Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Bundesliga

Dortmund e Leverkusen si divertono, Bayern in fuga

Sei vittorie di fila per i gialloneri, poker anche per Leverkusen e Hoffenheim. Il Bayern consolida il primato, Eintracht e Stoccarda tornano a correre

Feb 15, 20263 Lettura
MUNICH, GERMANY - JANUARY 21: Harry Kane of FC Bayern Munich celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 match between FC Bayern München and R. Union Saint-Gilloise at Football Arena Munich on January 21, 2026 in Munich, Germany. (Photo by Sebastian Widmann - UEFA/UEFA via Getty Images)

BORUSSIA DORTMUND- MAINZ 4-0

E con questa fanno sei. Il Borussia Dortmund supera per 4-0 il Mainz e allunga la serie delle vittorie consecutive. I gialloneri sono secondi con 51 punti e si preparano nel modo migliore alla sfida playoff di Champions League contro l’Atalanta di mercoledì 17 febbraio alle 21. Il Mainz interrompe una serie di tre vittorie di fila e resta quattordicesimo con 21 punti. Al 10’ Guirassy segna l’1-0 di testa su cross di Ryerson. Al 15’ Beyer, sempre di testa e ancora su suggerimento di Ryerson, allarga il fossato. Al 42’ Guirassy di testa, ancora su calcio d’angolo di Ryerson sempre molto prezioso in fase di rifinitura, porta i padroni di casa sul 3-0. Al 39’ della difesa Bensebaini, con un’incornata da distanza ravvicinata su calcio d’angolo del solito Ryerson, segna il poker.

AMBURGO –UNION BERLINO 3-2

Quinto risultato utile e seconda vittoria di fila per l’Amburgo che supera al Volksparkstadion l’Union Berlino e lo raggiunge a quota 25 al nono posto in classifica. Gli ospiti sono alla terza sconfitta nelle ultime quattro gare. Al 25’ Capaldo commette fallo su Ilic e gli ospiti beneficiano di un calcio di rigore. Dagli undici metri Querfeld non sbaglia. Al 35’ Konigsdorffer conduce l’Amburgo al pareggio con un tiro di destro in seguito a un contropiede di Glatzel. Al 47’ Capaldo riceve da Jatta e capovolge l’esito della contesa con una conclusione di destro. Al 38’ della ripresa Konigsdorffer si regala la doppietta personale portando i padroni di casa sul 3-1 sugli sviluppi di un contropiede di Gocholeishvili. Al 44’ Ilic, di testa e su assist, sempre di testa, di Burke riavvicina l’Union Berlino ma vanamente.

HOFFENHEIM- FRIBURGO 3-0

L’1-5 subito contro il Bayern Monaco esigeva un pronto riscatto. L’Hoffenheim lo ha trovato sconfiggendo per 3-0 il Friburgo, reduce dai fasti del passaggio del turno in Coppa di Germania grazie al 5-4 con cui ha sconfitto ai rigori l’Hertha Berlino. I padroni di casa conservano il terzo posto con 45 punti, gli ospiti di Julian Schuster restano invece ottavi con 30 e non bissano la vittoria casalinga contro il Werder Brema. Al 5’ Kramaric porterebbe in vantaggio l’Hoffenheim ma il suo gol è annullato dal direttore di gara in seguito a consultazione con il Var. Al 1’ della ripresa Asllani, su cross di Coufal, segna il vantaggio dell’Hoffenheim. Al 6’ Kabak, sempre su calcio d’angolo di Coufal, raddoppia con un’incornata. Al 50’ Gendrey, con un destro da fuori area su assist di Prass, segna il definitivo 3-0.

BAYER LEVERKUSEN- ST PAULI 4-0

Dopo averlo già battuto per 3-0 nei quarti di finale di Coppa di Germania, lo ha superato anche in campionato. A pochi giorni di distanza, il Bayer Leverkusen infligge al St Pauli il secondo dispiacere prevalendo per 4-0 e portandosi al quinto posto con 39 punti. Gli amburghesi restano penultimi a quota 17 e non bissano il successo interno con lo Stoccarda. Al 13’ Quansah di testa segna l’1-0 su corner di Poku. Al 14’ Schick sfrutta un cross di Lucas Vazquez e raddoppia. Al 7’ della ripresa Tapsoba realizza il 3-0 di testa su angolo di Garcia. Al 33’ Poku, di sinistro, su corner di Hoffmann, cala il poker. Il Bayer Leverkusen si prepara adesso alla ripresa della Champions League dove, mercoledì 18 febbraio alle 21, sarà impegnato sul terreno dei grei dell’Olympiakos per l’andata dei playoff.

EINTRACHT FRANCOFORTE- BORUSSIA MONCHENGLADBACH 3-0

Dopo sei turni di astinenza, l’Eintracht Francoforte riassapora la posta piena superando con un netto 3-0 il Borussia Monchengladbach. La squadra di Dino Toppmoller si porta al settimo posto con 31 punti, gli ospiti restano dodicesimi a quota 22 con l’Augsburg e sono alla sesta partita senza vittorie. Al 24’ Brown, di destro, su assist di Bahoya, segna l’1-0. Al minuto 34 Amaimouni, su suggerimento di Bahoya, raddoppia. Al 30’ della ripresa Ansgar- Knauff, con un destro dal centro dell’area, segna il definitivo 3-0.

WERDER BREMA- BAYERN MONACO 0-3

Bayern Monaco sugli scudi, Werder Brema in piena crisi. Dopo il passaggio alle semifinali di Coppa di Germania grazie al 2-0 con l’RB Lipsia, i bavaresi si concedono la seconda vittoria di fila dopo il 5-1 all’Hoffenheim e consolidano il loro primato con 57 punti e sei sul Borussia Dortmund. I padroni di casa sono invece in piena crisi con il terzultimo posto con 19 punti dopo la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite in cui hanno raccolto soltanto un punto. Al 19’ Lynen commette fallo su Karl e i bavaresi beneficiano di un rigore. Dagli undici metri Kane trasforma. Sempre lui, al minuto 25, con un destro da fuori area su imbeccata di Diaz, raddoppia. Al 25’ della ripresa arriva il 3-0 con un destro dal centro dell’area di Goretzka su suggerimento di Davies.

STOCCARDA- COLONIA 3-1

Dopo avere masticato amaro sul campo del St Pauli, lo Stoccarda si riscatta superando sul terreno amico il Colonia per 3-1. La squadra di Sebastian Hoeness è quarta con 32 punti e si prepara nel modo migliore alla sfida d’andata dei playoff di Europa League di giovedì 19 febbraio alle 21 sul terreno degli scozzesi del Celtic Glasgow. I renani sono alla seconda sconfitta di fila e sono undicesimi a quota 23. Al 15’ Demirovic, di destro e su assist di testa di Leweling, segna l’1-0 dei padroni di casa. Al 34’ della ripresa un sinistro di Ache su passaggio filtrante di Waldschmidt porta gli ospiti al pareggio. Al 39’ Demirovic riporta però in vantaggio i padroni di casa con un destro su cross di Hendriks. Il 3-1 è opera di Undav di destro su assist di Stiller.

0 Shares
Avatar
Cristiano Comelli

News Serie A

Articoli correlati

Uragano Bayern, manita all’Hoffenheim. Il Lipsia riparte

Feb 9, 2026

Il Dortmund non si ferma! Pari e rimpianti per Eintracht e Leverkusen

Feb 8, 2026

Il Borussa vince e torna secondo, lo Stoccarda batte il Friburgo

Feb 2, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.