripresa comincia con gli Spurs che cambiano i due centrali difensivi, il Forest che passa dal 4-3-2-1 al 3-5-1-1 e la Var inutilizzabile per i primi 5’. Toffolo salva sulla linea una girata di testa di Kulusevski al 63’ minuto. il Tottenham prende coraggio e riapre all’87’ minuto con Richarlison, in gol di testa da cross di Porro dopo essersi divorato occasioni in serie. Ma è troppo tardi per cambiare il risultato.