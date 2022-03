Coppa Italia: Viola, che beffa! Al Franchi la Juve vince 0-1

Una grande occasione persa per i gigliati questa sera in Coppa Italia Frecciarossa. La squadra del presidente Commisso veniva già da una sconfitta in campionato a Reggio Emilia col Sassuolo di Dionisi, con polemiche per l’arbitraggio. Ottimo risultato per la Juventus che con meno del minimo sforzo prende un risultato perfetto da difendere in vista del ritorno all’Allianz Stadium. Nota di merito per i bianconeri è l’aver evitato la sconfitta nonostante le 9 assenze per infortunio. Vediamo la partita nel dettaglio.

Il primo tempo

La Viola parte subito forte. Nei primi 15’ di gioco si fa pericolosa prima con Saponara e poi con Bonaventura, mostrando subito grande voglia di fare bene in una partita sentitissima per la tifoseria fiorentina, meno per quella juventina. Ottimo inizio gara di Jonathan Ikone, ex Psg e Lille arrivato a gennaio dalla squadra di Burak Yilmaz, tra gli altri. Al 26’ una sua azione personale per poco non trova la rete, spegnendosi di fatti a pochi passi dal palo della porta bianconera. Al 37’ Lucas Torreira prova un destro subito aver recuperato il pallone, ma sfiora la traversa. La Juventus è più o meno inesistente nel primo tempo e sembra indietro fisicamente e mentalmente. La Fiorentina azzecca il piano gara e con una squadra alta, veloce nella circolazione del pallone ed ispirata nei suoi esterni Saponara e Ikonè, mette alle corde la squadra allegriana per tutto il tempo.

E nel secondo tempo?

Al minuto 48’ potrebbe arrivare la meritata rete viola ma Ikonè, alla sua prima gran partita in maglia viola, trova la traversa ad opporsi ai suoi sogni di gloria. 9 minuti dopo capitan Biraghi carica il suo mancino su punizione ma trova la risposta impeccabile di Mattia Perin, portentoso in questo caso, a salvare il risultato. Sembra non essere cambiato nulla rispetto al primo tempo mentre la Juve esegue le prime sostituzioni(Akè per Cuadrado e Morata per Kean) e Italiano risponde sostituendo Venuti per Odriozola. C’è spazio anche per una ammonizione per Luca Pellegrini, per un intervento troppo irruento. La partita va avanti ma la Viola inizia a calare mentalmente e fisicamente, anche se al 64’ Bonaventura impegna centralmente Perin, che si fa trovare sempre ben posizionato. Arriva il momento di Cabral che sostituisce un sufficiente Piatek mentre saluta la partita Saponara, al suo posto Sottil. Cambi che dimostrano comunque la rosa di qualità a disposizione del mister Italiano, che sta stupendo tutti portando la Viola a lottare per l’Europa con un gioco veramente apprezzabile.

Arrivano però, con la stanchezza, anche I primi gialli in casa Fiorentina: Milenkovic e Bonaventura vengono ammoniti dall’arbitro Marco Guida al 69’ e al 72’. Passano i minuti e lo 0-0 è il risultato che si sta venendo a delineare, ma Sottil all 87’ ha l’occasione giusta per far esplodere il Franchi, ma spara alto da una distanza molto favorevole. Quante occasioni per la squadra gigliata!! Quando la partita sta scemando verso la fine arriva l’episodio decisivo, che, non ci crederete, favoreggia la Juventus. Ironia a parte su un cross quasi innocuo Lorenzo Venuti mette dentro il pallone del vantaggio juventino, per niente meritato, ma così è il calcio. Ultimo minuto dei 3 di recupero. Finisce così. Un’ottima Fiorentina perde in casa contro una Juve che ha giocato tanto per partecipare ma che si porta questo risultato d’oro, pronto per essere difeso allo Juventus stadium visto il cv del mister bianconero. Anche questa volta mister Allegri bilancia gli assenti con l’ennesimo episodio a favore della stagione che, oltre ai suoi evidenti meriti, ha portato la Juventus ad essere imbattuta da più di 10 gare tra campionato e coppe. La fortuna và cercata, direbbe qualcuno. Sicuramente Max Allegri sà dove trovarla.