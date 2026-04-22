Disastro Blues a Brighton: finisce 3-0, l’Europa ora è un miraggio

Nell’anticipo della 34^ giornata di Premier League, turno infrasettimanale, il Chelsea ha subito a Brighton un pesantissimo 3-0, quinta sconfitta consecutiva senza alcun gol segnato in Premier League, un brusco stallo che mette a rischio le possibilità di qualificazione europea. Il ricco club dell’ovest di Londra, guidato da gennaio da Liam Rosenior, è settimo con 48 punti: perde il sesto posto a favore proprio del Brighton che ha ora 50 punti e vede allontanarsi il quinto posto di qualificazione per la prossima Champions League, attualmente occupata dal Liverpool a quota 55 punti.

Nel peggiore dei casi, potrebbe addirittura perdere l’undicesimo posto entro la fine di questa 34^ giornata se i suoi inseguitori più stretti, vale a dire Brentford, Bournemouth, Everton e Sunderland dovessero precederlo. Sotto pressione e privato di molti titolari per gli infortuni (Palmer, Estevao, Pedro in attacco, James in difesa), Rosenior ha utilizzato un insolito sistema a cinque difensori fallimentare sia davanti (un tiro tentato) che dietro (sette tiri subiti). Il Chelsea ha vinto solo una delle sue ultime nove partite di campionato, mentre il Brighton ha ottenuto sei vittorie in otto partite.



BRIGHTON-CHELSEA 3-0

Crisi senza fine per il Chelsea di Rosenior, che nell’anticipo della 34^ giornata di Premier League, turno infrasettimanale, incassa a Brighton la quinta sconfitta di fila in campionato e scivola fuori dalla zona Europa, scavalcata al sesto posto dalla stessa squadra di Hurzeler che vince 3-0 (quinto risultato utile consecutivo) e fa festa con i suoi tifosi. Partono subito forte i padroni di casa, pericolosi fin da subito: già al 3′ minuto con Mitoma che ci prova di testa trovando la risposta di Sanchez, che devia sul fondo. Sugli sviluppi del successivo corner però il portiere dei londinesi è costretto ad arrendersi alla conclusione di Kadioglu, che si ritrova al posto giusto nel momento giusto e spedisce in porta la palla dell’1-0.

Il Chelsea accusa il colpo e rischia di incassare il secondo gol al 15′ minuto con Sanchez reattivo su un altro colpo di testa, stavolta di Van Hecke. Il Brighton non si accontenta del vantaggio e continua a fare la partita, con i ‘Blues’ che riescono però a limitare i danni e ad arrivare all’intervallo sotto di una sola rete. In avvio di ripresa il Chelsea prova a reagire ma è ancora il Brighton a segnare, questa volta con Hinshelwood su assist di Rutter al termine di una ripartenza al minuto 55: vane le proteste dei londinesi per un tocco con il braccio di Minteh, nell’area dei locali all’inizio dell’azione, con l’arbitro che convalida la rete del 2-0. È il colpo del ko per la squadra di Rosenior, che non riesce a creare pericoli agli avversari e nel recupero viene punita anche da Welbeck, sul finire della partita, al 91′ minuto. Tris servito e sesto posto a +2 sui ‘Blues0 per un Brighton sempre più lanciato nella sua rincorsa a un posto in Europa.