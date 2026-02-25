Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Champions League

È una Dea da favola! Dortmund sconfitto 4-1 e ottavi conquistati

Feb 25, 2026
ATALANTA-BORUSSIA DORTMUND 4-1

E’ una vittoria, ma meglio sarebbe chiamarla impresa o capolavoro. L’Atalanta manda al macero lo 0-2 subito all’andata dal Borussia Dortmund sconfiggendolo con un netto 4-1 alla New Balance Arena e portandosi a casa la qualificazione agli ottavi. La compagine di Raffaele Palladino ha messo le cose in chiaro sin dall’inizio attaccando con grande determinazione e mettendo alle corde i gialloneri.

Già al 4′ Zalewski, servito da Kolasinac, fa capire che per la squadra nerazzurra può essere serata di ottima ispirazione impegnando Kobel in una deviazione in corner. Due giri d’orologio dopo l’ex West Ham Scamacca ribadisce il concetto nel modo migliore portando in vantaggio i padroni di casa su cross di Bernasconi non intercettato da Bensebaini. I gialloneri cercano di ritornare in partita ma Beier si vede bloccare le velleità realizzative al 15′ da Hien. Al 23′ Zalewski potrebbe far prendere il largo agli orobici con un destro a giro ma Emre Can facilita la presa di Kobel smorzando la conclusione. Il Borussia Dortmund insiste al minuto 28 con un’incornata di Guirassy su cross di Beier di pocoa lato. Non meglio va a Brandt che tenta la soluzione di potenza al 30′ ma trova la deviazione di Carnesecchi. L’Atalanta decide di reagire e attua la contromossa al minuto 38 con una conclusione a giro di Zalewski, la mira non ha però il biglietto d’invito. Al 43′ Beier pennella un cross che però nessun attaccante teutonico aggancia. Al 45′ l’Atalanta azzera lo svantaggio di Dortmund riportandosi in pari nel conto dei gol grazie a Zappacosta che sfrutta una corta respinta di Kobel e raddoppia con la complicitàdi una deviazione.

L’avvio di ripresa vede il Borussia Dortmund provare a pungere al minuto 5 con Guirassy il cui tentativo a giro è però sventato da Carnesecchi in corner. Replica al 7′ l’Atalanta con De Roon ben imbeccato dall’ex Udinese Samardzic ma Kobel repinge. Al 9′ Beier potrebbe riavvicinare i gialloneri ma conclude sul palo. Non sbaglia, invece, su opposto versante Pasalic che sbuca ottimamente su un traversone di De Roon e trafigge Kobel con un colpo di testa. Al 30′ Guirassy si mangia una ghiotta occasione per riavvicinare gli ospiti mentre subito dopo Adeyemi, invece, ci riesce con un mancino. L’Atalanta cerca di evitare di trascinare la partita ai supplementari e, dopo un tiro di Krstovic alto al 33′ e uno a fil di palo di Samardzic al 37′, colpisce con il definitivo 4-1 con un rigore trasformato da Samardzic al 53′ per un fallo di Bensebaini, poi espulso per doppia ammonizione, su Krstovic. Prima di concederlo, l’arbitro va a consultare il Var e alla fine propende per assegnarlo. Nel Borussia Dortmund si è registrata anche l’espulsione dalla panchina di Schlotterbeck. L’Atalanta spicca così il volo verso gli ottavi di finale dove affronterà la vincente tra Arsenal e Bayern Monaco in un impegno che si preannuncia già molto arduo

