Premier League

Crisi Liverpool, il Manch United vince 1-2! Crollo Tottenham

Nelle partite della Domenica dell’8^ giornata di Premier League c’è un primo campanello di allarme per una evidente crisi: il Liverpool non sa più vincere, lo United vince 1-2 ad Anfield. I Red Devils si prendono il Derby d’Inghilterra: terza sconfitta di fila per Slot, la quarta se si considera anche quella in Champions. Ko casalingo per il Tottenham:gli Spurs cadono 2-1 contro l’Aston Villa

TIRANA, ALBANIA - MAY 25: Arne Slot, Head Coach of Feyenoord reacts during the UEFA Conference League final match between AS Roma and Feyenoord at Arena Kombetare on May 25, 2022 in Tirana, Albania. (Photo by Tullio Puglia - UEFA/UEFA via Getty Images)

Continua il momento negativo del Liverpool. I Reds perdono 2-1 ad Anfield contro il Manchester United in una delle partite della Domenica dell’8^ giornata di Premier League: collezionano così il terzo ko di fila in campionato (il quarto aggiungendo la débâcle in Champions League). A regalare il Derby d’Inghilterra ai Red Devils di Amorim ci pensano Mbeumo in apertura, al 2’ minuto e Maguire in chiusura, all’ 84’ minuto, nel mezzo il gol di Gakpo al 78’ minuto. Nell’altra gara ad esultare è l’Aston Villa che vince 2-1 in rimonta in casa del Tottenham.

TOTTENHAM-ASTON VILLA 1-2
Il Tottenham ospita l’Aston Villa a Londra. Gli Spurs impiegano solamente cinque minuti per aprire le marcature: Bentancur sfrutta la sponda aerea di Palhinha e fa 1-0 da centro area, trafiggendo Emi Martinez da pochi metri. Passano due minuti e Kudus trova pure il raddoppio, ma la rete del ghanese viene annullata per fuorigioco. È tutto regolare invece al 37’ minuto, quando Rogers pareggia i conti per il Villa con un poderoso destro da fuori area: Vicario non può nulla per fermare il tiro dell’inglese. La squadra di Emery non si ferma e al 77’ minuto ribalta il risultato: Cash disegna un lancio lungo magnifico per Digne, che appoggia poi il pallone a Buendia, il quale fa 2-1 con un mancino velenoso sul palo lontano. L’Aston Villa centra quindi il terzo successo di fila e sale a 12 punti, lasciando il Tottenham a 14.

LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED 1-2
Nella seconda partita di giornata, Anfield fa da sfondo al Derby d’Inghilterra tra Liverpool e Manchester United, sempre una delle partite più attese nel Regno Unito. I Reds vogliono dimenticare i tre ko di fila accumulati prima della sosta Nazionali (tra campionato e Champions League), mentre i Red Devils iniziare a dar senso all’ennesima stagione, fin qui, molto deludente. Pronti, via e lo United passa subito in vantaggio: l’ex Atalanta Diallo offre l’assist per l’attacco alla profondità di Mbeumo e il camerunese fa 1-0, praticamente immediatamente, al 2’ minuto. Il Liverpool prova allora a reagire con Gakpo al 21’ minuto, ma il suo destro impatta sul palo, mentre dalla parte opposta è Bruno Fernandes a scheggiare il legno pochi minuti più tardi. Sempre il palo nega poi nuovamente il raddoppio in avvio di ripresa ancora una volta a Gakpo, che riesce però finalmente a esultare al 78’ minuto: Chiesa costruisce l’assist dalla sinistra e l’olandese appoggia in rete l’1-1. Lo United incassa e risponde rapidamente, tornando avanti all’84’ minuto grazie al colpo di testa di Maguire: splendido il passaggio vincente al volo disegnato da Bruno Fernandes. Gakpo si divora quindi la chance per un nuovo pareggio a porta vuota all’87’ minuto, permettendo così al Manchester United di vincere 2-1 e salire a 13 punti, espugnando Anfield per la prima volta dal 2016. Fermo a 15 resta invece il Liverpool, che continua a vivere un periodo di crisi: ora è -4 dalla vetta (Arsenal, 19 punti).

Nello Paolo Pignalosa

Premier League

