Dortmund e Leverkusen si divertono, Bayern in fuga

BORUSSIA DORTMUND- MAINZ 4-0

E con questa fanno sei. Il Borussia Dortmund supera per 4-0 il Mainz e allunga la serie delle vittorie consecutive. I gialloneri sono secondi con 51 punti e si preparano nel modo migliore alla sfida playoff di Champions League contro l’Atalanta di mercoledì 17 febbraio alle 21. Il Mainz interrompe una serie di tre vittorie di fila e resta quattordicesimo con 21 punti. Al 10’ Guirassy segna l’1-0 di testa su cross di Ryerson. Al 15’ Beyer, sempre di testa e ancora su suggerimento di Ryerson, allarga il fossato. Al 42’ Guirassy di testa, ancora su calcio d’angolo di Ryerson sempre molto prezioso in fase di rifinitura, porta i padroni di casa sul 3-0. Al 39’ della difesa Bensebaini, con un’incornata da distanza ravvicinata su calcio d’angolo del solito Ryerson, segna il poker.

AMBURGO –UNION BERLINO 3-2

Quinto risultato utile e seconda vittoria di fila per l’Amburgo che supera al Volksparkstadion l’Union Berlino e lo raggiunge a quota 25 al nono posto in classifica. Gli ospiti sono alla terza sconfitta nelle ultime quattro gare. Al 25’ Capaldo commette fallo su Ilic e gli ospiti beneficiano di un calcio di rigore. Dagli undici metri Querfeld non sbaglia. Al 35’ Konigsdorffer conduce l’Amburgo al pareggio con un tiro di destro in seguito a un contropiede di Glatzel. Al 47’ Capaldo riceve da Jatta e capovolge l’esito della contesa con una conclusione di destro. Al 38’ della ripresa Konigsdorffer si regala la doppietta personale portando i padroni di casa sul 3-1 sugli sviluppi di un contropiede di Gocholeishvili. Al 44’ Ilic, di testa e su assist, sempre di testa, di Burke riavvicina l’Union Berlino ma vanamente.

HOFFENHEIM- FRIBURGO 3-0

L’1-5 subito contro il Bayern Monaco esigeva un pronto riscatto. L’Hoffenheim lo ha trovato sconfiggendo per 3-0 il Friburgo, reduce dai fasti del passaggio del turno in Coppa di Germania grazie al 5-4 con cui ha sconfitto ai rigori l’Hertha Berlino. I padroni di casa conservano il terzo posto con 45 punti, gli ospiti di Julian Schuster restano invece ottavi con 30 e non bissano la vittoria casalinga contro il Werder Brema. Al 5’ Kramaric porterebbe in vantaggio l’Hoffenheim ma il suo gol è annullato dal direttore di gara in seguito a consultazione con il Var. Al 1’ della ripresa Asllani, su cross di Coufal, segna il vantaggio dell’Hoffenheim. Al 6’ Kabak, sempre su calcio d’angolo di Coufal, raddoppia con un’incornata. Al 50’ Gendrey, con un destro da fuori area su assist di Prass, segna il definitivo 3-0.

BAYER LEVERKUSEN- ST PAULI 4-0

Dopo averlo già battuto per 3-0 nei quarti di finale di Coppa di Germania, lo ha superato anche in campionato. A pochi giorni di distanza, il Bayer Leverkusen infligge al St Pauli il secondo dispiacere prevalendo per 4-0 e portandosi al quinto posto con 39 punti. Gli amburghesi restano penultimi a quota 17 e non bissano il successo interno con lo Stoccarda. Al 13’ Quansah di testa segna l’1-0 su corner di Poku. Al 14’ Schick sfrutta un cross di Lucas Vazquez e raddoppia. Al 7’ della ripresa Tapsoba realizza il 3-0 di testa su angolo di Garcia. Al 33’ Poku, di sinistro, su corner di Hoffmann, cala il poker. Il Bayer Leverkusen si prepara adesso alla ripresa della Champions League dove, mercoledì 18 febbraio alle 21, sarà impegnato sul terreno dei grei dell’Olympiakos per l’andata dei playoff.

EINTRACHT FRANCOFORTE- BORUSSIA MONCHENGLADBACH 3-0

Dopo sei turni di astinenza, l’Eintracht Francoforte riassapora la posta piena superando con un netto 3-0 il Borussia Monchengladbach. La squadra di Dino Toppmoller si porta al settimo posto con 31 punti, gli ospiti restano dodicesimi a quota 22 con l’Augsburg e sono alla sesta partita senza vittorie. Al 24’ Brown, di destro, su assist di Bahoya, segna l’1-0. Al minuto 34 Amaimouni, su suggerimento di Bahoya, raddoppia. Al 30’ della ripresa Ansgar- Knauff, con un destro dal centro dell’area, segna il definitivo 3-0.

WERDER BREMA- BAYERN MONACO 0-3

Bayern Monaco sugli scudi, Werder Brema in piena crisi. Dopo il passaggio alle semifinali di Coppa di Germania grazie al 2-0 con l’RB Lipsia, i bavaresi si concedono la seconda vittoria di fila dopo il 5-1 all’Hoffenheim e consolidano il loro primato con 57 punti e sei sul Borussia Dortmund. I padroni di casa sono invece in piena crisi con il terzultimo posto con 19 punti dopo la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite in cui hanno raccolto soltanto un punto. Al 19’ Lynen commette fallo su Karl e i bavaresi beneficiano di un rigore. Dagli undici metri Kane trasforma. Sempre lui, al minuto 25, con un destro da fuori area su imbeccata di Diaz, raddoppia. Al 25’ della ripresa arriva il 3-0 con un destro dal centro dell’area di Goretzka su suggerimento di Davies.

STOCCARDA- COLONIA 3-1

Dopo avere masticato amaro sul campo del St Pauli, lo Stoccarda si riscatta superando sul terreno amico il Colonia per 3-1. La squadra di Sebastian Hoeness è quarta con 32 punti e si prepara nel modo migliore alla sfida d’andata dei playoff di Europa League di giovedì 19 febbraio alle 21 sul terreno degli scozzesi del Celtic Glasgow. I renani sono alla seconda sconfitta di fila e sono undicesimi a quota 23. Al 15’ Demirovic, di destro e su assist di testa di Leweling, segna l’1-0 dei padroni di casa. Al 34’ della ripresa un sinistro di Ache su passaggio filtrante di Waldschmidt porta gli ospiti al pareggio. Al 39’ Demirovic riporta però in vantaggio i padroni di casa con un destro su cross di Hendriks. Il 3-1 è opera di Undav di destro su assist di Stiller.