Egitto avanti dopo i rigori: Australia ko, decisivo Abdelmaguid

L’Egitto conquista il pass per i quarti di finale al termine di una sfida intensa e combattuta contro l’Australia, piegata soltanto ai calci di rigore dopo l’1-1 maturato nei 120 minuti di gioco. A sbloccare il match è stato Ashour, mentre il pareggio australiano è arrivato grazie all’autogol di Hany. Dal dischetto, però, i faraoni sono stati impeccabili: decisivi gli errori di Souttar e Herrington e il penalty conclusivo trasformato da Abdelmaguid.

L’avvio è vivace e la prima occasione è dell’Australia, vicina al vantaggio con un potente sinistro dalla distanza di Volpato che centra la parte alta della traversa. A colpire, però, è l’Egitto. Al 13′, Hafez pennella un cross preciso dalla corsia destra e trova l’inserimento perfetto di Ashour, che svetta di testa battendo Beach per l’1-0. La formazione guidata da Popovic prova a reagire ma fatica a costruire vere occasioni da gol, consentendo ai nordafricani di chiudere il primo tempo in vantaggio.

Nella ripresa l’Egitto sfiora subito il raddoppio con Marmoush, che spreca una grande opportunità davanti al portiere dopo l’assist filtrante di Zico. L’errore viene immediatamente punito: al 55′ una punizione di O’Neill dalla sinistra viene deviata nella propria porta da Hany, autore della seconda autorete personale nel torneo, che vale l’1-1 australiano. Con il passare dei minuti il ritmo cala e la gara diventa più tattica, con poche emozioni fino al recupero, quando Beach salva l’Australia con una straordinaria parata sul colpo di testa ravvicinato di Rabia, servito da un perfetto cross di Salah.e rigori

Nei tempi supplementari le occasioni sono ancora poche. Salah ha sul destro il pallone del nuovo vantaggio, ma calcia alto da posizione favorevole dopo l’assist di Marmoush. A pochi istanti dalla lotteria dei rigori, Popovic inserisce il secondo portiere Ryan nel tentativo di cambiare l’inerzia della sfida, ma la scelta non produce gli effetti sperati. Dagli undici metri l’Egitto è impeccabile: Salah realizza anche un elegante cucchiaio, mentre gli errori di Souttar e Herrington spalancano la strada ai faraoni. Il rigore trasformato da Abdelmaguid chiude definitivamente i conti e regala la qualificazione ai nordafricani, che nei quarti di finale affronteranno la vincente della sfida tra Argentina e Capo Verde.