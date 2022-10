Coppa Italia: Avanti Cremonese e Samp, il Bologna passa con il minimo scarto

Una partita dalle mille emozioni quella delle 15 tra Cremonese e Modena. Diverse occasioni per entrambe le squadre fin dai primi minuti, con i padroni di casa che colpiscono pure un palo con Bonaiuto. Al 22esimo il Modena resta in 10, sembra fatta per la Cremonese ma la partita resta bloccata. La partita si sblocca a meno di un quarto d’ora dalla fine, ci pensa Okereke a portare avanti la Cremonese con un colpo di testa da pochi passi che batte il portiere avversario. Pochi minuti dopo i padroni di casa raddoppiano con l’ex Roma Afena-Gyan che su una respinta anticipa tutti e segna a porta vuota. La partita si riapre a 2 minuti dal 90esimo, calcio di rigore per il Modena da Diaw. Lo stesso attaccante un minuto dopo riacciuffa la cremonese clamorosamente, ruba palla ad un avversario e tutto solo davanti al portiere non sbaglia. Non bastano quindi 90 minuti, si andrà quindi ai supplementari. La Cremonese al 111esimo passa di nuovo in vantaggio con Sernicola, che batte il portiere con una gran conclusione a incrociare. Bastano altri 7 minuti per il terzino dei padroni di casa pe siglare la sua personale doppietta. Altro gran gol per Sernicola che con un gran tiro a giro batte di nuovo il portiere avversario. Termina così una partita spettacolare, la Cremonese accede agli ottavi di Coppa Italia dove affronterà il Napoli.

Alle 18 a Marassi si gioca il match tra Sampdoria e Ascoli. I blucerchiati, in grave crisi in campionato, passano subito in vantaggio con Verre, bravo a battere il portiere avversario dopo un’azione personale. Alla mezz’ora risponde l’Ascoli che trova il pareggio con Collocolo, tutto solo batte agevolmente l’estremo difensore dei blucerchiati. Poche le occasioni, con entrambe le squadre non riescono a sfondare le difese avversarie. Si va così ai supplementari, dove negli ultimi 10 minuti di gara accade di tutto. Ci pensa Donati, dopo 110 minuti, a completare la rimonta dell’Ascoli. Il giocatore tutto solo in aerea di rigore segna il gol del vantaggio ospite. La Sampdoria reagisce e riacciuffa il pari al fotofinish con l’eterno Caputo, bravo battere il portiere avversario con un bel colpo di testa. La sfida va ai rigori, dove dopo ben 17 rigori a segno, al 18esimo, arriva l’errore decisivo del portiere dell’Ascoli Guarna. I blucerchiati accedono agli ottavi di Coppa Italia dove sfideranno la Fiorentina.

Alle 21 va in scena l’ultima sfida, quella tra Bologna e Cagliari. Una partita molto bloccata, con il Cagliari che colpisce una traversa con Barreca e con il Bologna che si vede annullare un gol dal VAR per fuorigioco. Nella ripresa gli emiliani ci provano con più convinzione e alla fine passano in vantaggio grazie ad un autogol del difensore del Cagliari Obert. Nel finale il Bologna va più volte vicino al raddoppio ma non riesce a chiudere la partita. Dopo 3 minuti di recupero finisce la sfida, Thiago Motta ottiene la prima vittoria alla guida degli emiliani, e adesso si giocherà gli ottavi di finale contro la Lazio di Maurizio Sarri.