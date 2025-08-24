Crollo Leverkusen, pari all’esordio per il Borussia Dortmund

BAYER LEVERKUSEN- HOFFENHEIM 1-2

Nel mondo della sfera di cuoio le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Accade così che, nella giornata d’esordio del campionato di Bundesliga, l’Hoffenheim riesca a fare il botto sul terreno del Bayer Leverkusen vicecampione in carica imponendosi in rimonta per 2-1. Al 6’ i padroni di casa si portano in vantaggio con Quansah che, di testa, segna sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla destra. Al 25’ Asslani, in diagonale, pareggia raccogliendo un filtrante. Il gol che decide la partita a favore degli ospiti porta l’autografo di Lemperle, bravo con un diagonale dal limite a infilare Flekken al 7’ della ripresa infliggendo così da subito una delusione al nuovo tecnico del Bayer Leverkusen Ten Hag. L’Hoffenheim conferma così il suo buon momento d’ispirazione dopo la vittoria in Coppa di Germania con l’Hansa Rostock per 3-0.

UNION BERLINO- STOCCARDA 2-1

Stadio Alte Forsterei in festa. L’Union Berlino supera infatti davanti al proprio pubblico lo Stoccarda per 2-1 e comincia il campionato con il piede giusto. La squadra di Steffen Baumgart si regala così il secondo sorriso dopo quello di Coppa di Germania con la vittoria per 5-0 al primo turno contro il Fussball Club Gutersloh. La vittoria dell’Union Berlino è figlia della grande ispirazione di Ansah, autore di una doppietta. La sua prima rete arriva al minuto 18. Il raddoppio giunge al 49’ su suggerimento di Ilic. Lo Stoccarda cerca di rimettersi in carreggiata con Tomas al 41’ della ripresa su assist di Fuhrich ma è ormai tardi.

FRIBURGO- AUGSBURG 1-3

Dopo avere raccolto soddisfazioni in Coppa di Germania sul campo dell’Hallescher con il punteggio di 2-0, l’Augsburg stappa lo spumante anche in campionato strapazzando il Friburgo con un netto 3-1 all’Europa Park Stadium. Al minuto 32 Giannoulis porta in vantaggio gli ospiti. Dieci minuti dopo Maksima sfrutta un assist di Komur e raddoppia. Al 47’ Wolf sigla il 3-0 mettendo praticamente il risultato in sicurezza. Il Friburgo riesce soltanto ad accorciare le distanze al 13’ della ripresa con un rigore trasformato da Grifo e concesso per fallo di Gouweleeuw su Saad.

HEIDENHEIM- WOLSFBURG 1-3

La vittoria per 5-0 in Coppa di Germania contro il Bahlinger non ha avuto un seguito. L’Heidenheim di Frank Schmidt paga forse anche un po’ la stanchezza per l’impegno di pochi giorni fa e paga pesantemente dazio perdendo per 3-1 in casa contro il Wolfsburg che, a sua volta, aveva passeggiato in Coppa contro l’Hemelingen prevalendo con un largo 9-0. Al 20’ Olsen riceve la sfera da Wimmer e realizza l’1-0 del Wolfsburg. Al 29’ l’Heidenheim riequilibra le sorti grazie a Scienza. Al 21’ Svanberg, su suggerimento di Arnold, riporta il Wolfsburg avanti. Al 41’ della ripresa Ramaj commette fallo su Amoura e il Wolfsburg si procura un calcio di rigore. Dagli undici metri lo stesso Amoura non fallisce per il definitivo 3-1.

EINTRACHT FRANCOFORTE- WERDER BREMA 4-1

I festeggiamenti erano scattati già in occasione della sfida del primo turno di Coppa di Germania di pochi giorni fa quando aveva superato con un secco 5-0 l’FV Engers 07. Adesso l’Eintracht Francoforte del riconfermato Dino Toppmoller ha deciso di far profumare di buono anche l’esordio in campionato rifilando un 4-1 al Deutsche Bank Park al Werder Brema in una della sfide più attese del turno inaugurale di campionato. Al 22’ i padroni di casa vanno a bersaglio con Uzun su assist di Larsson. Tre minuti dopo l’autore dell’1-0 si rivela prezioso anche in veste di rifinitore fornendo a Bayoha l’occasione per realizzare la rete del raddoppio. Il duo funziona anche al 2’ della ripresa quando Bayoha realizza la doppietta personale e il tiro del 3-1. Un minuto dopo Njinmah illude il Werder Brema realizzando il 3-1 di riavvicinamento su assist di Grull. Al 25’ Knauff sbuca su un passaggio di Chaibi e fissa il risultato sul 4-1. Il Werder Brema mastica ancora amaro dopo l’uscita di scena di Coppa per mano dell’Arminia Bielefeld (0-1).

ST PAULI- BORUSSIA DORTMUND 3-3

Sembrava avere in pugno la vittoria ma, complice forse l’espulsione di Mane maturata a cinque minuti dal termine, il Borussia Dortmund si deve accontentare della divisione della posta contro il St Pauli pareggiando per 3-3. Al 34’ i gialloneri si portano in vantaggio per merito di Guirassy che sfrutta un suggerimento del nazionale austriaco Sabitzer. Al 5’ della ripresa Hountondji, su assist di Sinani, pareggia. Al 22’ Anton sbuca su un assist di Nmecha e riporta in vantaggio gli ospiti. Al 29’ Brandt, su passaggio di Gross, porta il Borussia Dortmund al largo realizzando il 3-1. Al 41’ Sinani trasforma un calcio di rigore dopo l’espulsione di Manè per un brutto intervento e rimette speranza ai padroni di casa. Al 44’ Smith completa la rimonta su passaggio di Saliakas e regala al St Pauli il clamoroso e ormai insperato 3-3.