Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Mondiali 2026

Mondiali 2026: Costa d’Avorio-Ecuador 1-0: Diallo decisivo al 90’

Sfida equilibrata e ricca di occasioni a Philadelphia. L’ex Atalanta firma nel finale il successo che vale l’aggancio alla Germania nel girone E.

Giu 15, 20261 Lettura
Crediti foto: AI Generated / OpenAI

La Costa d’Avorio supera l’Ecuador per 1-0 nella prima giornata del girone E del Mondiale 2026 grazie alla rete nel finale di Amad Diallo. Dopo una gara intensa e ricca di pali, gli Elefanti trovano il colpo vincente al 90’ e raggiungono la Germania in testa alla classifica.

La partita si accende fin dai primi minuti. La Costa d’Avorio si rende pericolosa con Wahi, fermato da Galindez, ma è l’Ecuador a sfiorare ripetutamente il vantaggio. Al 23’ Yeboah centra il palo con una conclusione dal limite, mentre al 30’ è Minda a colpire ancora il legno dopo una splendida azione orchestrata da Vite.

Gli Elefanti rispondono nel recupero del primo tempo con una spettacolare rovesciata di Singo che termina sul fondo. Nella ripresa continua il festival dei pali: Valencia colpisce il legno esterno al 49’, mentre pochi minuti dopo è Wahi a scheggiare la traversa sugli sviluppi di un cross di Diomande.

Con il passare dei minuti la squadra africana cresce, trascinata dalle accelerazioni di Diomande, autentico punto di riferimento offensivo. L’Ecuador resta pericoloso con Plata, ma trova sulla sua strada un attento Fofana. Quando il pareggio sembra inevitabile, arriva l’episodio decisivo: al 90’ Singo sfonda sulla corsia destra e serve al centro il neoentrato Amad Diallo, che con il mancino supera Galindez e firma l’1-0. Un successo pesantissimo per la Costa d’Avorio, che parte con il piede giusto nel Mondiale e aggancia la Germania in vetta al gruppo E, mentre l’Ecuador è già chiamato a rincorrere.

0 Shares
Avatar
Redazione

Notizie sport in tempo reale, Calcio, Serie A, Serie B, Premier League, Liga, Bundesliga e molto altro.

Articoli correlati

Mondiali 2026: Olanda fermata dal Giappone, manita Svezia alla Tunisia

Giu 15, 2026

Mondiali 2026: Germania show: 7-1 a Curaçao, Comenencia nella storia

Giu 14, 2026

Mondiali 2026: Australia da impazzire: Turchia ko 2-0

Giu 14, 2026